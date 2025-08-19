Las fiestas de San Antolín generarán un impacto económico de 2 millones de euros

La cripta de San Antolín, teñida con los colores de fiesta y con los fuegos artificiales, se refleja en el cartel oficial que anunciará las ... fiestas de San Antolín, diseñado por Ángel Ligero de Alfaro (La Rioja), ganador del concurso municipal, con un premio de 1.000 euros. «Es un guiño a la tradición y a la explosión de vida y de fiesta que suponen estos días para la ciudad», ha dicho la alcaldesa, Miriam Andrés, quien ha destacado que este año no se buzoneará el programa, ya que el reparto del librillo que edita el Ayuntamiento genera siempre problemas y críticas porque no llega a muchos puntos. El programa no se buzoneará, pero habrá 47.000 disponibles desde este próximo viernes para recoger en todas las oficinas municipales del Ayuntamiento (como el edificio Mariano Timón o las Canónigas), la Oficina de Turismo, la biblioteca pública Eduardo Dato, el Lecrac, el Casino, los hoteles de la ciudad, centros turísticos municipales (como el Museo del Agua, Victorio Macho o el Punto Románico de la Huerta Guadián) y en los centros sociales Ceas.

«De momento vamos a seguir haciendo los mismos, por lo tanto en papel no digamos que se va a ahorrar, pero sí que vamos cambiando un poco también esas costumbres y que a alguien le sea más fácil leerlo de otra forma, ya que contiene un QR en la primera página del programa para escanearlo y tenerlo en el móvil», ha explicado la alcaldesa de Palencia, al tiempo que ha invitado a todos los palentinos a disfrutar las fiestas «desde el ámbito del respeto», ha dicho, a la vez que ha sacado pecho de lo que su equipo de gobierno ha hecho para extender las actividades festivas a los barrios de la ciudad, y ha citado el nuevo 'Va de verbena', «ese tardeo tan amado por los palentinos que cumple dos funciones, quellos bares que están en los barrios también tengan su rato de aglomeración, ya que es importante que el centro se descongestione también un poco, y porque la gente de los barrios también sienta que son las fiestas de su ciudad sin tenerse que trasladar a plena Calle Mayor.

En cuanto a las críticas de IU-Podemos sobre el reconocimiento extrajudicial de más de 400.000 euros que se llevó al pleno con gastos para fiestas del año pasado que no figuraban en el presupuesto vigente, la alcaldesa ha sido tajante. «Ya nos comprometimos el año pasado, saben que había habido un problema gordo con la técnica presupuestaria y que este año nos comprometimos a que no iba a ir nada a reconocimiento extrajudicial, por supuesto nada que tenga que ver con conciertos».

«Estas fiestas llevan por bandera la participación ciudadana y la buena energía de los palentinos; que las viven, las sienten y las disfrutan en las calles, y por eso animamos a los ciudadanos a que se dejen contagiar de este espíritu festivo único y participen en cada una de las actividades que se han programado con todo el cariño«, ha manifestado también el concejal de de Identidad Cultural, Fran Fernández, quien ha animado a los palentinos a »trabajar su propia identidad como parte fundamental de las fiestas.

También ha subrayado el concejal que el presupuesto dedicado a estas fiestas es de 800.000 euros, que el Ayuntamiento considera una inversión importante ya que prevé un impacto positivo en la ciudad de alrededor de 2 millones de euros.

Las fiestas de San Antolín de Palencia se celebrarán del 27 de agosto al 6 de septiembre, un total de once días, para disfrutar de cientos de propuestas y actividades culturales, lúdicas y de ocio, para todos los gustos y edades. La alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, acompañada del concejal responsable del área de Identidad de Cultural, Francisco Fernández, ha presentado esta mañana la programación, que arrancará el próximo miércoles 27, con la inauguración de ExpoAire en la Huerta de Guadián.

El chupinazo oficial no tendrá lugar hasta el viernes 29 agosto, a las 20:30 horas en la Plaza Mayor, con el pregón popular a cargo de la arbitra palentina, Marta Huerta de Aza. El pregón literario lo ofrecerá la ilustradora Noemí Villamuza en el Teatro Principal el 28 de agosto. Dos mujeres cuyos éxitos profesionales, conseguidos tras años de esfuerzo, constancia y superación, han hecho que se hayan convertido en ejemplo para generaciones futuras. Por su parte, la Escuela de Rock de Palencia será la protagonista del pregón infantil el sábado 30, a partir de las 12 horas en la Plaza Mayor.

