Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este martes
El concejal Fran Fernández y la alcaldesa de Palencia presentan el programa.
Palencia

Las fiestas de San Antolín generarán un impacto económico de 2 millones de euros

El Ayuntamiento edita 47.000 programas en papel, pero este año no se buzonearán y se repartirán en edificios municipales y de visitas

J. Olano

J. Olano

Palencia

Martes, 19 de agosto 2025, 18:32

La cripta de San Antolín, teñida con los colores de fiesta y con los fuegos artificiales, se refleja en el cartel oficial que anunciará las ... fiestas de San Antolín, diseñado por Ángel Ligero de Alfaro (La Rioja), ganador del concurso municipal, con un premio de 1.000 euros. «Es un guiño a la tradición y a la explosión de vida y de fiesta que suponen estos días para la ciudad», ha dicho la alcaldesa, Miriam Andrés, quien ha destacado que este año no se buzoneará el programa, ya que el reparto del librillo que edita el Ayuntamiento genera siempre problemas y críticas porque no llega a muchos puntos. El programa no se buzoneará, pero habrá 47.000 disponibles desde este próximo viernes para recoger en todas las oficinas municipales del Ayuntamiento (como el edificio Mariano Timón o las Canónigas), la Oficina de Turismo, la biblioteca pública Eduardo Dato, el Lecrac, el Casino, los hoteles de la ciudad, centros turísticos municipales (como el Museo del Agua, Victorio Macho o el Punto Románico de la Huerta Guadián) y en los centros sociales Ceas.

