Los cantantes Dani Fernández, Vanesa Martín y Beret. El Norte

Más cachés para los conciertos de las fiestas de Valladolid: esto cobrarán Dani Fernández, Beret y Vanesa Martín

La plataforma de contratación del Ayuntamiento ha publicado este martes la cuantía que percibirán los artistas por sus actuaciones en la Plaza Mayor

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:27

Ya se han desvelado este martes más cachés de los artistas que actuarán en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. La plataforma ... de contratación del sector público ha publicado el contrato que la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid ha firmado con Suricato Music para la celebración, el lunes 8 de septiembre, del concierto de Dani Fernández. El cantante percibirá 100.000 euros por el concierto que tendrá lugar en la Plaza Mayor, según desvela el contrato, por el que se «acreditan los derechos de exclusividad para la fecha del espectáculo». Si se incluye el IVA, el desembolso total que tendrá que hacer el Consistorio será de 121.000 euros.

