James Blunt, durante un concierto en Gijón. Juan Carlos Tuero

James Blunt dispara los cachés de las fiestas: 200.000 euros por su concierto en la Plaza Mayor

El artista británico, autor de canciones como 'You're beautiful' o 'Goodbye, my lover' actuará el miércoles 10 septiembre

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 15:24

Será el concierto más caro de las ferias, el recital por el que el Ayuntamiento tendrá que hacer este año un mayor desembolso. La plataforma ... de contratación del sector publico ha develado ya el caché que cobrará el cantante británico James Blunt por el concierto que ofrecerá el próximo 10 de septiembre en el marco de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. El contrato se ha firmado en 200.000 euros (que ascienden a 242.000 con el IVA incluido). Se trata de la cantidad más elevada no solo de este año, sino que también está por encima de los 155.000 que cobró Mika, artista internacional de los festejos de 2024.

