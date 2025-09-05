El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las pregoneras y representantes de Colina Clinic El Salvador y del Panteras Caja Rural, durante el pregón.

Las pregoneras y representantes de Colina Clinic El Salvador y del Panteras Caja Rural, durante el pregón. Alberto Mingueza
Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025

Chamizas y panteras reivindican el deporte femenino de Valladolid en un pregón que anima a «empujar juntos»

Las pregoneras alientan a los vallisoletanos a llenar las gradas de Canterac y el Pepe Rojo con la «misma pasión» que la Plaza Mayor

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:19

Si la pregunta es qué valores tiene el deporte ellas son la respuesta. Los conocen, los promueven, los aplican y, claro está, eso da sus ... resultados, dentro y fuera del campo y de la pista. No son solo títulos, que también, son enseñanzas que se pueden aplicar en el día a día. Y el pregón de las fiestas su ciudad, de Valladolid, es quizá el mejor altavoz para difundirlos. Ellas son las patinadoras del Panteras Caja Rural, ganadoras de la Copa de la Reina y la European League (la tercera consecutiva), y las jugadoras de rugby del Colina Clinic El Salvador, doblete al proclamarse campeonas de la Liga de División de Honor Femenina y la Copa de la Reina Iberdrola. Los vallisoletanos las reconocen bien por sus éxitos deportivos, pero las claves de lo que hay detrás las han dado las panteras Ana Sierra e Inés Ruiz y las chamizas Elisa Castro y Matilda Toca. Un pregón de papel y boli.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  3. 3 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  4. 4 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  5. 5

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  6. 6

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  7. 7

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  8. 8

    La VA-20 abrirá el tramo en obras al completo el día 10, pero empieza la otra calzada
  9. 9 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  10. 10

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Chamizas y panteras reivindican el deporte femenino de Valladolid en un pregón que anima a «empujar juntos»