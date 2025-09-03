Qué comer en las casetas regionales: del pescaíto frito a la mini burguer 'Rafa Nadal'

Fiestas de Valladolid 2025Qué comer en las casetas regionales: del pescaíto frito a la mini burguer 'Rafa Nadal'
Diecisiete casas y centros participarán este año en la Feria de Folklore y Gastronomía, que se celebrará por primera vez en el recinto José Luis Bellido
Valladolid
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:23
Saborear cada rincón de la gastronomía española sin salir de Valladolid. Ese es el principal objetivo de la Feria de Folklore y Gastronomía, que se ... desarrollará en el nuevo recinto ferial José Luis Bellido (ubicado entre estadio José Zorrilla y el Centro Cultural Miguel Delibes) el domingo 7 -día del desfile y la inauguración- y hasta el domingo 14 y en el que podrán degustarse los principales platos de 17 casas y centros participantes.
Así, quienes acudan a las casetas regionales, una de las citas ineludibles de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, podrán catar los productos más típicos de cada región, como el pescaíto andaluz, la empanada o el pulpo gallego, las sardinas asadas cántabras, la paella valenciana o la mini burguer 'Rafa Nadal' en la Casa de Baleares, en honor al extenista manacorí.
El horario de apertura será todos los días a las 13:00 horas, con horario de cierre a la 1:00 horas de lunes a jueves; a la 1:30 horas los viernes y sábados; a la 1:00 horas el domingo 7; y a las 00:59 horas el domingo 14. Este homenaje al paladar estará acompañado de actuaciones musicales impulsadas por las diferentes casas y centros. Así, habrá actuaciones de folclore todos los días en el escenario del recinto, a las ocho y media de la tarde, y el miércoles 10 el Tío Tragaldabas visitará el espacio desde las 18:30 horas.
Por casetas, el Centro Asturiano ha previsto para el sábado 6 la presencia de la Escuela de Asturianía y la Casa de Galicia, del grupo de baile Axouxere, el grupo de gaitas Nivaria, el grupo de baile Anaquiños y el grupo de pandereteiras Erguedela; el domingo 7, la Casa de Ávila llevará el grupo de baile y Rondalla La Muralla, mientras que la Casa de Canarias llevará al grupo Sabinosa, de la isla de El Hierro. Ya el lunes 8, Andalucía ha organizado la actuación del grupo Azabache y del grupo rociero Romero y Jara; y Melilla, del grupo de danza árabe Farah-Diva.
El martes 9, los protagonistas proceden de Valencia (grupo Nit del Foc) y de Zamora, con los grupos Viriato y Son de los Valles. El miércoles 10 llegará el turno de la Casa Murcia con el grupo de coros y danzas Arienzo, mientras que el jueves 11 actuarán en Casa de Baleares el grupo Un passeig per Balears y en la Casa Charra, el grupo Arraigo de Salamanca. Al día siguiente, el viernes 12, el Centro Leonés llevará al grupo La Pícara Justina y la Casa de La Rioja, a la charanga La Pacheca. El sábado 13 será el momento de Acordes Navarros en el Centro de Cultura y Hogar Navarro y del grupo de coros y danzas Santander, de la Casa de Cantabria.
Finalmente, el domingo 14 harán lo propio Los Perets (Casa de Cataluña) y el grupo folclórico Segoviano, del Centro Segoviano.
A continuación puede consultar todos los productos que se ofrecen en cada una de las casas y centros participantes en la feria gastronómica.
