La fachada navideña más espectacular de Valladolid Un vecino del número 8 de la calle Núñez de Arce recubre la fachada de su edificio con una escenografía navideña artesana inspirada en el famoso 'Cuento de Navidad' de Dickens

Un tren cargado de regalos une los dos balcones del primer piso del número 8 de la calle Núñez de Arce. Aunque inmóvil, parece que se mueve; las luces led que decoran la vía dan sensación de movimiento. A ambos lados del tren, dos figuras de Cascanueces en un podio de circo sobre las que sobrevuelan tres globos aerostáticos en un cielo plagado de nubes que llegan hasta el segundo piso de la fachada de este histórico edificio restaurado del siglo XIX. Es, sin duda, la estampa navideña más espectacular de la capital. No ha sido el Ayuntamiento de Valladolid ni el comercio que ocupa el local del edificio. Esta espectacular escenografía navideña es obra de uno de los vecinos del primero, Alberto Trancón Muñiz (Avilés, 1990). «La idea de esta locura nació una noche en la cama viendo imágenes de Navidad. En Halloween puse una 'katrina' (esqueleto icónico del Día de Muertos en México) gigante en cada balcón pero ahora quería unir los dos balcones de alguna manera y de ahí la escena del tren», explica este diseñador gráfico.

«Es una escenografía inspirada en la añoranza de la Navidad, de la infancia, por eso todos esos juguetes que vemos; en el famoso 'Cuento de Navidad' de Dickens; pero también hace alusión al circo, como se puede ver en las cortinas de rayas rojas y blancas, en las peanas donde están los Cascanueces...», cuenta Alberto Trancón. Todo está hecho a mano. Cartón, cola blanca, papel de periódico, barniz, fieltro y impermeabilizante. «Desde el lunes que empecé a montarlo ya ha llovido y sigue intacto», apunta orgulloso este asturiano, afincado en Valladolid desde hace tres años. Es un trabajo de dos meses. «Me levantaba a las seis de la mañana y me iba al garaje de mis suegros a La Cistérniga a trabajar para sacar unas horas antes de irme a mi verdadero trabajo. Esto es solo un 'hobby'». Alberto trabaja en hostelería. No ha estado solo en esta 'locura'. Su pareja, Daniel Álvarez Martín, y su cuñada, Cristina Álvarez Martín, le han echado «muchas manos». «Y mis suegros, Rafa y Rosi, que si no me hubieran dejado su garaje no hubiera sido posible». Alberto tiene solo palabras de agradecimiento para todos. También para los vecinos. «La vecina del tercero también me ofreció su balcón para poner nubes, pero ya está, no hago más; sería interminable».

En Valladolid es su primera fachada temática, pero la de la casa de sus padres, en Avilés, ha sido hasta el Partenón de Grecia. «En Avilés, en Carnaval, se decoran las fachadas de los bares y a mí siempre me han llamado mucho la atención. De pequeño vivía en un quinto piso y decoraba el rellano del cuarto al quinto. Recuerdo una decoración que hice con cajas de pipas del quiosco como si fuera un salón del lejano Oeste de los Estados Unidos. También hacía exposiciones de postales. Luego nos mudamos a un adosado y ahí nació 'La casa temática', nombre de su cuenta de Instagram. Los niños la llamaban 'la casa guay'. Siempre había algo puesto. Un mes en hacerlo y un mes puesto. Navidad, Carnaval, Pascua...». Tiene idea de mantener la decoración de la fachada hasta mediados de enero, pero ya está pensando en lo que va a hacer para Pascua. «Me gusta más el tema de Pascua que el de la Semana Santa. Es más divertido y a los niños les gusta más. Siempre he hecho cosas más naif».

La escenografía navideña del número 8 de Núñez de Arce se completa con pinsapos en ambos balcones recubiertos de pequeñas luces. Las luces se encienden a las 18.30 horas y se apagan a las 23.45. «En los días especiales pensaré en tenerlas encendidas más tiempo. Todo esto es, como se suele decir, 'por amor al arte'. Prefiero no pensar cuánto dinero he invertido en materiales ni las horas. Me gusta hacerlo y ya. Eso sí, está todo amarrado con tornillos y varillas. La seguridad es lo más importante», apostilla este vecino de esta céntrica calle de la capital vallisoletana.

