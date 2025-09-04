«La recuperación de la Vaca del Aguardiente es uno de los platos fuertes de nuestra programación»

Gerardo Hernández ha organizado sus 11ª fiestas como alcalde de Mota del Marqueés

Laura Negro Valladolid Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:54

Como cada año, en Mota del Marqués, el mes de septiembre arranca por todo lo alto con las fiestas en honor a la Virgen de los Castellanos, que se celebrarán entre el viernes 5 y el lunes 8 de septiembre. En el coso motano ya está todo preparado para los festejos taurinos, la patrona luce engalanada para la ocasión y las peñas han puesto a punto sus locales para vivir unos días intensos de música, tradición y hermandad. Al frente de los preparativos se encuentra el alcalde, Gerardo Hernández que, junto con su equipo de gobierno, afronta con gran ilusión las que serán sus undécimas fiestas como regidor. Asegura que ha cuidado cada detalle para intentar sorprender a vecinos y visitantes.

Alcalde, ¿cómo se han desarrollado los preparativos de estas fiestas de la Virgen de Castellanos?

Los preparativos siempre son duros y no exentos de alguna pequeña complicación, sobre todo en el aspecto burocrático, pero también tienen su parte alegre, porque al final lo haces para los demás, no para ti. Este año hemos trabajado con ganas y lo hemos tenido todo listo con mucha antelación.

La recuperación de la 'Vaca del Aguardiente' se postula como una de las grandes novedades del programa de este año…

Así es. Está previsto como uno de los platos fuertes de la programación. Se celebrará el 7 de septiembre a las 08:30 horas en la plaza de toros. Era una tradición que mucha gente recordaba y había ilusión por recuperarla. Este año, después de casi tres décadas, la vamos a volver a celebrar por todo lo alto. Los jóvenes están encantados con la propuesta.

¿Qué otras actividades destacadas nos puede avanzar de la programación?

Debido a que cada vez resulta más complicado organizarlos, hemos decidido eliminar los encierros por las calles y concentrar todos los festejos taurinos en la plaza de toros. El único encierro que se celebrará será uno infantil de minibueyes, con el que seguro que disfrutará toda la familia. Saldrá desde la plaza de toros hasta la plaza Mayor. Es una manera de que los más pequeños también disfruten de la fiesta. Otras de las actividades más esperadas por todos serán el vermú de peñas con la Electrocharanga Motociclones, que fue un éxito el año pasado, y el Grand Prix que, sobre todo a las peñas, les encantó.

Hablando de peñas, ¿cómo participan ellas en la organización de estas fiestas?

Tenemos quince peñas en el municipio y hay que destacar su enorme implicación. Se han organizado por su cuenta para preparar distintas actividades, como una gincana, chocolatadas, mojitadas… Incluso han contratado DJs para los tardeos y los afters. Esa participación y colaboración me emociona de verdad. Lo más bonito de estas fiestas es que están saliendo adelante gracias a la participación de las peñas. Ver cómo los jóvenes tiran del carro te da mucha alegría y esperanza.

Alcalde, háblenos de los proyectos que tiene actualmente sobre la mesa.

Estamos trabajando para abrir la guardería dentro del programa Crecemos, aunque la burocracia nos lo está retrasando más de lo que nos gustaría. También queremos aprovechar una parte del colegio que ya no se utiliza y reconvertirla en un nuevo área del centro de salud. Además, estamos pendientes de entregar dos viviendas de alquiler social, que se sumarán a la que ya tenemos. Esperamos que estén listas este otoño.

¿Qué mensaje daría a los motanos y a los visitantes que acudan estos días a Mota del Marqués?

Que disfruten las fiestas con alegría y respeto. Que sean fechas para reír, bailar y estar juntos, cuidando unos de otros y de nuestro pueblo, que es vuestra casa. Hagamos que sea siempre un lugar seguro, sin agresiones y abierto a todos, donde la diversidad nos una y las fiestas sean todavía más bonitas.

PROGRAMACIÓN

Viernes 5 de septiembre:

10:30 h. Marcha cicloturista por el recorrido habitual, salida desde la Plaza Mayor. Inscripción previa

16:30 a 19:00 h. Hinchables en la Plaza Mayor.

18:30 h. La gincana loca de la Mota by Peña la Octavilla. En las Escuelas. (+14 años)

21:30 h. Pregón de fiestas a cargo de la peña 'El Kaos' en su XX Aniversario desde el Centro Cultural

22:00 h. Recorrido de peñas con la Charanga Sal del Compás.

Sábado 6 de septiembre:

2:00 h. Discomóvil FA en la Plaza Mayor.

11:00 h. Encierro de Minibueyes. Plaza de Toros, Plaza Mayor y Platería.

13:00 h. Vermut de Peñas con Electrocharanga Motociclones.

18:30 h. Grand Prix Motano en la Plaza de Toros con inscripción previa. A continuación, suelta de vaquillas y fuente de vino ofrecida por la Peña 'Los Culpables'.

23:30 h. Macrodisco 'Embrujo'. Plaza Mayor.

Domingo 7 de septiembre

1:30 h. Bingo Popular. Organiza Asociación de Fiestas.

8:00 h. Chocolatada en la Plaza Mayor. Colabora Peña 'El Desakato'

8:30 h. Vaca del Aguardiente. Plaza de Toros. Evento gratuito.

12:00 h. Concierto Vermut 'Sursum Corda'.

14:30 h. Comida Popular. Guiso de Ternera hasta fin de existencias. Plaza Mayor.

15:30 h. Tardeo con DJ Ismael Yuguero organizado por la Peña 'Los Pekes' (Calle la Vega).

18:30 h. Verbena taurina con charanga 'La Resaka'. Mojitada ofrecida por la Peña 'El Kaos'. Plaza de Toros.

23:30 h. Macrodiscomóvil I.V.N. Plaza Mayor.

Lunes 8 de septiembre:

11:00 h. Pasacalles con Dulzaina.

13:00 h. Santa Misa en honor a nuestra Patrona la Virgen de Castellanos en la Ermita.

19:00 h. Concierto de flamenco José de la Plaza.

22:00 h. Concierto 2 de Picas. Plaza Mayor.