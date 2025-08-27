Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España

Apenas han comenzado a instalarse los negocios y aparatos recreativos que albergará la Feria de Valladolid, con los primeros camiones descargando sobre el recinto de ... la Feria, y ya se conoce cuál será la atracción estrella durante esta edición de las fiestas patronales, entre los días 5 y 14 de septiembre. Su nombre, 'High Energy', hace sobrada justicia a esta máquina de casi 30 metros de altura (28), que se erige sobre una especie de trípode metálico. El mismo sostiene el movimiento pendular de un brazo que culmina con otras seis extremidades en forma de estrella, cada una con capacidad para cuatro personas, 24 en total. Es la tercera ocasión en la que esta atracción visitará las ferias españolas, la primera en Valladolid, con grandes expectativas por parte de los feriantes.

Entre los aparatos, las casetas y los negocios, «este año habrá un total de 140 parcelas», asegura José Miguel Martín de la Cruz, presidente de la Asociación de Feriantes de Valladolid. «Eso sí, algunas viviendas y negocios no llegarán hasta después del inicio de las fiestas porque coincide con las de Palencia (Ferias y Fiestas de San Antolín)», señala.

Ampliar La atracción 'High Energy' en la feria de la Semana Grande de Santander Juanjo Santamaría/Diario Montañés

El grueso de las atracciones comenzará a instalarse a partir de la primera semana de septiembre, como ha confirmado el propio feriante. Sin embargo, se espera que algunas queden montadas antes de terminar agosto, «como el 'Ratón Vacilón' y puede que alguna pista de coche». «Lo iremos haciendo de forma fluida y según vayan llegando tanto los negocios como las atracciones, porque las parcelas están marcadas con lo que va en cada una y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer», explica José Miguel Martín.

A lo largo de las labores de montaje, «dos ingenieros se encargarán de revisar las máquinas» para garantizar que cumplen los requisitos de seguridad que establece la normativa, así como su correcto funcionamiento. Dicha inspección se repetirá «pasada la primera semana de uso».

La visita a las atracciones podrá compaginarse con la de las casetas regionales de la Feria del Folklore y la Gastronomía, que traerá muestras culinarias de las distintas Comunidades Autónomas de España al nuevo recinto ferial entre el Centro Cultural Miguel Delibes y el Estadio José Zorrilla. En este espacio también avanzan las instalaciones de los puestos, con la carpa ya montada y varias naves que rezan en letras mayúsculas 'Casa de Galicia' o 'Casa de Canarias' – una enfrente de otra –, por ejemplo. De forma paralela, continúa el montaje de las 86 casetas de la Feria de Día, que dio comienzo el 16 de agosto y constituirá otra de las citas gastronómicas y culturales más célebres de estas fiestas.