Casa de Andalucía
-
Adobo
-
Chopitos
-
Calamares fritos
-
Gambas cocidas
-
Langostinos a la plancha
-
Boquerones fritos
-
Bocadillo de calamares y calamares fritos
-
Salmorejo
-
Aceitunas
-
Berenjenas con miel de caña
-
Gazpacho
-
Papas 'aliñás'
-
Vino fino y manzanilla
-
Vino P. Ximénez
-
Cachi y cañas de rebujito
-
Chatos de vino dulce, fino y manzanilla
-
Tinto de verano
-
Café solo, agua, refrescos y cerveza (caña)
Centro Asturiano
-
Bollos preñaos con beicon
-
Canapé de cabrales
-
Chorizo a la sidra
-
Empanada
-
Fabada asturiana
-
Callos en ración y con patatas fritas
-
Patatas al cabrales
-
Tarta a la sidra
-
Helado (sidra, oreo, amor)
-
Arroz con leche (ración)
-
Sidra natural
-
Culín de sidra y canapé de cabrales
-
Caña de sidra de barril
-
Zumo de manzana, agua, vino, refrescos y cerveza
Casa de Ávila
-
Pepito de ternera (entero y medio)
-
Hornazo castellano
-
Patatas revolconas
-
Picadillo de matanza
-
Pincho de chorizo y montado de lomo en aceite
-
Alubias del Barco
-
Queso de cabra con pimentón (ración)
-
Tarta de queso con membrillo
-
Arroz con leche
-
Bolsa de pipas Hijos de Calvo
-
Yemas de Santa Teresa (caja de 12 unidades)
-
Yogurt natural
-
Crema de orujo y otros orujos (chupito)
-
Vino de Cebreros (tinto y rosado), vino Verdejo de Madrigal de las Altas Torres, agua, refrescos y cerveza (caña y botellín)
Casa de Baleares
-
Tosta de sobrasada mallorquina
-
Arroz mar-montaña
-
Montadito de ternera con queso de Mahón
-
Ciurons escaldins
-
Huevos fritos con patatas y salsa de sobrasada
-
Tiras de calamar con mojo balear
-
Alitas de pitu con adobo menorquino
-
Mini burguer 'Rafa Nadal'
-
Ensaimada
-
Café
Casa de Canarias
-
Papas 'arrugadas' (ración y media ración)
-
Carne fiesta (ración y media ración)
-
Queso con guayaba (ración y media ración)
-
Queso (pincho y ración)
-
Plátano guanche (unidad)
-
Sopa de miel
-
Menú y tapa del día
-
Chupito de licor
-
Aire guanche (caña y pinta)
-
Caña de cerveza con limón, agua, refrescos y cerveza (bote y caña)
-
Brisa canaria (caña)
-
Chato vinos tinto, rosado y blanco Tacoronte
Casa de Cantabria
-
Sardinas asadas (ración y media ración)
-
Rabas (ración y bocaditos)
-
Bocaditos de bonito
-
Alubias con almejas
-
Marmita de bonito
-
Anchoas en aceite
-
Boquerones en vinagre aliñados
-
Queso de nata: más anchoa o más membrillo (pincho y ración)
-
Sobaos pasiegos (grandes o pequeños, unidad y paquete)
-
Quesada pasiega (al vacío y entera, 900 gramos o 600 gramos)
-
Corbatas de Unquera (unidad y caja)
-
Vino Tostaniego y frizzie 12 Framencos 5.5
-
Tinto de verano, agua de Solares, refrescos, mosto y cerveza
-
Café con orujo de Potes
-
Cremas de Potes (chupito y botella)
Casa de Cataluña
-
Tosta de jamón ibérico y butifarra con tomate
-
Tosta de pulpo y de gambas con ali-oli
-
Tota de picadillo y de jamón con ali-oli
-
Croquets de gambón, bomba cat. de carne
-
Berenjenas rellenas de verduras (Sanfaina)
-
Alutas crujientes con patatas y ali-oli
-
Cucurucho de palomitas de pollo
-
Tosta de anchoas con pimientos
-
Brocheta de bacalao rebozado con ali-oli
-
Patatas cuatro salsas (ali-oli, romesco, kétchup y brava)
-
Crema catalana o granizado de crema catalana
-
Torrijas de crema catalana o chocolate de avellanas
-
Zapatilla de Payes
-
Super helado con nata y virutas de chocolate
-
Surtido de pastelitos con chupito de mistela
-
Chupito comestible con licor de crema catalana
-
Cava, tinto de verano y vermut
-
Café bombón, agua, refrescos y cerveza
Casa Charra
-
Morcilla fresca y de arroz de Carbajosa (pincho)
-
Farinato (pincho más farinato más huevo)
-
Pulga de jamón y montadito de jamón ibérico
-
Hornazo entero (pincho y ración)
-
Chichas de la matanza y chichas más huevo
-
Jamón de recebo y serrano
-
Bomba charra
-
Patatas meneas
-
Sopas de ajo
-
Torreznos
-
Postres variados
-
Café de puchero y chupitos (cremas)
-
Tinto de verano, agua, refrescos y cerveza, chupitos y café
-
Chato de vino
Casa de Galicia
-
Empanada gallega (media o entera, ración)
-
Mejillones al vapor
-
Pimientos de Padrón
-
Lacón (ración o media ración)
-
Oreja (ración o media ración)
-
Pulpo (ración)
-
Tarta de Santiago (ración y entera)
-
