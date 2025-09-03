Qué comer en las casetas regionales: del pescaíto frito a la mini burguer 'Rafa Nadal'

Saborear cada rincón de la gastronomía española sin salir de Valladolid. Ese es el principal objetivo de la Feria de Folklore y Gastronomía, que se ... desarrollará en el nuevo recinto ferial José Luis Bellido (ubicado entre estadio José Zorrilla y el Centro Cultural Miguel Delibes) el domingo 7 -día del desfile y la inauguración- y hasta el domingo 14 y en el que podrán degustarse los principales platos de 17 casas y centros participantes.

Así, quienes acudan a las casetas regionales, una de las citas ineludibles de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, podrán catar los productos más típicos de cada región, como el pescaíto andaluz, la empanada o el pulpo gallego, las sardinas asadas cántabras, la paella valenciana o la mini burguer 'Rafa Nadal' en la Casa de Baleares, en honor al extenista manacorí.

El horario de apertura será todos los días a las 13:00 horas, con horario de cierre a la 1:00 horas de lunes a jueves; a la 1:30 horas los viernes y sábados; a la 1:00 horas el domingo 7; y a las 00:59 horas el domingo 14. Este homenaje al paladar estará acompañado de actuaciones musicales impulsadas por las diferentes casas y centros. Así, habrá actuaciones de folclore todos los días en el escenario del recinto, a las ocho y media de la tarde, y el miércoles 10 el Tío Tragaldabas visitará el espacio desde las 18:30 horas.

Por casetas, el Centro Asturiano ha previsto para el sábado 6 la presencia de la Escuela de Asturianía y la Casa de Galicia, del grupo de baile Axouxere, el grupo de gaitas Nivaria, el grupo de baile Anaquiños y el grupo de pandereteiras Erguedela; el domingo 7, la Casa de Ávila llevará el grupo de baile y Rondalla La Muralla, mientras que la Casa de Canarias llevará al grupo Sabinosa, de la isla de El Hierro. Ya el lunes 8, Andalucía ha organizado la actuación del grupo Azabache y del grupo rociero Romero y Jara; y Melilla, del grupo de danza árabe Farah-Diva.

El martes 9, los protagonistas proceden de Valencia (grupo Nit del Foc) y de Zamora, con los grupos Viriato y Son de los Valles. El miércoles 10 llegará el turno de la Casa Murcia con el grupo de coros y danzas Arienzo, mientras que el jueves 11 actuarán en Casa de Baleares el grupo Un passeig per Balears y en la Casa Charra, el grupo Arraigo de Salamanca. Al día siguiente, el viernes 12, el Centro Leonés llevará al grupo La Pícara Justina y la Casa de La Rioja, a la charanga La Pacheca. El sábado 13 será el momento de Acordes Navarros en el Centro de Cultura y Hogar Navarro y del grupo de coros y danzas Santander, de la Casa de Cantabria.

Finalmente, el domingo 14 harán lo propio Los Perets (Casa de Cataluña) y el grupo folclórico Segoviano, del Centro Segoviano.

A continuación puede consultar todos los productos que se ofrecen en cada una de las casas y centros participantes en la feria gastronómica.

Casa de Andalucía Adobo

Chopitos

Calamares fritos

Gambas cocidas

Langostinos a la plancha

Boquerones fritos

Bocadillo de calamares y calamares fritos

Salmorejo

Aceitunas

Berenjenas con miel de caña

Gazpacho

Papas 'aliñás'

Vino fino y manzanilla

Vino P. Ximénez

Cachi y cañas de rebujito

Chatos de vino dulce, fino y manzanilla

Tinto de verano

Café solo, agua, refrescos y cerveza (caña)

Centro Asturiano Bollos preñaos con beicon

Canapé de cabrales

Chorizo a la sidra

Empanada

Fabada asturiana

Callos en ración y con patatas fritas

Patatas al cabrales

Tarta a la sidra

Helado (sidra, oreo, amor)

Arroz con leche (ración)

Sidra natural

Culín de sidra y canapé de cabrales

Caña de sidra de barril

Zumo de manzana, agua, vino, refrescos y cerveza

Casa de Ávila Pepito de ternera (entero y medio)

