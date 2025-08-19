Nuevos cachés de ferias: de los 150.000 euros de María Becerra a los 111.500 de la noche dj

La cantante argentina María Becerra se perfila como la gran estrella de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Al menos, si nos atenemos ... a su caché. La artista cobrará 150.000 euros (181.500 con el IVA incluido) por su actuación el próximo jueves 11 de septiembre en el escenario de la Plaza Mayor. Es, a la espera de conocer el presupuesto de James Blunt, el concierto por el que el Ayuntamiento hará un mayor desembolso económico. Se sitúa muy cerca de los 155.000 euros que el año pasado se pagaron por Mika y esta cantidad está por encima de los 125.000 que cobró Raphael o los 110.000 de India Martínez (las tres tarifas más elevadas de las fiestas de 2024).

Para este 2025, el podio de momento está encabezado por María Becerra y le sigue la noche de los dj's. El combo compuesto por Joyce, Carlos Jean y Don Diablo costará 111.500 euros (134.915 con el IVA). Actuarán el domingo 7 y el gran reclamo será sin duda Don Diablo, dj neerlandés considerado uno de los padres del 'future house' y que ocupa el puesto número 15 en la lista que elabora la revista Dj Mag con los mejores pinchas del mundo.

Además, el Ayuntamiento ha publicado el contrato de la fiesta Los 40 Dance y Urban Sessions (26.000 euros) que el sábado 13 reunirá en Las Moreras (de 22:00 a 3:00 horas) a Ramsés López 'El faraón', Jose Vicens, JM Duro y Arturo Grao.

El cartel de las ferias se completa con Rosario, que cobrará 60.000 euros por su concierto del viernes 12. Esa noche comenzará con la actuación de la Familia Camarón. Su caché es de 25.000 euros, pero tal y como desvela la plataforma de contratación, el contrato se ha declarado desierto en el primer intento, por lo que se inicia «una nueva licitación, remitiendo invitación a la misma empresa para que proceda a efecto de contratar al artista».

Con los contratos publicados este martes, se comienza a desvelar el presupuesto global para los conciertos de la Plaza Mayor. Hay que sumar los 100.000 euros de Dani Fernández, los 87.000 de Vanesa Masrtín y los 80.000 de Beret. La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha desvelado que las cuentas finales superarán el millón de euros, lo que supone cerca de la mitad del presupuesto total de las fiestas, «que suele ser lo habitual».