Botellas o chatos de Albariño, Ribeiro y Crema de orujo
-
Chupito de crema de orujo, agua, refrescos y cerveza (caña)
Centro Leonés
-
Cecina de vacuno al aove (celiacos)
-
Patatas al queso de Valdeón (celiacos)
-
Morcilla de León (celiacos)
-
Chorizo entre cocido al prieto picudo
-
Lacón con pimientos
-
Empanada tradicional de atún o picadillo
-
Huevos fritos con patatas y morcilla o chorizo
-
Alubias de La Bañeza melosas con oreja
-
Garbanzos al gusto Maragato
-
Ración de pan hogaza de León
-
Natillas de Zacarías al aroma de queimada
-
Hojaldres surtidos
-
Virutas de Sahelices, pastas de nata de Boca de Huérgano y chocolate de Astorga a la taza
-
Vino prieto picudo, tinto, rosado
-
Limonada San Marcos y vermut Zacarías
-
Café de puchero, chupitos variados, agua, refrescos y cerveza
Casa de Melilla
-
Calamares rebozados
-
Langostinos al estilo melillense
-
Mejillones con salsa melillense
-
Pincho de carne a la brasa sin gluten
-
Gamba cocida melillense
-
Muslitos y alas de pollo a la melillense (ración)
-
Ración de croquetas de pincho moruno
-
Milhojas de caramelo y almendra
-
Tarta de manzana, tarta de arándanos, tarta Virgen de San Lorenzo y tarta San Marcos
-
Abimelillense (abisinio de crema)
-
Ribera de Duero, Verdejo y Cigales
-
Café y té con hierbabuena, agua, refrescos y cerveza
Casa de Murcia
-
Garbanzos con pulpo
-
Arroz murciano con productos de la huerta
-
Pisto murciano
-
Zarangollo (calabacín, cebolla y huevo)
-
Sardinas a la brasa
-
Espeto de pulpo a la brasa
-
Atún rojo a la brasa
-
Paparajotes
-
Tarta de zanahoria
-
Brownie con helado de vainilla
-
Vinos joven blanco, tinto y crianza
-
Chupito murciano
-
Café, agua, refrescos y cerveza
Centro de Cultura y Hogar Navarro
-
Chistorra y chistorra con pimientos
-
Patatas con chistorra
-
Patatas con salsa de pimientos
-
Espárragos
-
Magras con huevo y tomate
-
Migas (grande y pequeño)
-
Pimientos del Piquillo
-
Pimientos rellenos de bacalao
-
Piparras
-
Pochas
-
Queso de oveja
-
Cuajada al natural, yogur natural y sabores
-
Patxarán y cremas de patxarán
-
Zurracapote y kalimotxo
-
Vinos blanco, tinto (joven y crianza) y rosado
-
Café solo, agua, refrescos y cerveza
Casa de La Rioja
-
Patatas a la Riojana
-
Ración y pincho de champiñones
-
Pisto de la huerta con huevos fritos
-
Ensalada de tomate
-
Pimientos verdes fritos
-
Piparras
-
Pollo a la aguilareña
-
Chorizo al vino
-
Pincho de carne
-
Fajito
-
Tarta de queso (ración)
-
Tortita de la abuela
-
Zurracapote, licor
-
Rioja crianza (chato y botella)
-
Café, agua, refrescos y cerveza
Centro Segoviano
-
Judiones de La Granja
-
Cochifrito
-
Chorizo de Cantimpalos al vino blanco Nieva
-
Montadito de chorizo de Cantimpalos a la olla
-
Pincho de lechazo (sin hueso)
-
Patatas bravas a la segoviana
-
Montaditos de panceta segoviana
-
Montadito de lomo adobado
-
Croquetas de lechazo asado (ración y media ración)
-
Bocadillos de chorizo, panceta y lomo
-
Ponche segoviano (tarta). Ración y entera
-
'Segovianito' (café, helado vainilla y DYC)
-
Vinos blanco y verdejo Nieva, tinto de Valtiendas
-
Whisky DYC, ginebra Larios 12 y anís Castellana
-
Tinto Ribera Duero (roble y crianza) y vermouth Garciani
-
Agua, refrescos y cerveza, chupitos y café de puchero
Casa de Valencia
-
Paella valenciana y marinera
-
Arroz negro y fideuá
-
Croquetas Tierra y Mar
-
Delicias del Mediterráneo
-
Brocheta de pollo con salsa de naranja
-
Brocheta de carne a la Mediterránea
-
Brocheta de langostino Emperador
-
Caprichos marineros
-
Calamares
-
Chorizo al cava
-
Arroz con horchata
-
Horchata con fartons
-
Tarta valenciana
-
Agua de Valencia
-
Sangría y tinto de verano
-
Café y chupito de licor
-
Vino rosado, blanco y crianza
-
Agua, mosto, refrescos y cerveza
Casa de Zamora
-
Arro a la zamorana (ración)
-
Chichas de Ballesteros
-
Escabeche (ración)
-
Hornazo
-
Empanada
-
Queso El Pastor (pincho y ración)
-
Chorizo de Ballesteros (pincho y bocadillo)
-
Sopas de ajo Sayaguesa
-
Cuajada de oveja de Gaza
-
Chupitos variados (mistela y panizo)
-
Batidos de chocolate y brick de leche Gaza
-
Mosto (chato)
-
Vino tinto, blanco o rosado de Toro, chato o botella
-
Agua, mosto, refrescos y cerveza
