Iván Ferreiro, Depol, Ruslana y Christina Rosenvinge se unen al cartel de San Antolín

«Realmente es difícil ahora mismo componer las fiestas, salvo que estemos dispuestos a hacer un desembolso económico importante, en cuanto a traer artistas que hoy día difícilmente bajan de los ciento y pico mil euros, y en esas cifras ni siquiera hablamos de los artistas top. Esto implica una revisión del ejercicio económico de fiestas, ver cómo se replantea a futuro, nosotros hacemos la apuesta por hacer esos conciertos en abierto, porque nosotros creemos que las fiestas deben ser, sobre todo, inclusiva en la cultura. Todos los vecinos de la ciudad tienen que tener el derecho de asistir a conciertos gratuitos, y no es tan fácil ahora porque hay muchos festivales donde los artistas tocan vía entradas y entonces les cuesta más ya hacer abiertos como hacían antes. Yo creo que nosotros no debemos empujar esa burbuja económica que hay alrededor de la música en estos momentos, así que la solución para tener artistas interesantes es buscar en esos emergentes que hoy te cuestan X y dentro de un año van a costar eso multiplicado por cuatro». Es la valoración que ha hecho este miércoles el concejal de Identidad Cultural y Fiestas, Fran Fernández, para presentar algunos nombres que ya se incorporan al programa del próximo San Antolín, a unos días de su presentación oficial.

El presupuesto va a rondar los 800.000 euros, prácticamente similar al año pasado, cantidad de la que los conciertos acaparan el 70% prácticamente, y el resto de actividades cubren un 30-35%.

Iván Ferreiro, Walls, Ruslana, Inmaculate Fools y DEPOL se añaden a la ya anunciada Melody en el Parque del Salón. Otro espacio destacado será la Plaza Mayor de Palencia en el escenario Recoletas, con conciertos en femenino, uno de ellos protagonizado por Christina Rosenvinge. Y el tercer espacio musical será la plaza de la Inmaculada para acoger 'Palencia en negro'.

Así, entre los confirmados por el momento y por orden cronológico, al Parque del Salón llegará el domingo 31 de agosto a las 23:30 horas el grupo británico de pop-rock con tintes folk Inmaculate Fools, refundado por el líder de la banda Kevin Weatherill, afincado desde hace unos años en Galicia, que celebra su gira 40 aniversario, con una parada en Palencia.

El lunes 1 de septiembre será el turno de Ruslana, joven artista de pop rock hispano-ucraniana saltó a la fama tras su paso por la duodécima edición de Operación Triunfo. En el marco de su primera gira por España, titulada 'Génesis Tour', que recorrerá las principales ciudades del país, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, además de Palencia el 1 de septiembre, desafía los límites del género con su sonido único y rompiendo expectativas en cada paso de su carrera.

El día del patrón, martes 2 de septiembre, a las 23:30 horas, Iván Ferreiro hará corear al público palentino 'No te echaré de menos en septiembre'. Su inclusión en el programa busca atraer a ese gran público indie palentino, «por derecho propio del festival Palencia Sonora», según ha matizado el concejal Fran Fernández, así como atraer públicos de otras provincias del entorno, ya que «no es habitual verlo en un concierto en abierto».

Iván Ferreiro ha construido una trayectoria musical marcada por la innovación y la fidelidad de su público. Desde sus inicios en solitario con 'Canciones para el tiempo y la distancia' (2005), ha publicado una decena de discos, entre los que destacan 'Casa' (2016), número uno en ventas desde su primera semana, y 'Trinchera Pop' (2023), con el que ha obtenido el reconocimiento unánime de crítica y público. El músico gallego ha llevado su directo por toda España y por escenarios internacionales como México, Argentina, Londres, París o Berlín. Su propuesta ha combinado canciones con formatos narrativos, como en la gira 'Cuentos y Cancione's (2021), donde repasaba su biografía entre anécdotas y versiones. En 2022 retomó un formato más clásico con 'Canciones', incorporando también temas de su etapa en el grupo Piratas.

Ferreiro continúa de gira con 'Trinchera Pop', acompañado por su banda habitual y presentando en directo temas como «En el alambre', 'La humanidad y la tierra' o 'Miss Saigon', entre otras.

El jueves 4 de septiembre, también a las 23:30 horas en el Salón, la diva eurovisiva Melody será la gran protagonista. «A día de hoy está rompiendo, es un éxito rotundo en cualquier lugar donde se presenta», ha argumentado el concejal de Fiestas para presentar a Melody, que que debutó en la música cuando solo tenía 10 años convirtiéndose en número uno en más de quince países. Ha mantenido una trayectoria destacada con seis discos de estudio y giras internacionales, y ha brillado en televisión como jurado y concursante de 'Tu cara me suena'. También ha participado en cine ('Ahora o nunca') y en series como 'Cuéntame' y 'Arde Madrid'. Su versatilidad y popularidad le han valido premios y nominaciones a los Grammy, Billboard y Premios Tu Música, y su carrera ha experimentado una proyección meteórica desde su victoria en el Benidorm Fest y su participación en Eurovisión 2025.

El viernes 5 de septiembre, otro artista emergente que concitará el interés del público más joven será Walls. Ginés Paredes Giménez, conocido como Walls, se ha convertido en una de las figuras clave del pop rock contemporáneo en España gracias a su mezcla de pop, rock y punk. Desde su primer álbum 'Los niños del parque' (2022), ha mostrado un estilo irreverente y en constante evolución.

En 2024 lanza 'Luna 18', disco con el que alcanza el número uno en ventas de vinilo y llena cuatro fechas en Madrid. El éxito se amplifica con la versión extendida 'Luna 18 Deluxe', que incluye su hit viral 'Haz lo que quieras conmigo', certificado como Disco de Oro. Walls ha sido nominado a Los40 Music Awards y ha colaborado con artistas como Funzo & Baby Loud, Belén Aguilera o Natos y Waor.

Para cerrar los ya confirmados para el parque del Salón, el concejal Fran Fernández ha presentado a DEPOL, el sábado día 6 de septiembre a las 23:30 horas. Pol Gutiérrez, conocido artísticamente como DePol, nació en Barcelona en 2002 y comenzó su relación con la música de forma autodidacta. A los 12 años aprendió a tocar la guitarra, y poco después empezó a cantar, componer y sumar instrumentos como el ukelele y el piano. En 2019 alcanzó la semifinal de Got Talent, y desde entonces no ha dejado de crecer. En 2023 recibió los premios 'Mejor Artista Del 40 al 1' de LOS40 y 'Els números 1 a Catalunya' de Cadena 100, y participó en festivales como Boombastic y Mediterránea. Ha conseguido varios discos de platino con éxitos como 'Quién diría', 'Qué bonita' o 'Ibiza' y en 2024 consolidó su ascenso con nuevos singles como 'Dime solo si has pensao' (Disco de Oro) y 'Te confieso'. En directo, ha sido telonero de Morat en el estadio Metropolitano y ha ofrecido más de 25 conciertos en toda España.

El Homenaje a la Mujer Palentina que estos últimos años está tomando forma en el escenario de la Plaza Mayor, denominado escenario Recoletas, estará protagonizado por Balkian Paradise, el mismo día del pregón, el viernes 29 de agosto; el doble concierto de Christina Rosenvinge y la castellana Nadia Álvarez (3 de septiembre); Filhas de Cassandra (jueves 4), el ballet flamenco de la Compañía Drys (viernes 5). Cerrará el sábado 6 de septiembre el concierto de Shaila Dúrcal en homenaje a su madre, la gran artista Rocío Dúrcal.