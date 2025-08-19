El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este martes
María Becerra, Don Diablo y Rosario. El Norte

Valladolid

Nuevos cachés de ferias: de los 150.000 euros de María Becerra a los 111.500 de la noche dj

La plataforma de contratación ha publicado este martes nuevos contratos de los artistas que actuarán en las fiestas

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 19:19

La cantante argentina María Becerra se perfila como la gran estrella de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Al menos, si nos atenemos ... a su caché. La artista cobrará 150.000 euros (181.500 con el IVA incluido) por su actuación el próximo jueves 11 de septiembre en el escenario de la Plaza Mayor. Es, a la espera de conocer el presupuesto de James Blunt, el concierto por el que el Ayuntamiento hará un mayor desembolso económico. Se sitúa muy cerca de los 155.000 euros que el año pasado se pagaron por Mika y esta cantidad está por encima de los 125.000 que cobró Raphael o los 110.000 de India Martínez (las tres tarifas más elevadas de las fiestas de 2024).

