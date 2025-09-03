El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

¿Cuánto sabes sobre el pregón de la Feria y Fiestas de Valladolid?

El juego de esta semana pone a prueba tus conocimientos sobre los acontecimientos más significativos del pasado de las fiestas de la ciudad

Ángela Zangróniz

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:28

El pregón de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo da paso a la semana más esperada por todos los vallisoletanos, pero... ¿Cuánto sabes sobre las fiestas de Valladolid? ¿Quién fue la primera mujer en dar el pregón? ¿Sabes por qué se dejó de celebrar San Mateo? Te proponemos diez preguntas para averiguar si conoces el pasado de las fiestas de la ciudad.

1 de 10

¿En qué año se dio el primer pregón de la Feria y Fiestas de Valladolid?

¿En qué año se dio el primer pregón de la Feria y Fiestas de Valladolid?

2 de 10

¿Quién fue el encargado de dar comienzo a dichas fiestas?

¿Quién fue el encargado de dar comienzo a dichas fiestas?

3 de 10

¿Hasta qué año se mantuvo el criterio de ser una persona destacada en letras para dar el discurso?

¿Hasta qué año se mantuvo el criterio de ser una persona destacada en letras para dar el discurso?

4 de 10

¿Quién fue el pregonero de la Feria y Fiestas del primer Ayuntamiento democrático?

Amando Represa
Enrique Tierno Galván
Fernando García Tola
Jorge Guillén

5 de 10

¿En qué años no salió nadie a dar el pregón de la Feria y Fiestas al Ayuntamiento de Valladolid?

¿En qué años no salió nadie a dar el pregón de la Feria y Fiestas al Ayuntamiento de Valladolid?

6 de 10

¿Quién fue la primera mujer en dar el pregón de la Feria y Fiestas de Valladolid?

Lola Herrera
Concha Velasco
Miriam Blasco
Carmen Alborch

7 de 10

¿Por qué Valladolid dejó de celebrar San Mateo y comenzó a festejar a la Virgen de San Lorenzo?

¿Por qué Valladolid dejó de celebrar San Mateo y comenzó a festejar a la Virgen de San Lorenzo?

8 de 10

¿Quién dio el primer pregón de la ya Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo?

Eusebio Sacristán
Tomás Rodríguez Bolaños
El dúo Candeal
Javier Mínguez

9 de 10

¿Quién es la persona más joven en dar el pregón de la Feria y Fiestas de Valladolid?

Juncal Rivero
Celtas Cortos
Eusebio Sacristán
Laura López

10 de 10

¿Sabes en qué año fue el pregón más accidentado?

¿Sabes en qué año fue el pregón más accidentado?

