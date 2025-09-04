Sabor taurino en las fiestas en honor a la Virgen de la Casita en Alaejos

El ambiente festivo se vive en todos los rincones del municipio vallisoletano hasta el próximo miércoles día 10

Los eventos taurinos se imponen en la agenda festiva de Alaejos, en respuesta al interés que despiertan entre los vecinos del municipio, que hasta el próximo miércoles día 10 celebra las fiestas en honor a la Virgen de la Casita. Días intensos con propuestas para todas las edades, tal y como detalla el alcalde, Carlos Mangas: «Hemos tratado de que hubiera actividades para que todos los vecinos puedan pasar un buen rato y divertirse».

El estreno de la nueva plaza, un recinto multifuncional en el que se han invertido más de 250.00 mil euros, añadirá un valor especial a estas fiestas. Además, «para su construcción se ha contratado a personas que estaban en situación de desempleo en el municipio». Los primeros en pisar la arena serán los matadores Jorge Manrique, Diego Urdiales y Alejandro Marcos y el novillero Daniel Medina, en un espectáculo programado para el domingo 7 de septiembre y que contará con novillos de Lorenzo Espioja.

«La inauguración oficial la haremos más adelante, pero va a entrar en uso en estas fiestas patronales», indica Mangas, que destaca las buenas cifras de venta hasta la fecha para acudir al evento taurino sin pasar por alto otro de los puntos fuertes de la programación, el concurso de cortes 'Villa de Alaejos'. Esta actividad volverá a contar con la participación de los mejores recortadores de España y reunirá a cerca de un millar de espectadores. «Es uno de los espectáculos principales, que más motiva a la gente, con saltos y recortes».

La vinculación del toro con los festejos populares se ha mantenido con el paso de los años como recuerda el primer edil, «siempre ha habido encierros populares, capeas y eventos taurinos». En cuanto al Toro del Caño, que cumple catorce ediciones, sigue despertando también el mismo interés desde su primera edición. «Para el que no lo haya vivido, se suelta el animal desde un cajón, más grande y con más fuerza que los novillos habituales», describe. El animal que no va en manada conlleva también mayor riesgo para los corredores «provoca una mayor emoción taurina en el marco de los festejos populares». Por este motivo, se incide en hacer un llamamiento a la responsabilidad, «lo recordamos siempre, no se puede estar ebrio y no pueden participar menores. Por favor, que la gente sea consciente».

Del pregón oficial, que tuvo lugar el pasado sábado 30 de agosto, se encargó el que fuera secretario del Ayuntamiento de Alaejos durante los últimos 23 años, Pedro Reguera, «una persona que además de en su trabajo siempre ha estado muy implicado». Entre las citas habituales aparece el concurso internacional de bebedores de bota que organiza una de las peñas del municipio y para la que «hay que tener la técnica apropiada para saber beber ». Otras iniciativas son una yincana popular o la actuación de un artista el domingo por la noche, en este caso, Sylvia Pantoja.

Pensando en los más pequeños, la programación de este año contempla juegos en la plaza mayor o un chiqui encierro ecológico. «Ayer celebramos el día infantil y fue una jornada muy bonita». Y aunque reconoce Carlos Mangas que «estos son días para divertirse», no puede ocultar que «son días de mucha responsabilidad y de estar pendiente de todo, hasta el último detalle». En este sentido, «uno de los momentos, para mí, más emotivo, es la entrega de la Virgen al pueblo. El recibir en tus manos la imagen de la patrona es un gran honor».

Por otro lado, el alcalde ha querido hacer un guiño a los nuevos vecinos que han llegado al municipio en los últimos años que han permitido superar, «desde hace años», los 1.400 empadronados y ha supuesto, «pasar de una ratio de 50 o 60 alumnos en el colegio a más de 80 en el curso 2025/26, abrir negocios o que el bar de la piscina esté atendido, entre otras cosas». Finalmente, el alcalde de Alaejos hace extensible a todo el mundo la invitación a «disfrutar y hacer que los que estén a nuestro alrededor también se lo pasen bien».

PROGRAMA

Viernes, 5 de septiembre ' Día de nuestros mayores':

12:00 h. Celebración de la Santa misa en homenaje a nuestros mayores.

18:00 h. Pelota a mano.

22:30 h. Gran espectáculo 'Entre coplas y comedia'.

Sábado, 6 de septiembre:

19:00 h. Desfile de peñas.

24:00 h. XIV Toro del Caño. A continuación, verbena Macrodiscoteca Devils Sound.

Domingo, 7 de septiembre:

07:00 h. I Diana y pasacalles.

12:00 h. Izado de bandera, repique de campanas, suelta de globos, caramelos y mojada popular. A continuación, chiquiencierro ecológico y juegos.

14:30 h. Gran paella.

17:00 h. Vísperas de la Cofradía de Pastores, procediendo al cambio de 'Vara de Mayordomo'.

18:00 h. Espectáculo taurino a cargo de los matadores Jorge Manrique, Diego Urdiales y Alejandro Marcos y del novillero Daniel Medina, con novillos de Lorenzo Espioja, en la plaza de toros.

24:00 h. Actuación Sylvia Pantoja seguida de la verbena con la Macrodiscoteca New Project durante la cual, se quemará una vistosa colección de carretillas finalizando con la capilla de la Virgen de la Casita.

Lunes, 8 de septiembre:

06:00 h. II Diana y pasacalles.

08:00 h. Encierro urbano con 4 novillos acompañado de bueyes. A continuación, se soltará un toro de prueba.

12:00 h. Solemne misa en honor de nuestra patrona la Virgen de la Casita. A continuación, la tradicional romería, y baile de la Virgen (la Charambita).

18:00 h. XXVII Concurso de cortes «Villa de Alaejos», con los mejores recortadores de España.

23:30 h. Fuegos artificiales.

24:00 h. Verbena 'Macrodiscoteca Cubalibre Experience 2.0'

Mares, 9 de septiembre:

07:00 h. III Diana y pasacalles.

11:30 h. Encierro urbano con novillos y toro de prueba.

18:00 h. Gran Prix.

24:00 h. Orquesta Dakar.

Miércoles, 10 de septiembre:

10:00 h. Encierro a caballo.

18:00 h. Encierro de vaquillas. Después retirada de 'La Mariseca' como fin de fiesta.