Hornazo castellano

Patatas revolconas

Picadillo de matanza

Pincho de chorizo y montado de lomo en aceite

Alubias del Barco

Queso de cabra con pimentón (ración)

Tarta de queso con membrillo

Arroz con leche

Bolsa de pipas Hijos de Calvo

Yemas de Santa Teresa (caja de 12 unidades)

Yogurt natural

Crema de orujo y otros orujos (chupito)

Vino de Cebreros (tinto y rosado), vino Verdejo de Madrigal de las Altas Torres, agua, refrescos y cerveza (caña y botellín)

Casa de Baleares Tosta de sobrasada mallorquina

Arroz mar-montaña

Montadito de ternera con queso de Mahón

Ciurons escaldins

Huevos fritos con patatas y salsa de sobrasada

Tiras de calamar con mojo balear

Alitas de pitu con adobo menorquino

Mini burguer 'Rafa Nadal'

Ensaimada

Café

Casa de Canarias Papas 'arrugadas' (ración y media ración)

Carne fiesta (ración y media ración)

Queso con guayaba (ración y media ración)

Queso (pincho y ración)

Plátano guanche (unidad)

Sopa de miel

Menú y tapa del día

Chupito de licor

Aire guanche (caña y pinta)

Caña de cerveza con limón, agua, refrescos y cerveza (bote y caña)

Brisa canaria (caña)

Chato vinos tinto, rosado y blanco Tacoronte

Casa de Cantabria Sardinas asadas (ración y media ración)

Rabas (ración y bocaditos)

Bocaditos de bonito

Alubias con almejas

Marmita de bonito

Anchoas en aceite

Boquerones en vinagre aliñados

Queso de nata: más anchoa o más membrillo (pincho y ración)

Sobaos pasiegos (grandes o pequeños, unidad y paquete)

Quesada pasiega (al vacío y entera, 900 gramos o 600 gramos)

Corbatas de Unquera (unidad y caja)

Vino Tostaniego y frizzie 12 Framencos 5.5

Tinto de verano, agua de Solares, refrescos, mosto y cerveza

Café con orujo de Potes

Cremas de Potes (chupito y botella)

Casa de Cataluña Tosta de jamón ibérico y butifarra con tomate

Tosta de pulpo y de gambas con ali-oli

Tota de picadillo y de jamón con ali-oli

Croquets de gambón, bomba cat. de carne

Berenjenas rellenas de verduras (Sanfaina)

Alutas crujientes con patatas y ali-oli

Cucurucho de palomitas de pollo

Tosta de anchoas con pimientos

Brocheta de bacalao rebozado con ali-oli

Patatas cuatro salsas (ali-oli, romesco, kétchup y brava)

Crema catalana o granizado de crema catalana

Torrijas de crema catalana o chocolate de avellanas

Zapatilla de Payes

Super helado con nata y virutas de chocolate

Surtido de pastelitos con chupito de mistela

Chupito comestible con licor de crema catalana

Cava, tinto de verano y vermut

Café bombón, agua, refrescos y cerveza

Casa Charra Morcilla fresca y de arroz de Carbajosa (pincho)

Farinato (pincho más farinato más huevo)

Pulga de jamón y montadito de jamón ibérico

Hornazo entero (pincho y ración)

Chichas de la matanza y chichas más huevo

Jamón de recebo y serrano

Bomba charra

Patatas meneas

Sopas de ajo

Torreznos

Postres variados

Café de puchero y chupitos (cremas)

Tinto de verano, agua, refrescos y cerveza, chupitos y café

Chato de vino

Casa de Galicia Empanada gallega (media o entera, ración)

Mejillones al vapor

Pimientos de Padrón

Lacón (ración o media ración)

Oreja (ración o media ración)

Pulpo (ración)

Tarta de Santiago (ración y entera)

Botellas o chatos de Albariño, Ribeiro y Crema de orujo

Chupito de crema de orujo, agua, refrescos y cerveza (caña)

Centro Leonés Cecina de vacuno al aove (celiacos)

