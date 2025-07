Las diez novedades de las fiestas de Valladolid: de los conciertos madrugadores al estreno de una zona infantil

Serán más de mil actividades, con un presupuesto «similar al del año pasado» (2.140.000 euros en 2024) y un calendario de festejos que ... no tendrá que aguardar hasta el viernes 5 de septiembre porque ya el día antes (el jueves 4) se descorcharán las celebraciones. Las fiestas de la Virgen de San Lorenzo llegarán este año con novedades: desde el horario de varios conciertos en la Plaza Mayor a la nueva ubicación de los hinchables infantiles. Desde los renovados mostradores de la Feria de Día al estreno del recinto para las casetas gastronómicas. El alcalde, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, han presentado esta mañana las líneas maestras de una programación que vendrá marcada por el 25º aniversario de la instauración de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo (que en el año 2000 tomaron el testigo de San Mateo).

1 Espectáculo de globos aerostáticos

Habrá que mirar al cielo la tarde del 4 de septiembre porque ese día, a partir de las 18:30 horas, despegarán, desde 14 puntos y de forma simultánea, otros tantos globos aerostáticos. El Club Deportivo Mesetario de Aerostación dará la bienvenida a los festejos con un recorrido de altos vuelos. Los globos se elevarán y surcarán los cielos pucelanos con salida incluso desde céntricos puntos de la capital, lo que sin duda convocará a los más curiosos para ver cómo se produce el despegue. Los lugares de partida serán la Plaza Mayor, la plaza de Zorrilla, la pista deportiva de Las Moreras, el paseo central del Campo Grande, la plaza de Marcos Fernández (Parquesol), la Cúpula del Milenio, la explanada del seminario, el parque de la Paz (Delicias), los jardines de la Facultad de Económicas, los campos de fútbol Luis Minguela (en La Victoria), San Pío y Los Arces, así como la explanada de las calle de las Mieses.

2 Conciertos más tempraneros en la Plaza Mayor

Los conciertos entre semana de la Plaza Mayor serán más madrugadores. El artista principal comenzará a las 22:00 horas (y no a las 22:30 horas, como hasta ahora). «Es algo que ya vimos claro al día siguiente de que terminaran las fiestas del año pasado. Si queremos que la gente pueda acudir a los conciertos, tienen que ser a unas horas buenas para todos y que no obliguen a trasnochar», ha explicado el alcalde, quien asegura que este año se ha fijado como banco de pruebas para testar los nuevos horarios y ver si incluso «se podrían adelantar un poco más». Sí que se mantiene, no obstante, la hora tradicional (23:00) para las actuaciones de los viernes, sábados y vísperas de festivo. Así, el calendario final de los conciertos de Valladolid es el siguiente:

Viernes 5

21:00 horas: Javi Arroyo.

22:00 horas: Los Pichas.

0:00 horas. Los del Lío.

Sábado 6

21:45 horas: Eleká The Class.

23:00 horas. Beret.

Domingo 7

20:45 horas. Sergei Rez.

21:45 horas. Carlos Jean.

23:15 horas: Joyse.

0:00 horas. Don Diablo.

Lunes 8

20:45 horas: Oscamina.

22:00 horas: Dani Fernández.

Martes 9

21:30 horas. Barón Rojo con la participación de la Escuela Municipal de Música.

Miércoles 10

20:45 horas: Gon Abril.

22:00 horas: James Blunt.

Jueves 11

20:45 horas: Natalia Fresneda.

22:00 horas: María Becerra.

Viernes 12

20:00 horas. D'Alma.

21:15 horas. Familia Camarón.

23:00 horas. Rosario Flores.

Sábado 13

21:45 horas. Salto Base. Ganadores del Ondarock 2024.

23:00 horas. Vanesa Martín.

Domingo 14

20:00 horas. Cristina Lázaro.

21:30 horas. José Mercé.

3 Nueva zona infantil en Cadenas de San Gregorio

Las obras de restauración de la catedral han obligado a buscar nuevo emplazamiento para los hinchables y juegos infantiles que de forma tradicional se instalaban en Portugalete. Este año, de forma provisional, esta zona para los más pequeños se traslada a la calle Cadenas de San Gregorio, con el objetivo de regresar en 2026 a su ubicación habitual. Así, el entorno de San Pablo y del Museo de Escultura se llenará de color con un parque infantil (para niños de 6 meses a 11 años), con un horario especial, ya que este año gran parte de las fiestas coinciden ya con el arranque del curso escolar. Las horas en la que funcionarán los hinchables será de 12:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas, salvo del martes 9 al viernes 12, que abrirán solo en horario de tarde. De forma paralela, habrá una programación infantil y familiar en la zona de la chopera de Las Moreras, con actuaciones musicales y cuentacuentos (del lunes 8 al jueves 11, a las 19:00 horas).