Los barrios siguen adquiriendo protagonismo. A las distintas representaciones del festival de artistas de calle, se suma el denominado 'Va de Verbena' con actuaciones a la hora del vermú en la plaza de San José y exteriores del Palacio de la Diputación; el tardeo que recalará en el parque de la Carcavilla, la Avda. Derechos Humanos y la calle Los Robles del barrio de San Juanillo y ya por la noche, en el recinto ferial.

La programación musical de estos sanantolines se articula en torno a dos grandes escenarios: en el parque del Salón con las actuaciones de Inmaculate Fools (31 de agosto); Ruslana (1 de septiembre); Ivan Ferreiro (2 de septiembre); Fiesta Megastar Cope Palencia (3 de septiembre); Melody (4 de septiembre); Walls (5 de septiembre), DePol (6 de septiembre); Los Cuarenta Sessions con la participación de los Dj,s Dani Moreno 'El Gallo', Ramsés López 'El Faraón' y Félix Castillo (29 de agosto) o la final de la II edición 'Vivestival' con la actuación de Arizona Baby (30 de agosto). Y en la plaza Mayor a través del Escenario Recoletas con las actuaciones de Balkan Paradise Orchestra (29 de agosto); Nadia Álvarez y Christina Rosevinge (3 de septiembre); Fillas de Cassandra (4 de septiembre); Ballet Flamenco Drys (5 de septiembre) y Shaila Durcal (6 de septiembre). La programación en este escenario se completará con propuestas como la de Carrión Folk, que presentará su nuevo trabajo 'Báilalo' (31 de agosto) así como del espectáculo de Ballet Flamenco de la Compañía Drys (5 de septiembre).

A ello se suman otros escenarios, como la plaza de la Inmaculada, que acogerá el ciclo 'Palencia en Negro' con las actuaciones de Barrence Whitfield (4 de septiembre), La Perra Blanco (5 de septiembre) y The Cinelli Brothers (6 de septiembre) así como del concierto de 'El Nido' y la Banda Municipal (3 de septiembre), dentro del A Concejo; la plaza de San Pablo, con la celebración del 'San Antolín Sonora', el X Festival Heavy y Palencia DJs en las Huertas del Obispo, el Onda Roll y el 'Vozerío' en la Huerta de Guadián o los conciertos de la Banda Municipal de Música en plaza de San Francisco.

Además, la propuesta del equipo de gobierno sigue apostando por la tradición y las raíces con el Festival de Folclore Nacional e Internacional A Concejo que se llevará a cabo los días 30 y 31 de agosto con la participación del Grupo Folklórico 'El Pilar' de Zaragoza, la Asociación Cacereña de Folklore 'El Redoble' de Cáceres y el Grupo de Danzas 'Jorge Manrique' de Palencia y, 1, 2 y 3 de septiembre del grupo Kud Pance Pesev de Macedonia del Norte y de las Combinaciones Folklóricas de Colombia. A todo ello, hay que sumar el Mercado Tradicional de Indumentarias e Instrumentos que contará con ocho artesanos procedentes de Palencia, Burgos, Zamora, León, Cantabria y Valladolid; la música folk, el baile vermut y el desfile o la iniciativa 'La Plaza Baila'.

La ciudad acogerá además varias citas ya tradicionales y muy consolidadas como las ferias del Libro y de Artesanía del 29 de agosto al 7 de septiembre en el Paseo del Salón; el Mercado de Época del 29 de agosto al 1 de septiembre en el Parque Isla dos Aguas; la Muestra de Artistas de Calle (MAC25), la Feria de Día, la Feria del Disco, los pasacalles de Gigantes y Cabezudos, las atracciones del recinto ferial, la Carrera Holi en los Jardinillos, la concentración de coches clásicos, las rutas teatralizadas, la XVIII Travesía Río Carrión, el 51 Ascenso y Descenso del Carrión, los hinchables acuáticos para disfrutar al aire libre del final de la temporada de las piscinas, los juegos autóctonos, los concursos 'Con Forma de P' y de 'Música Callejera' o la Carrera Solidaria de Patitos de Goma.