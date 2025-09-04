«Vamos a calentar a los peñistas desde el balcón en un pregón con aire de juventud»

Corría el año 1985 cuando Concha Velasco, la actriz vallisoletana se subía al balcón del Ayuntamiento para convertirse en la primera mujer en ser pregonera de las Ferias y Fiestas de Valladolid ... . 40 años después y reivindicando la importancia de la mujer, en este caso en el ámbito deportivo, las jugadoras del Rugby El Salvador y del CPLV 'Panteras' serán las pregoneras de este año en un pregón que promete dar mucho que hablar. «Somos chicas jóvenes y eso se va a notar en el pregón. Queremos calentar a los peñistas y a todos los que se acerquen a ver el pregón para contagiarles de nuestro espíritu festivo», explica Carla Méndez, jugadora de El Salvador durante 5 temporadas.

Las jugadoras del equipo femenino de rugby El Salvador, campeonas de Liga y Copa en la presente temporada, y del CPLV 'Panteras' de hockey en línea, que han ganado su quinta Women European League, serán las encargadas de dar el pistoletazo de salida a 10 días de fiestas como pregoneras de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2025, en un acto que se celebrará el próximo viernes 5 de septiembre desde el balcón del Ayuntamiento. «Nos hace mucha ilusión poder representar a la ciudad y formar parte de estas fiestas», puntualiza Sonia Abón, jugadora de CPLV 'Panteras' desde hace 14 temporadas.

«Hemos creado el pregón entre todas y sumando nuestro pequeño grano de arena al texto que se leerá el día del pregón», afirma Sonia Abón, quien confiesa que «es secreto todo lo que va a pasar en el balcón del Ayuntamiento pero prometemos mucha diversión y un aire de juventud». Aunque el pregón se guarda bajo llave hasta el momento de su lectura, las pregoneras, y de alguna manera embajadoras de Valladolid durante estas fiestas, confiesan que se dejarán ver «en el karaoke de peñas del sábado para cantar a pleno pulmón con todos los vallisoletanos y en otras actividades como los conciertos, cerca de nuestro Conde Ansúrez».

A pocas semanas para que de comienzo la nueva temporada de rugby y hockey, estas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo son una especie de «teambuiling» -conjunto de actividades diseñadas para mejorar la cohesión, colaboración y comunicación entre los miembros de un equipo- para integrar a las nuevas integrantes de ambos equipos y prepararse para la nueva temporada.

Asimismo, las jugadoras del Rugby El Salvador y del CPLV 'Panteras' utilizarán el micrófono de pregoneras para «visibilizar el deporte minoritario y femenino en la ciudad» y aprovechan la ocasión para lanzar un mensaje de ambiente festivo pero también responsables a todos los que vengan a disfrutar de las fiestas de Valladolid: «Que vengan a divertirse con cabeza y prudencia, las fiestas de Valladolid son únicas. Que intenten dejar Moreras y toda la ciudad lo más limpia posible, no cuesta nada recoger cuando termina la fiesta. Y deseamos que sean unas fiestas sin altercados porque salir a pasárselo bien no implica que haya violencia y eso es fundamental».

En palabras de Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, la decisión de que sean pregoneras «refleja el compromiso de la ciudad con el deporte femenino, y supone un reconocimiento al esfuerzo colectivo, y a la juventud, en este caso gracias a los éxitos que estas chicas han alcanzado en sus respectivas disciplinas». El alcalde ha destacado también que «ambos equipos son grandes embajadores de Valladolid en toda España y en Europa y fuente de inspiración y referentes para jóvenes y deportistas de toda la ciudad gracias a su talento y su espíritu de lucha».

Deporte y mujeres en el pregón de Valladolid

La historia se repite. Este año serán las jugadoras de Rugby El Salvador y CPLV 'Panteras' las encargadas de dar el pistoletazo de salida a las fiestas el próximo 5 de septiembre en la Plaza Mayor de la ciudad. Un testigo que recogen de las Vallkirias Pisuerga, la asociación de Dragon Boat formada mujeres Supervivientes de Cáncer de Mama en Valladolid, que, micrófono en mano, fueron pregoneras de las Fiestas de San Lorenzo el año pasado.

Ana Sierra y Elisa Castro, capitanas de Panteras y Colina Clinic El Salvador, confesaban en el momento de recibir la noticia: «No teníamos ni idea de que íbamos a ser las pregoneras. Nos hemos enterado por un mensaje de nuestro presidente en el momento en el que la noticia se ha hecho pública». No obstante, las dos capitanas aseguraban que «somos dos clubes femeninos que están teniendo resultados excelentes y que poco a poco vamos teniendo más visibilidad para dar a conocer nuestro deporte en Valladolid, gracias a las instituciones que nos apoyan y a nuestros patrocinadores».