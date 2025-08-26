James Blunt dispara los cachés de las fiestas: 200.000 euros por su concierto en la Plaza Mayor

Será el concierto más caro de las ferias, el recital por el que el Ayuntamiento tendrá que hacer este año un mayor desembolso. La plataforma ... de contratación del sector publico ha develado ya el caché que cobrará el cantante británico James Blunt por el concierto que ofrecerá el próximo 10 de septiembre en el marco de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. El contrato se ha firmado en 200.000 euros (que ascienden a 242.000 con el IVA incluido). Se trata de la cantidad más elevada no solo de este año, sino que también está por encima de los 155.000 que cobró Mika, artista internacional de los festejos de 2024.

La página oficial del cantante constata que su actuación en Valladolid servirá de prólogo para la continuación de la gira con la que celebra el vigésimo aniversario del lanzamiento de 'Back to Bedlam', el álbum con el que debutó y que incluía canciones como 'You're beautiful', sin duda su mayor éxito, con mil millones de reproducciones en Spotify y 888 millones en Youtube. La siguiente canción en las plataformas musicales, 'Goodbye, my lover', acumula casi 385 millones de escuchas.

Después de Valladolid, su calendario de conciertos le llevará a Australia, donde actuará, a finales de octubre, con seis fechas en Sydney, Melbourne, Brisbane o Perth. Las entradas cuestan a partir de 109,90 dólares (94,40 euros). En julio actuó en Sudamérica (Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo…) y en agosto visitó Alemania y Suiza, con parada en España para subirse al escenario del festival Cap Roig, en Cataluña.

El de James Blunt será el concierto que requerirá un mayor desembolso de todos los que se celebrarán en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Después de este, viene el de María Becerra (150.000) y en tercer lugar se encuentra la noche de dj's, con el principal reclamo de Don Diablo, con 111.500 euros. En total, los grandes conciertos de la Plaza Mayor supondrán una inversión de 872.500 euros (1.055.620 con el IVA incluido), sin contar con la actuación de los grupos y artistas locales. Esta partida, superior al millón de euros, supone en torno a la mitad del presupuesto de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, «en línea con los años anteriores», como destaca Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.

El cartel de las fiestas incluye las actuaciones en la Plaza Mayor de Los Pichas y Los del lío (viernes 5), Beret (sábado 6), noche de dj's (domingo 7), Dani Fernández (lunes 8), Barón Rojo (martes 9), James Blunt (miércoles 10), María Becerra (jueves 11), Familia Camarón y Rosario Flores (viernes 12), Vanesa Martín (sábado 13) y José Mercé (domingo 14).

Además, también se ha firmado por 50.000 euros el contrato con Ximene Iluminación para la realización del espectáculo de drones por parte de Umiles Entertainment. Este montaje, vinculado con el 25º aniverario de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, se podrá ver el viernes 12, a las 22:15 horas, desde el Paraje del Caño Hondo.