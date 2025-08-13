El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación del festival A Concejo Nacional e Internacional en el Ayuntamiento de Palencia. El Norte

Palencia

El folklore de Macedonia del Norte y Colombia estará presente en A Concejo Internacional

El festival se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de septiembre y el A Concejo Nacional, los días 30 y 31 de este mes

Palencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:36

El concejal responsable del área de Identidad Cultura del Ayuntamiento de Palencia, Francisco Fernández, acompañado por la folclorista y directora de baile del Grupo de Danzas Jorge Manrique de Palencia, Esther Miguel, y de varios integrantes del grupo Carrión Folk, han presentado en la mañana de este miércoles en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial el festival A Concejo Nacional e Internacional, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de agosto y 1, 2 y 3 de septiembre, dentro de la programación de las ferias y fiestas de San Antolín de la capital palentina.

El programa arrancará el sábado, 30 de agosto, a partir de las 11:30 horas en la Plaza Mayor, con la inauguración del Mercado Tradicional de Indumentarias e Instrumentos, donde ocho artesanos procedentes de Palencia, Burgos, Zamora, León, Cantabria y Valladolid ofrecerán al público la oportunidad de poder adquirir indumentaria tradicional, pañería, panderetas, artículos de joyería, juguetes de madera o estampaciones. Más concretamente, los participantes son De sayas y manteos (Burgos); Son de los Valles (Benavente, Zamora); Pindongas (Palencia); Estampaciones Mila Dolz (Palencia); Prieto Olite Joyeros (León); Panderetas Toño Clavel (Cevico de la Torre, Palencia); Panderetas La Duela (Cantabria), y David Núñez, talla pastoril, instrumentos y juguetes de madera (Valladolid).

Hora y media más tarde, los grupos de danzas palentinos Jorge Manrique, El Cristo, Aires Palentinos, Danzantes de la Puebla, Ave María, Reino de Castilla y Zascandil participarán en la Plaza Mayor en la iniciativa 'La Plaza Baila'.

Por la tarde, a partir de las 20:30 horas en la Plaza Mayor, llegará el plato fuerte con la celebración del Festival Nacional A Concejo, que contará con la participación del Grupo Folklórico El Pilar de Zaragoza, la Asociación Cacereña de Folklore El Redoble de Cáceres y el Grupo de Danzas Jorge Manrique de Palencia.

Ya el domingo, 31 de agosto, a las 13:15 horas, se llevará a cabo el Pasacalles-Baile Vermú A Concejo por la Calle Mayor. Una jornada cuyo broche de oro vendrá dado a las 21:00 horas de la mano del grupo Carrión Folk, que presentará en la Plaza Mayor su disco 'Báilalo'.

Por su parte, el A Concejo Internacional, que se desarrollará los días 1, 2 y 3 de septiembre, contará con la participación del grupo Kud Pance Pesev de Macedonia del Norte y de las Combinaciones Folklóricas de Colombia. Unos grupos que actuarán el lunes 1 y el martes 2, a las 20:30 horas en la Plaza Mayor, además del lunes a las 13:00 horas en las plazas de los barrios de San Juanillo y San Pablo. La música vendrá dada por el concierto folk a cargo de El Nido y de la Banda Municipal de Música el miércoles 3 de septiembre en la plaza de la Inmaculada a partir de las 22:15 horas.

