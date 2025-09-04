«Deseo que la gente se divierta y que haya alegría con civismo»

Las fiestas de Portillo suman 15 espectáculos taurinos entre encierros mixtos, urbanos, sueltas de cajones, capeas y gran prix

Los portillanos se preparan para dar la bienvenida al otoño con el característico colorido que le aportan las peñas de Portillo y Arrabal, con motivo de las fiestas patronales en honor a su patrona, Nuestra Señora Santa María la Mayor. Han sido semanas de preparativos, de organizar hasta el más mínimo detalle para que todo salga bien, pero tal y como señala el alcalde, Juan Antonio Esteban, «siendo del municipio, es todo un orgullo poder presidir estos festejos y estar presente en el pregón, la misa, la procesión...»

–Los espectáculos taurinos marcan un año más el ritmo de las fiestas de la localidad

–Así es, vamos a tener los tradicionales encierros nocturnos, los mixtos, las sueltas de cajones los dos sábados y también un espectáculo de las vaquillas con las peñas y dos espectáculos en la plaza de toros. La seguridad siempre se refuerza para controlar todo lo máximo posible porque en el encierro mixto hablamos de un recorrido de tres kilómetros, llevamos caballistas y colaboradores, pero hacemos un llamamiento a la responsabilidad.

–¿Se ha incluido alguna novedad?

–Precisamente, las dos sueltas desde cajones programadas para el mediodía de los sábados 6 y 13, momento en el que se van a soltar un novillo y una vaca. El novillo lo adquiere la asociación taurina La Explanada junto con el bar Nivaria y empresarios y hosteleros de la zona, y la vaca está donada por ganadería Caminero.

–¿Por qué es tan importante la figura de este animal?

–Prácticamente, desde la Edad Media hay documentos que atestiguan que había actividad taurina en esta zona, conducciones de vacas y los encierros mixtos y urbanos llevan organizándose durante muchos años.

–Y también la música tiene un peso importante con la apuesta por las actuaciones en directo...

–No dejan de ser unas fiestas patronales en honor a Santa María La Mayor de Portillo y los eventos más importantes, aparte de los encierros, son las verbenas. Tendremos dos orquestas los días 8 y 12, macrodiscoteca, discomóvil y la hostelería colabora con 'Los bares proponen', con actuaciones en directo.

–¿Cuál es el momento más emotivo de las fiestas?

–Destacaría dos: el pregón y la procesión cuando la Virgen recorre las calles de Portillo.

–Precisamente, ¿quién se encarga de pregonar este año?

–Las peñas tienen un peso importante y hay una buena sintonía por lo que propusieron a la peña Chan cuete, que cumple 35 años, y nos pareció bien.

–¿Qué distingue a las peñas de Portillo de las de otro lugar?

–Se organizan en dos asociaciones en representación de todas las peñas, con unos portavoces que son los que participan con propuestas durante todo el verano en el diálogo con el Ayuntamiento.

–¿Qué es lo más complicado en la organización previa?

–El papeleo y burocracia, en definitiva, los temas administrativos en relación a los permisos para los festejos taurinos. Ya lo sabemos de todos los años, pero quizá sea lo más complejo.

–En esta época del año, la agenda también está preparada para retomar la rutina 'escolar'

–En septiembre tenemos pleno y también en octubre, recuperamos rutina. Además de un par de obras que tenemos que sacar a licitación este mes. Y luego, en diciembre, hay que aprobar los presupuestos.

–¿Qué mensaje quisiera compartir para estas fiestas?

–Deseo que la gente se divierta y que haya alegría, pero siempre con civismo, respeto y seguridad.

PROGRAMA

Sábado, 6 de septiembre:

00:00 h. Pregón de fiestas y chupinazo. A continuación, Euphoria Disco Show con el cierre de Dj Mixeer.

09:30 h. Degustación de pastas y orujo.

10:00 h. I Encierro mixto. Campo a través y urbano. A continuación, Encierro urbano. II Suelta toro 'Villa de Portillo' y una vaca.

12:30 h. Electromotores electrocharanga, pasacalles.

13:30 h. Los bares proponen.

17:00 a 20:30h. Hinchables.

18:30 h. I Concurso de Bota 'Villa y Tierra de Portillo»' A continuación, Ruta de Peñas.

23:30 h. Encierro urbano y suelta de reses bravas. Después, verbena Macro-disco Kubik. Bingo en el descanso.

Domingo, 7 de septiembre:

07:45 h. Previa del encierro.

09:30 h. Degustación de pastas y orujo.

10:00 h. II Encierro mixto. Campo a través y urbano.

12:30 h. Concentración mini bueyes mansos por el recorrido urbano tradicional.

15:00 h. Comida popular: paella

16:00 h. Novena en honor a Santa María la Mayor de Portillo. Desfile de peñas y pasacalles con disfraces.

19:00 h. Espectáculo taurino a cargo de las peñas con suelta vaquillas.

22:00 h. Verbena Disco-Móvil Aura.

Lunes, 8 de septiembre:

10:00 h. Pasacalles.

12:00 h. Misa en honor de Santa María la Mayor de Portillo y actuación de Dulzaro.

18:00 h. Novena y procesión.

23:15 h. Pasacalles.

23:55 h. Encierro urbano.

Martes, 9 de septiembre:

01:00 h. Verbena orquesta Tango. Después, DJ Ismael Yuguero y DJ Álvaro Álvarez.

17:00 h. III Encierro mixto. Campo a través y urbano.

19:00 h. Los bares proponen. Yaiza Herrero.

19:30 h. Sesión de baile senior con Dj Chuchi.

20:30 h. Parrillada Peñista y actuación Kyny Kinientos y Ácida Liss.

Jueves, 11 de septiembre:

20:45 h. Fiesta, limonada, bollos y concierto de Bloody Mary.

22:30 h. Fiesta 'Del Huevo' y después fiesta de DJs.

Viernes, 12 de septiembre:

17:00 h. IV Encierro mixto. Campo a través y urbano.

18:00 h. Los bares proponen. DJ David Van Bylen.

18:30 h. Los bares proponen. Encierro con DJ.

19:00 h. Los bares proponen. 'A mi manera' y DJ Ismael Yuguero

21:30 h. Sesión de baile senior con DJ Chuchi.

23:15 h. Pasacalles y desfile de Peñas.

Sábado, 13 de septiembre:

00:05 h. Encierro urbano y suelta de reses bravas. A continuación, verbena orquesta Clan Zero y fiesta de DJs.

09:30 h. Degustación de pastas y orujo.

10:00 h. V Encierro mixto. Campo a través y urbano. A continuación, encierro urbano por el recorrido tradicional. II Suelta toro 'Villa de Portillo' y una vaca.

17:00 a 20:30 h. Hinchables.

18:00 h. Los bares proponen 'Itsbueri DJ'

21:30 h. Sesión de baile senior con DJ Chuchi.

23:00 h. Encierro urbano. Después verbena Macro-disco Tokyo. Bingo en el descanso.

Domingo, 14 de septiembre:

09:30 h. Degustación de pastas y orujo.

10:00 h. VI Encierro mixto. Campo a través y urbano. Después, encierro infantil de carretones.

12:30 h. Electromotores electrocharanga.

14:00 h. Los bares proponen. Los 4 kantones.

15:00 h. Comida Popular: paella

20:00 h. Música Velayos Band

20:30 h. Actuación Pahíno.