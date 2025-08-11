Nueve compañías de seis comunidades autónomas estarán en la Muestra de Artistas de calle

«Es un programa casi histórico que cumple todos los parámetros que para nosotros representan las fiestas, como es la participación ciudadana, la expansión por ... los barrios, la conciliación de la vida familiar, y la cultura y el teatro en la calle». Así ha definido el delegado del área de la concejalía de Identidad Cultural, Fran Fernández, la muestra de artistas de calle que llegará a este próximo San Antolín, a un año de cumplir dos décadas de vida.

La Muestra de Artistas de Calle (MAC 2025), que se desarrollará entre los días 1 y 5 de septiembre, contará con nueve compañías procedentes de seis comunidades autónomas (Castilla y León, Cantabria, Extremadura, País Vasco, Cataluña y Madrid) que llenarán de colorido y diversión las calles y plazas de la capital palentina apostando por los espectáculos dirigidos al público familiar y por la variedad de disciplinas como el circo contemporáneo, la música, la pantomima, el teatro físico o el clown.

Este ciclo, que cuenta con «una gran trayectoria producto de su calidad», ha subrayado el concejal, llegará a San Juanillo, El Cristo, la avenida de Madrid, Campo de la Juventud, San Pablo y Santa Marina, San Antonio y Pan y Guindas. Todo ello a través de una «cuidada programación» bajo la dirección técnica de Señor P Producciones, con el objetivo de que «tanto el público como los artistas estén lo más cómodos posibles. Asegurando así de nuevo su éxito».

Habrá tres espectáculos por día en horario de 12:00, 18:30 y 20:00 horas. Concretamente, la Muestra de Artistas de Calle de Palencia abrirá el próximo 1 de septiembre, a partir de las 12 horas, en el Auditorio de San Juanillo con la compañía vasca Trakamatraka que presentará el espectáculo 'Matraka Culynari Center', donde un curioso cocinero transformará alimentos comunes en extraños instrumentos.

Seguidamente, a las 18:30 horas, la plaza de la Constitución se convertirá en escenario de la representación de 'El último Viaje' de la mano de la compañía Cía. Cotufa y Cachaba. Finalizará la jornada, desde Cataluña con Cia. La Churry, una payasa muy «macarra» que seguro que no dejará pasar la oportunidad de sorprender con sus habilidades moteras. La actuación bajo el título de 'Wooooow', se llevará a cabo a partir de las 20 horas en la Plaza del Otero.

Ya el 2 de septiembre, a las 20 horas en la plaza Circular, desde la Comunidad de Madrid llega un espectáculo de medio formato con la Compañía Circus Band, donde cuatro músicos y tres artistas de circo que se entremezclan en los diferentes números trasladarán al público al concierto 'Proezas Sincopadas'. Todo ello, en una jornada en la repiten las compañías Cía La Churry, a las 12 horas en el Parque de los Jardinillos y Cotufa y Cachaba en la plaza ubicada en la calle Valdivia y Alvarado (en la avenida de Madrid frente al centro comercial Las Huertas) a las 18:30 horas.

Por otro lado, desde Cantabria llegará la consolidada compañía Malabaracirco, que presentará 'Los Remedios', un espectáculo de teatro-circo donde dos vendedores ambulantes intentaran convencer al público asistente de diferentes remedios caseros de dudosa reputación. Desde Extremadura acudirá la compañía Julián y Pendorcho, formada por Rafa y Pipo, dos argentinos afincados en España que presentan 'El Circo del Señor Julián', un espectáculo que trasladará al público al mundo de los payasos de circo tradicional. Además, no faltará en esta edición el mimo vallisoletano Jesús Puebla, quien con una trayectoria de más de 35 años en los que ha pisado escenarios internacionales, acercará su propuesta 'Las tribulaciones del Sr. Pip' en el parque de la Carcavilla el 3 de septiembre a las 12 horas.

La Muestra de Artistas de Calle cerrará el día 5 en Jardinillos con la compañía Endika Salazar y su espectáculo de circo contemporáneo 'Ego', donde presentará los delirios de un artista en sus momentos de éxito y de fracaso intentando buscar respuesta a esa montaña rusa de sensaciones que viven aquellos que han elegido dedicarse al mundo artístico. Horas antes, la compañía 'Julián y Pendorcho' representará 'El Circo del Sr. Julián' en la plaza Circular (18:30 horas) y Manu Sinkeli (12:00 horas) la obra 'Hasta Arriba' en el auditorio de San Juanillo.