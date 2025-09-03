¿Cuánto sabes sobre el pregón de la Feria y Fiestas de Valladolid?
El juego de esta semana pone a prueba tus conocimientos sobre los acontecimientos más significativos del pasado de las fiestas de la ciudad
Ángela Zangróniz
Valladolid
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:28
El pregón de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo da paso a la semana más esperada por todos los vallisoletanos, pero... ¿Cuánto sabes sobre las fiestas de Valladolid? ¿Quién fue la primera mujer en dar el pregón? ¿Sabes por qué se dejó de celebrar San Mateo? Te proponemos diez preguntas para averiguar si conoces el pasado de las fiestas de la ciudad.