4 Un espectáculo de drones más largo

Trescientos drones surcarán el cielo de Valladolid en la segunda edición del espectáculo de drones que el año pasado se estrenó en las fiestas. Esta vez será más largo (en torno a los 15 minutos) y contará con un guion que rendirá homenaje al 25º aniversario de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. La danza de drones tendrá lugar el viernes 12 de septiembre, a las 22:15 horas, desde el paraje del Caño Hondo. Este será de nuevo el lugar desde el que se realizarán las tiradas pirotécnicas de ferias, con siete sesiones. Y este año no se repetirá la mascletá programada en la pasada edición de las fiestas. Estas son las compañías que actuarán cada día:

Sábado 6. Pirotecnia Caballer FX (Valencia)

Domingo 7. Pirotecnia Piroalpa (Castellón)

Lunes 8. Pirotecnia Zaragozana (Zaragoza)

Martes 9: Pirotecnia Gironina (Valencia)

Miércoles 10: Pirotecnia Vulcano (Madrid)

Jueves 11: Pirotecnia Xaraiva (Galicia)

Sábado 13: Pirotecnia Pibierzo (León).

5 Nuevo récord mundial con la mayor fila de tartas

Este año no habrá Récord Guinness, explican desde la Coordinadora de Peñas. El sello reclama unas licencias tan excesivamente caras que en esta ocasión el notario formará parte del Récord Mundial Oficial. El fedatario tendrá que certificar que se cumple con la línea de tartas más larga del mundo. El objetivo es juntar 4.500 raciones de la tarta de San Lorenzo, que se encargará de elaborar la Asociación de Confiteros de Valladolid. «Es una forma de recuperar una degustación que fue típica durante años», explica Óscar Arranz, vicepresidente de la Coordinadora de Peñas, organizadora de la cita. Hay que superar el récord actual, fechado el 29 de mayo de 2025 en Malasia, cuando se juntaron 4.399 porciones de tarta (en una fila de 213,69 metros). Aquí se quieren hacer 4.500 raciones, en 360 metros. Una vez confirmado el récord, los vallisoletanos podrán degustar el pastel. Será el domingo 7 de septiembre, desde las 19:00 horas en la Acera de Recoletas.

6 La Feria de Día estrena diseño y recupera Santa Cruz

«Estamos muy satisfechos por el incremento de participación», asegura Jaime Fernández, presidente de la Asociación de Hosteleros de Valladolid, que este año contará con 86 participantes en la Feria de Día. Serán 14 más de los 72 que finalmente montaron su caseta en la celebración del año pasado. Y además, con diseño renovado. Los 14 hosteleros que tenían una caseta en propiedad la podrán conservar, pero el resto estrenará unos puestos unificados, con el granate como color base (Pantone 221) y una ilustración con el perfil de la ciudad en la parte baja de las casetas (donde se puede ver la Plaza Mayor la Cúpula del Milenio o el puente de Hispanoamérica). Este año se recuperará la zona de Santa Cruz, que no pudo montar el año pasado. También se ha intentado crear zonas amplias en el entorno del Lourdes y la plaza Juan de Austria, en el Paseo de Zorrilla, que finalmente no han cuajado. Sí que habrá casetas en el Lucense y el Moka. El listado definitivo de zonas y participantes se conocerá en los próximos días, según anuncian desde la asociación de hosteleros, que espera la confirmación oficial desde el Ayuntamiento.

7 Inauguración del recinto de las casetas regionales

Este será también el año en el que se estrenará el nuevo recinto de la Feria del Folclore y la Gastronomía. «Será el definitivo», explica el alcalde. Se trata de un espacio multiusos, junto al centro cultural Miguel Delibes y frente al estadio José Zorrilla, que lleva el nombre de José Luis Bellido, presidente de las casas regionales. El propio Bellido explica que ya ha concluido el montaje de la carpa y que, durante los próximos días, se instalarán los módulos de cocina: «Serán dos cada día, por lo que los trabajos se prolongarán durante ocho jornadas», dice Bellido, quien reconoce que el montaje ha comenzado este año con mucha antelación (hasta 50 días antes) para llegar a tiempo a la cita. «Es un espacio nuevo al que nos tenemos que adaptar y no queremos que haya sorpresas», indica Bellido. El escenario para las actuaciones de los grupos folclóricos estará ubicado en la zona que mira hacia Carrefour.