Patatas al queso de Valdeón (celiacos)

Morcilla de León (celiacos)

Chorizo entre cocido al prieto picudo

Lacón con pimientos

Empanada tradicional de atún o picadillo

Huevos fritos con patatas y morcilla o chorizo

Alubias de La Bañeza melosas con oreja

Garbanzos al gusto Maragato

Ración de pan hogaza de León

Natillas de Zacarías al aroma de queimada

Hojaldres surtidos

Virutas de Sahelices, pastas de nata de Boca de Huérgano y chocolate de Astorga a la taza

Vino prieto picudo, tinto, rosado

Limonada San Marcos y vermut Zacarías

Café de puchero, chupitos variados, agua, refrescos y cerveza

Casa de Melilla Calamares rebozados

Langostinos al estilo melillense

Mejillones con salsa melillense

Pincho de carne a la brasa sin gluten

Gamba cocida melillense

Muslitos y alas de pollo a la melillense (ración)

Ración de croquetas de pincho moruno

Milhojas de caramelo y almendra

Tarta de manzana, tarta de arándanos, tarta Virgen de San Lorenzo y tarta San Marcos

Abimelillense (abisinio de crema)

Ribera de Duero, Verdejo y Cigales

Café y té con hierbabuena, agua, refrescos y cerveza

Casa de Murcia Garbanzos con pulpo

Arroz murciano con productos de la huerta

Pisto murciano

Zarangollo (calabacín, cebolla y huevo)

Sardinas a la brasa

Espeto de pulpo a la brasa

Atún rojo a la brasa

Paparajotes

Tarta de zanahoria

Brownie con helado de vainilla

Vinos joven blanco, tinto y crianza

Chupito murciano

Café, agua, refrescos y cerveza

Centro de Cultura y Hogar Navarro Chistorra y chistorra con pimientos

Patatas con chistorra

Patatas con salsa de pimientos

Espárragos

Magras con huevo y tomate

Migas (grande y pequeño)

Pimientos del Piquillo

Pimientos rellenos de bacalao

Piparras

Pochas

Queso de oveja

Cuajada al natural, yogur natural y sabores

Patxarán y cremas de patxarán

Zurracapote y kalimotxo

Vinos blanco, tinto (joven y crianza) y rosado

Café solo, agua, refrescos y cerveza

Casa de La Rioja Patatas a la Riojana

Ración y pincho de champiñones

Pisto de la huerta con huevos fritos

Ensalada de tomate

Pimientos verdes fritos

Piparras

Pollo a la aguilareña

Chorizo al vino

Pincho de carne

Fajito

Tarta de queso (ración)

Tortita de la abuela

Zurracapote, licor

Rioja crianza (chato y botella)

Café, agua, refrescos y cerveza

Centro Segoviano Judiones de La Granja

Cochifrito

Chorizo de Cantimpalos al vino blanco Nieva

Montadito de chorizo de Cantimpalos a la olla

Pincho de lechazo (sin hueso)

Patatas bravas a la segoviana

Montaditos de panceta segoviana

Montadito de lomo adobado

Croquetas de lechazo asado (ración y media ración)

Bocadillos de chorizo, panceta y lomo

Ponche segoviano (tarta). Ración y entera

'Segovianito' (café, helado vainilla y DYC)

Vinos blanco y verdejo Nieva, tinto de Valtiendas

Whisky DYC, ginebra Larios 12 y anís Castellana

Tinto Ribera Duero (roble y crianza) y vermouth Garciani

Agua, refrescos y cerveza, chupitos y café de puchero

Casa de Valencia Paella valenciana y marinera

Arroz negro y fideuá

Croquetas Tierra y Mar

Delicias del Mediterráneo

Brocheta de pollo con salsa de naranja

Brocheta de carne a la Mediterránea

Brocheta de langostino Emperador

Caprichos marineros

Calamares

Chorizo al cava

Arroz con horchata

Horchata con fartons

Tarta valenciana

Agua de Valencia

Sangría y tinto de verano

Café y chupito de licor

Vino rosado, blanco y crianza

Agua, mosto, refrescos y cerveza