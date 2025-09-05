Chamizas y panteras reivindican el deporte femenino de Valladolid en un pregón que anima a «empujar juntos»

Si la pregunta es qué valores tiene el deporte ellas son la respuesta. Los conocen, los promueven, los aplican y, claro está, eso da sus ... resultados, dentro y fuera del campo y de la pista. No son solo títulos, que también, son enseñanzas que se pueden aplicar en el día a día. Y el pregón de las fiestas su ciudad, de Valladolid, es quizá el mejor altavoz para difundirlos. Ellas son las patinadoras del Panteras Caja Rural, ganadoras de la Copa de la Reina y la European League (la tercera consecutiva), y las jugadoras de rugby del Colina Clinic El Salvador, doblete al proclamarse campeonas de la Liga de División de Honor Femenina y la Copa de la Reina Iberdrola. Los vallisoletanos las reconocen bien por sus éxitos deportivos, pero las claves de lo que hay detrás las han dado las panteras Ana Sierra e Inés Ruiz y las chamizas Elisa Castro y Matilda Toca. Un pregón de papel y boli.

«Valladolid es tradición, pero también futuro, ilusión y mucho esfuerzo. Y en eso nos reconocemos todas nosotras como deportistas. Trabajo en equipo, en la entrega y en el empuje colectivo que hace que todo sea posible», han arrancado las pregoneras antes de reivindicar también el papel del deporte femenino en la ciudad.

«Compartir este balcón, los nervios y el micrófono es un gran honor. A veces, en el día a día de nuestro trabajo olvidamos lo que estamos construyendo como mujeres deportistas de Valladolid. Estar aquí nos recuerda lo importante de ese camino que recorremos juntas», han proclamado ante una Plaza Mayor que poco a poco se llenaba. «Esto es como una gran melé digna de récord Guinness». Pero no una que busca hacerse con un balón, aquí es otra cosa. «La mayor cantidad de gente positiva, con buen rollo, empujando juntos».

Y aquí, un recado para esta temporada. «Ver la plaza así de llena nos emociona y nos encantaría ver así de repletas las gradas de Canterac y Pepe Rojo apoyando el deporte femenino y celebrando con la misma pasión». Ya saben. Pero eso no significa que las protagonistas no sientan el apoyo de los vallisoletanos. «Estos títulos también son vuestros, Valladolid. Os aseguramos que cada vez que jugamos sentimos esa fuerza pucelana detrás». Y también la han sentido en directo con los aplausos que se han sucedido con la lectura del pregón.

Proclamas de las jóvenes deportistas que desde el pavimento de la Plaza Mayor se sumaba a las reivindicaciones de un grupo de personas con banderas de Palestina. Algunos jóvenes con banderas de España se colocaron delante de ellos, pero no se produjeron incidentes.

Unos jóvenes con la bandera de España recriminan a un grupo que reivindicaba una 'Palestina Libre' durante el pregón de las fiestas EFE/Nacho Gallego

Las deportistas han animado a disfrutar de las fiestas con la misma energía con la que «disputan cada partido» para dejar de lado las preocupaciones durante unos días. «Hoy Valladolid se viste de fiesta y no hay mejor equipo para celebrarlo que los vallisoletanos». Y para alargar el tercer tiempo, claro.

Nerviosas, pero «acostumbradas», como el «hormigueo» previo a un partido, las chamizas y las panteras también han agradecido al Ayuntamiento, a Valladolid y a los vallisoletanos el «regalo infinito» de ser pregoneras. «Aquí lo importante sois vosotros y todos los que vengan a compartir nuestras fiestas». Y antes de acabar, otro de los valores más importantes del deporte. El respeto.

«En el equipo hablamos de aprender de cada experiencia, de tener en cuenta a todos, de ser disciplinadas, constantes y, sobre todo, de mantener siempre el respeto. Ese que hoy os pedimos como consigna para estas fiestas. Es el espíritu que queremos ver estos días», han rematado antes de que el chupinazo dé, de forma oficial, vía libre para aplicar todo esto desde ya. Así que eso, lo que ha apuntado el papel y el boli. Diversión, respeto y a disfrutar del 25º aniversario de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.