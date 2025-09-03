¿Cuánto sabes sobre el pregón de la Feria y Fiestas de Valladolid?

En los años 1978 y 1991 no se eligió a nadie para que saliera al Ayuntamiento de Valladolid a dar el pregón de la Feria y Fiestas. El primer año no se celebró porque como ese año no había Reina de las Fiestas y el pregón se pronunciaba a la vez que la coronación, el alcalde Manuel Vidal creyó que no tenía sentido que hubiera un pregonero. En 1991 la cosa fue distinta. Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, fue el elegido para dar el discurso y, como había riesgo de que la extrema derecha realizara algún acto violento por la presencia del catalán en Valladolid, decidieron suspender el pregón.