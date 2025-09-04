El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Equipos de rugby y hockey femenino encargados de pronunciar el pregón de este año. Carlos Espeso

Pregoneras de las fiestas de Valladolid

«Vamos a calentar a los peñistas desde el balcón en un pregón con aire de juventud»

Las jugadoras del Rugby El Salvador y del CPLV 'Panteras' confiesan que «habrá sorpresas» desde el balcón del Ayuntamiento y se muestran ilusionadas por «poder visibilizar el deporte femenino en Valladolid»

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:21

Corría el año 1985 cuando Concha Velasco, la actriz vallisoletana se subía al balcón del Ayuntamiento para convertirse en la primera mujer en ser pregonera de las Ferias y Fiestas de Valladolid ... . 40 años después y reivindicando la importancia de la mujer, en este caso en el ámbito deportivo, las jugadoras del Rugby El Salvador y del CPLV 'Panteras' serán las pregoneras de este año en un pregón que promete dar mucho que hablar. «Somos chicas jóvenes y eso se va a notar en el pregón. Queremos calentar a los peñistas y a todos los que se acerquen a ver el pregón para contagiarles de nuestro espíritu festivo», explica Carla Méndez, jugadora de El Salvador durante 5 temporadas.

