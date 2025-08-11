El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfonso Alonso, director artístico del festival MAC, con el concejal de Identidad Cultural y Fiestas, Fran Fernández, presentan la muestra.
Palencia

Nueve compañías de seis comunidades autónomas estarán en la Muestra de Artistas de calle

El festival, que el próximo año cumplirá dos décadas, se acercará a los barrios de San Juanillo, El Cristo, Avenida de Madrid, Campo de la Juventud, San Pablo y Santa Marina, San Antonio y Pan y Guindas

J. Olano

J. Olano

Palencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:24

«Es un programa casi histórico que cumple todos los parámetros que para nosotros representan las fiestas, como es la participación ciudadana, la expansión por ... los barrios, la conciliación de la vida familiar, y la cultura y el teatro en la calle». Así ha definido el delegado del área de la concejalía de Identidad Cultural, Fran Fernández, la muestra de artistas de calle que llegará a este próximo San Antolín, a un año de cumplir dos décadas de vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  2. 2 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  3. 3 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  4. 4 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  5. 5

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  6. 6

    Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago
  7. 7

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  8. 8

    El pliego que se ultima para diseñar el túnel de San Agustín estima su coste en 14 millones
  9. 9 El incendio de nivel 2 originado en Zamora entra en León y obliga a desalojar varios pueblos
  10. 10

    Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Nueve compañías de seis comunidades autónomas estarán en la Muestra de Artistas de calle

Nueve compañías de seis comunidades autónomas estarán en la Muestra de Artistas de calle