Más cachés para los conciertos de las fiestas de Valladolid: esto cobrarán Dani Fernández, Beret y Vanesa Martín

Ya se han desvelado este martes más cachés de los artistas que actuarán en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. La plataforma ... de contratación del sector público ha publicado el contrato que la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid ha firmado con Suricato Music para la celebración, el lunes 8 de septiembre, del concierto de Dani Fernández. El cantante percibirá 100.000 euros por el concierto que tendrá lugar en la Plaza Mayor, según desvela el contrato, por el que se «acreditan los derechos de exclusividad para la fecha del espectáculo». Si se incluye el IVA, el desembolso total que tendrá que hacer el Consistorio será de 121.000 euros.

Dos días antes, el sábado 6, el sevillano Beret regresará al escenario de la Plaza Mayor, después de su actuación en las fiestas de 2018. El contrato sellado con el artista, a través de Pandora Producciones Imagen y Eventos, se ha fijado en 80.000 euros (que con IVA se queda en 96.800).

El sábado 13 le tocará el turno a Vanesa Martín, cuyo caché está en 87.000 euros para su actuación en las fiestas vallisoletanas (105.700, euros con impuestos).

Los tres cachés publicados este martes se suman a los otros ya conocidos para las próximas ferias de Valladolid. Así, Barón Rojo (que actuará el martes 9) recibirá 30.000 euros (36.300 con IVA) y José Mercé, que cerrará los conciertos el domingo 14, percibirá 54.000 euros.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha explicado que la partida global para los conciertos de ferias en la Plaza Mayor «está aproximadamente en un millón de euros, algo más, lo que supone el 50% del presupuesto», en línea con los últimos años. En 2024, el desembolso total fue de 1.001.157 euros y en 2023, de 891.133 euros.

El concierto con un coste más elevado el año pasado fue el de Mika (155.000 euros, una cantidad que se elevó a los 187.550 al incluir el IVA). En segundo lugar estuvo Raphael (125.000) y el tercer caché más importante de las fiestas de 2024 fue el de Mena (110.000 euros).

De las actuaciones anunciadas para este 2025, quedan por desvelar la cuantía de los contratos firmados con James Blunt, María Vecerra, Rosario Flores y los dj's que pincharán el domingo 7 (Sergei Rez, Carlos Jean, Joyse y Don Diablo), además de Los Pichas y Los del Lío, que abrirán las fiestas le viernes 5 de septiembre.