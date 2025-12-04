Las Francesas inaugura su tradicional Belén, protagonizado por la Antigua Roma

El arte belenista vallisoletano vuelve a superarse. Por la originalidad, por los detalles y por el realismo aportado a las escenas en un paisaje novedoso. ... La Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas ofrece estas navidades un montaje para evocar múltiples sensaciones: desde a los ciudadanos que conocen la capital romana in situ como a los que nunca estuvieron pero que gracias al cine, documentales o internet la reconocerán perfectamente en este montaje con el protagonismo de la Natividad de Jesús. Unas escenas de mucho detalle y con mucha profundidad que consiguen insertar la espiritualidad de Belén en la belleza patrimonial de Roma.

La Asociación Belenista Castellana ha estrenado este jueves el primero de sus grandes montajes para esta campaña donde ofrece al visitante una representación de las diferentes escenas del nacimiento del Señor ambientadas en algunos templos de la Antigua Roma, el Panteón de Agripa, su Coliseo o también distintos edificios y villas en un montaje espectacular de 32 metros cuadrados donde casi cobran vida 150 figuras, siendo las más llamativas y fácilmente localizables, por sus expresiones y porte, las realizadas a palillo por Javier Guilloto, maestro belenista del Puerto de Santa María.

Ampliar Imagen en la que se puede apreciar la reproducción del Coliseo. Iván Tomé

Un típico templo romano con sus columnatas y su frontón triangular erigido sobre las siete columnas es el comienzo del recorrido belenístico donde se ha representado la Visitación de María a su prima Isabel. En un callejón contiguo, sobresale, la Huida a Egipto. También, en el primer recorrido de la embocadura que alberga la composición, destaca dentro de una de las naves de un gran edificio, el Rey Herodes, rodeado de su cohorte de soldados, acaba de recibir a los tres Magos de Oriente.

Otra de las naves del edificio alberga el pasaje de la Presentación del Niño en el templo. Y, entre ambas naves o escenas, se plantea una amplia plaza recoge las actividades típicas de cualquier ciudad: el mercado, con los tenderetes de los vendedores, los compradores de las mercancías, mendigos, gente del pueblo merodeando... Hasta que el recorrido y la vista llevan a una calle adyacente donde aparecen María y José pidiendo posada aún sin éxito.

Ampliar El Niño, la Virgen y San José buscando posada. Iván Tomé

La zona central de esta recreación romana está presidida por la reproducción del Panteón de Agripa, el templo de las divinidades romanas que se conserva intacto tras casi dos milenios construido con su inmensa bóveda de casetones hecha de hormigón y su óculo que permite la entrada de la luz al recinto. Así, tal y como explican sus autores, este conjunto arquitectónico está representado partido a la mitad con objeto de observar al completo su estructura interna. Dentro, la escena del Niño Jesús entre los doctores.

Ampliar El Niño Jesús con los doctores. Iván Tomé

Desde este punto se traza una amplia avenida hasta el llamativo Coliseo permitiendo el acceso a la parte alta de la ciudad, donde al fondo se encuentra el reconocible foro romano. Dentro de uno de los edificios se encuentra la escena de la Anunciación del Ángel a María. La visita avanza por una amplia vía romana donde caminan los Reyes Magos hacia Belén en lo que supone «una magistral obra del maestro Javier Guilloto». Sin duda, una de las grandezas decorativas del montaje de este año es la atractiva vista del Coliseo con sus numerosas puertas y ventanales y, al fondo del camino, junto a las murallas de Roma, un arco del triunfo.

Otro de los edificios especialmente reconocibles es el templo circular de Vesta donde los maestros belenistas han representado la escena de la anunciación a los pastores. Un momento de atención que invita ya a acercarse a la escena de la Natividad del Señor ambientada en una típica villa romana. «No es una cueva, no es un portal, pero, al menos, por una vez, hemos pretendido presentar el misterio del nacimiento del Niño Jesús en un entorno digno de su realeza y divinidad», ha matizado el presidente de la Asociación Belenista Castellana. Ricardo Rodríguez se ha mostrado especialmente orgulloso de la recreación conseguida, que ha llevado cientos de horas de trabajo desde el pasado mes de febrero y hasta prácticamente antes de ayer, a cargk de una decena de personas, «con el que queremos resaltar el misterio de los inicios de nuestra religión conquistando imperios y almas a partir del nacimiento de un pequeño niño Dios».

Este gran montaje estrenado ayer con la presencia de la concejala de Educación, Irene Carvajal, está acompañado en el resto del espacio de Las Francesas por una exposición de belenes vallisoletanos. Estará abierto de martes a domingo hasta el próximo 6 de enero en horario de martes a domingo de 12 a 14 horas y de 18.30 21.30 horas. También la sala albergará actividades paralelas como talleres infantiles o el Palacio de los Reyes Magos. Un montaje, en definitiva, con el que la edil confía en volver a ser la exposición anual más visitada en la capital vallisoletana.