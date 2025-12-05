El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luis Fernández, durante el acto de los Ángeles Custodios de 2022 en la Feria de Valladolid. Carlos Espeso

Valladolid

El líder de la lucha contra el narcotráfico que se convirtió en el «garbanzo negro» de la Policía Nacional

Luis Fernández, tras una década al frente de Estupefacientes de Valladolid, pone un borrón en el Cuerpo tras años de servicio

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:44

Era muy difícil no ver a Luis Fernández, Luis Fer, como todo el mundo le llama, cuando entraba en las dependencias de la calle ... Gerona. Su gran envergadura le delataba cada vez que caminaba con su trote como si de un pívot de baloncesto se tratara (una de sus aficiones). Sucedía lo mismo cada vez que acudía al José Zorrilla, al ser él el responsable de la seguridad de los partidos del Real Valladolid en casa. En muchas de las ocasiones se le percibía a ras de césped, junto a compañeros del Cuerpo Nacional de Policía o mandos de la Policía Municipal. Pero también era reconocible para todos aquellos que han tenido alguna relación delictiva con el narcotráfico en Valladolid. Los traficantes sabían quién era después de innumerables operaciones para desarticular puntos de venta o grupos criminales, algunos relevantes, que tenían como su forma de vida la venta de sustancias estupefacientes. Diez años al frente de la unidad que lucha contra el narcotráfico en una misma ciudad son muchos y las personas que se dedican a estos menesteres no son tantas.