8 Exposición de carteles de feria en la Acera de Recoletos

La Acera de Recoletos albergará durante las fiestas una exposición con los carteles que han anunciado las fiestas de la Virgen de San Lorenzo desde su instauración en el año 2000. El cartel de este año es obra de la diseñadora vallisoletana Virginia Guadarrama y rinde precisamente homenaje a la figura de la Virgen. Para celebrar estas bodas de plata, habrá además un reparto de pañoletas en varios escenarios festivos. Vinculado con las celebraciones religiosas, el domingo 31 de agosto tendrá lugar la ofrenda floral (en la iglesia de San Lorenzo) y la procesión será el día de la patrona, el lunes 8 de septiembre, desde las 10:30 horas, con la misa posterior en la catedral.

9 Desfile de folclore castellano

El mismo día 8, ocho grupos de jotas y música de raíz participarán en un pasacalles especial que partirá a las 19:00 horas desde tres puntos de la ciudad (Santa Ana, Fuente Dorada y Mantería) para desembocar en la calle Santiago. A partir de las 20:00 horas, en la plaza de Zorrilla, habrá una actuación conjunta de estas formaciones, integradas en el colectivo Amigos del Folclore. Se trata de los grupos Besana, Ribera del Pisuerga, Mies y Barro, La Victoria, Pilarica, Pisuerga-Huerta del Rey, La Trébede y Castellanos de Olid. Esta nueva muestra de folclore castellano se unirá a los espectáculos de danza que se celebrarán, por segundo año, en el antiguo picadero de la Academia de Caballería (con acceso desde la calle San Ildefonso). El año pasado, la ocupación del patio de San Benito por las obras en el registro municipal obligaron a buscar un nuevo emplazamiento, que en este 2025 se conserva para albergar recitales de danza y zarzuela. Las invitaciones se pueden recoger a partir del martes 26 de agosto en la Oficina de Turismo.

10 Pregón por partida doble

Otra novedad es que este año el pregón será 'compartido'. Las encargadas de dar la bienvenida con sus palabras a las fiestas pertenecen dos entidades: las jugadoras de rugby de El Salvador y las patinadoras del Club Patinaje en Línea Valladolid Panteras. Tomarán la palabra a las 20:30 horas el viernes 5 de septiembre, justo después de que termine el desfile de peñas, que saldrá, con carrozas musicales, a las 19:00 horas desde la Acera de Recoletos. La concentración de peñistas, con sesiones de dj's, comenzará a las 16:30 horas. La imposición del pañuelo a la estatua del Conde Ansúrez le toca este año a la peña El Chupetón.

Y además, carruseles, toros y actividades en los barrios

El programa de las fiestas se completa además con varios clásicos de los festejos. La Cúpula del Milenio volverá a ser escenario para la magia (del domingo 7 al martes 9) y encuentros de baile. Las Moreras será punto de encuentro juvenil, con sesiones musicales diarias desde las 20:00 horas, algunas de ellas temáticas como el Lorencito Fest (martes 9), el Festival Rock & Roll Club Valladolid (miércoles 10), el encuentro Se dice regue (jueves 11), el Moreras Beach Fest (viernes 12) o el encuentro de dj's de Los40 (el sábado 13). No faltarán por las calles el Tragaldabas, la Melitona y los gigantes y cabezudos (sometidos este año a limpieza y recuperación). Las verbenas de la pérgola del Campo Grande serán todos los días a las 20:30 horas y el Patio Herreriano albergará las actuaciones de Óscar de Rivera y Edu Sabanah (sábado 6), Raúl Olivar (miércoles 10) y Lunatika (sábado 13). Fevapeñas organizará su tradicional conciertazo, en Andrés de la Orden, el viernes 12 a als 20:45 horas, con Wateke, Trisquel y LostWay.

Entre los clásicos que renovarán su cita estarán la exposición ferroviaria (alcanzará su edición número 33 en la Estación La Esperanza), la convocatoria número 21 del encuentro de Harley Davidson and Custom (el domingo 17, a las 10:15 desde la Cúpula del Milenio) o la reunión de caricaturistas en la Acera de Recoletos (del 8 al 10 de septiembre por la tarde). Y además, la 47º Feria de la Cerámica y Alfarería, los bailes en Fuente Dorada o los carruseles del Real de la Feria, que estarán montados desde el 5 al 28 de septiembre (el día 21, con las atracciones a mitad de precio).

El cartel taurino contará con seis espectáculos. La feria se estrenará el 6 de septiembre con el campeonato mundial de cortes y al día siguiente (domingo 7) tendrá lugar la corrida de rejones, con Andy Cartagena, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio. Las corridas de toros serán del jueves 11 al domingo 14. El primer día, un mano a mano entre Talavante y Emilio de Justo. El segundo, toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y Marco Pérez. La tercera velada reunirá a Uceda Leal, Fortes y Tomás Rufo y el festejo de despedida será con El Fandi, Manuel Escribano e Ismael Martín.