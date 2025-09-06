El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Detalle de cableado de las casetas de la Feria de Día sobre la fachada de la Catedral. Alberto Mingueza

La Asociación por el Patrimonio de Valladolid reclama sensibilidad también en fiestas

La entidad viene denunciando faltas, daños y deterioros a edificios por la instalación de casetas desde 2012

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:14

Desde hace trece años, la Asociación por el Patrimonio de Valladolid viene señalando, mediante reclamaciones vía registro y a través de redes sociales, lo que ... juzgan como insensibilidades con respecto al patrimonio en algunas de las casetas de las fiestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Condenan a Sacyl a pagar los gastos en hormona de crecimiento de dos menores
  4. 4

    Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado
  5. 5

    Peña Bodega Paco, una familia histórica de las fiestas de Valladolid: «Hay gente que viaja siete horas para disfrutar de un solo día»
  6. 6 ¿Por qué es fiesta el 8 de septiembre?
  7. 7

    La VA-20 abrirá el tramo en obras al completo el día 10, pero empieza la otra calzada
  8. 8 Muere a los 27 años Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España
  9. 9 Detenido tras increpar a clientes de un bar y agredir a un policía durante su arresto
  10. 10

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Asociación por el Patrimonio de Valladolid reclama sensibilidad también en fiestas

La Asociación por el Patrimonio de Valladolid reclama sensibilidad también en fiestas