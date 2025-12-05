El líder de la lucha contra el narcotráfico que se convirtió en el «garbanzo negro» de la Policía Nacional

Era muy difícil no ver a Luis Fernández, Luis Fer, como todo el mundo le llama, cuando entraba en las dependencias de la calle ... Gerona. Su gran envergadura le delataba cada vez que caminaba con su trote como si de un pívot de baloncesto se tratara (una de sus aficiones). Sucedía lo mismo cada vez que acudía al José Zorrilla, al ser él el responsable de la seguridad de los partidos del Real Valladolid en casa. En muchas de las ocasiones se le percibía a ras de césped, junto a compañeros del Cuerpo Nacional de Policía o mandos de la Policía Municipal. Pero también era reconocible para todos aquellos que han tenido alguna relación delictiva con el narcotráfico en Valladolid. Los traficantes sabían quién era después de innumerables operaciones para desarticular puntos de venta o grupos criminales, algunos relevantes, que tenían como su forma de vida la venta de sustancias estupefacientes. Diez años al frente de la unidad que lucha contra el narcotráfico en una misma ciudad son muchos y las personas que se dedican a estos menesteres no son tantas.

Natural de Cuéllar (Segovia), Luis Fer se estrenó en el mundo policial en Carabanchel (Madrid) a principios del siglo. Era uno de sus primeros destinos cuando le tocó vivir uno de sus momentos más duros como policía. En noviembre de 2000, dos terroristas del Grapo mataron de un tiro en la nuca a su compañero y amigo, el vallisoletano Francisco Javier Sanz Morales. Se tuvo que acostumbrar a vivir con el riesgo de estar siempre en la diana de los terroristas.

Casado con la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arroyo, la exprocuradora por Ciudadanos Marta Sanz, tuvo tres hijos y decidieron acercarse a su tierra natal con el paso del tiempo. Pasaron por Ávila y Segovia, siempre como agente del Cuerpo Nacional de Policía, hasta que aterrizaron en Valladolid, donde echaron las raíces. Ella, en la política, él, para hacerse un nombre entre la Policía.

Al llegar a la capital vallisoletana se puso al frente del grupo de Estupefacientes. Empezó a sumar condecoraciones (tres medallas al mérito policial) por su servicio en la lucha contra el narcotráfico e incluso fue nombrado «guardia urbano» de Valladolid en el año 2022 en un acto en el teatro Calderón.

Mientras a Luis Fer le reconocían su labor contra el narcotráfico, su mujer Marta Sanz, maestra de profesión, se metía en el mundo de la política con Ciudadanos. Fue procuradora y secretaria tercera de las Cortes de Castilla y León hasta la legislatura que concluyó en 2022. Hasta que en julio de ese año decidió dejar todos los cargos en la formación naranja. Un mes después, en su Segovia natal, se la vio en un acto del PP de Mañueco y Feijóo, partido en el que finalmente ha acabado y cuyo cargo, actualmente, es el de portavoz en el Ayuntamiento de Arroyo. Precisamente, este viernes, un día después de la detención de su marido, Sanz no ha acudido de forma presencial a la comisión de Hacienda, aunque la ha seguido de forma telemática.

Su mujer

Muy activa en redes sociales, en las que compartía su vida privada con todas las andanzas de dirigentes del PP, Marta Sanz ha cerrado al público sus perfiles este mismo viernes. Precisamente, en sus perfiles publicó la agresión que sufrió uno de sus hijos durante las fiestas de Arroyo en 2022. Mostraba una prenda totalmente ensangrentada después de que fuera sorprendido en la zona del frontón.

«Hace unas horas han apuñalado a mi hijo con un punzón. Gracias a Dios está bien. Han sido cuatro, que él sepa. Pido ayuda para su identificación. Ha sucedido en las fiestas de Arroyo de la Encomienda. Por favor, si sabes algo, si lo has visto, escribidme», explicaba la exprocuradora de las Cortes. El autor fue condenado a un año de prisión.

Una vida pública que ahora ha cerrado tras la detención de su marido en una operación liderada por Asuntos Internos. Eso sí, Marta Sanz está alejada de la investigación, o eso se ha apresurado a confirmar el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León este viernes en rueda de prensa. El mismo cargo que tildaba a Luis Fer de «garbanzo negro».