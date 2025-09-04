Armonía, buen ambiente y alegría en Pesquera

Andrea Díez Pesquera de Duero Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:54 Compartir

El municipio vallisoletano de Pesquera de Duero tiene ya todo listo para dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de la Virgen de Rubialejos. Por delante, cinco días de alegría, buen ambiente y buena gastronomía como reconoce su alcalde, José Luis Martínez. «En esta tierra somos de buen comer y buen beber». Precisamente, uno de los encuentros populares que mayor expectación despierta es la tradición de 'El Pinchito', una colaboración entre las peñas, las bodegas y el Ayuntamiento. En la plaza Mayor, se disponen unas mesas donde las peñas presentan su pinchito que se consume acompañado de un buen vino de la zona. «Encargamos unas copas conmemorativas» y por el precio simbólico de un euro, «disfrutas de un pinchito y un rico vino», añade el regidor.

A este multitudinario evento no quiere faltar nadie, «hemos tenido que limitar el acceso de participación a 13 peñas porque la plaza se llena», explica el alcalde, «hay que dejar un espacio para las orquestas y si cae en sábado, como ocurre este año, esperamos que venga mucha gente». Pero previamente, el ambiente estará ya animado con el pregón a cargo de los hijos del recientemente fallecido, Luis Sanz Bustos, fundador de Bodega Dehesa de los Canónigos y conocido bodeguero que «llevaba toda la vida viviendo en Pesquera y era muy querido».

La madrugada del domingo se celebra con huevos fritos, «a las dos de la mañana, después de la verbena de la noche, se va repartiendo un huevo frito». Los organizadores de esta singular propuesta son una cuadrilla de primos, «unos cuarenta, que vienen aquí siempre en fiestas porque sus padres eran del pueblo. Ellos se lo pasan muy bien y los que están allí, también». El guiño a los deportes autóctonos tiene respuesta con el tanguillo, «se organiza un almuerzo y la gente viene a disfrutar porque realmente no se practica durante todo el año, como se hacía antes. Para aprender es necesario dedicación». Además, también está prevista la final de la rana en la plaza Mayor. Y para los pequeños habrá hinchables y también podrán participar en la competición de parchís.

Las peñas

La implicación de las peñas en las fiestas se vive en cada una de las actividades propuestas, «las fiestas se hacen pensando en los vecinos, pero también en quienes vienen estos días por la devoción a la Virgen de Rubialejos. Queremos que disfruten lo máximo posible», insiste el alcalde, que agradece «el trabajo de las tres concejalas del Ayuntamiento en todo momento». Para el alcalde, uno de los momentos más emotivos es la subida a por la Virgen el 7 de septiembre. «Aquí la tenemos durante nueve días y luego, coincidiendo con el siguiente fin de semana se la sube de nuevo a la ermita de la Virgen de Rubialejos donde permanece todo el año». Durante la procesión, además de música habrá bailes, «los días 8 y 9 tocan los dulzaineros. Recuerdo que cuando era niño solo bailaban los hombres y ahora solo lo hacen las mujeres, que se animan más», comenta el alcalde que recuerda su adolescencia: «Teníamos muchísima afición a los toros y a las peñas porque solo ibas a casa a comer».

Con estas fiestas se despide el verano y se da la bienvenida al otoño aunque ya desde el mes de abril, comenzaron las actividades en el municipio con la convocatoria de la marcha contra el cáncer y en el mes de agosto, la semana cultural «dedicada a los niños con parques y talleres infantiles por las mañanas y por las tardes conciertos para jóvenes». Y es que, como en muchos otros pueblos, en el periodo estival ven como se incrementa su población, «con el consumo de agua me dicen que se multiplica por tres y cuatro, los parques, piscinas...». Precisamente, se está trabajando en el cambio de la depuradora de la piscina y la renovación de pavimentación y alcantarillado de alguna calle. De momento, queda disfrutar de estos días de descanso, «todo el mundo que conoce Pesquera sabe que es bien recibido», concluye el regidor.

PROGRAMA

Viernes, 5 de septiembre:

12:00 h. Taller de taza para todos los públicos.

14:00 h. Chorizada.

18:00 h. Concurso de tortillas de patata.

19:00 h. Concentración de peñas y juegos tradicionales para todos los públicos y Limonada.

20:00 h. Concierto lírico por la soprano 'Socorro Segura' en la iglesia parroquial.

21:00 h. Actuación del grupo 'Rock Sarmiento'.

23:00 h. DJ Fran.

Sábado, 6 de septiembre:

11:30 h. Juegos infantiles.

12:00 h. Final de parchís.

13:30 h. Vermut por los bares.

18:45 h. Pregón a cargo de Bodega Dehesa de los Canónigos. A continuación, 'Pinchito'.

20:30 h. Fiesta 15 aniversario de la Peña 'La Revolución' con DJ Misuri.

23:30 h. Desfile de disfraces temática cuentos.

00:00 h. Orquesta 'Azabache'. Bingo en el descanso.

02:00 h. Huevos fritos.

Domingo, 7 de septiembre:

09:00 h. Tanguillo.

11:00 h. Hinchables

18:00 h. En la Ermita, subida a por la Virgen.

20:00 h. Final de la rana.

20:30 h. Actuación 'Los Pichas'. Salchichada durante el concierto.

23:30 h. Orquesta 'La Búsqueda'. Bingo en el descanso.

Lunes, 8 de septiembre:

13:00 h. Santa misa y procesión en honor a Ntra. Señora la Virgen de Rubilejos.

17:45 h. Juegos de peñas.

19:00 h. Novena.

20:00 h. 'El show de Patin'.

23:30 h. Orquesta 'Syra'.

Martes, 9 de septiembre:

13:00 h. Santa misa y procesión.

15:00 h. Paella popular