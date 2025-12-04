El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Misterio del Belén instalado en Las Francesas.

Ver 14 fotos
Misterio del Belén instalado en Las Francesas. Iván Tomé
Valladolid

Las Francesas inaugura su tradicional Belén, protagonizado por la Antigua Roma

El montaje de la sala municipal acoge las escenas alrededor de la Natividad de Jesús abrazadas por las siete colinas de la capital italiana, con representación del Coliseo o del Panteón

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:21

Comenta

El arte belenista vallisoletano vuelve a superarse. Por la originalidad, por los detalles y por el realismo aportado a las escenas en un paisaje novedoso. ... La Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas ofrece estas navidades un montaje para evocar múltiples sensaciones: desde a los ciudadanos que conocen la capital romana in situ como a los que nunca estuvieron pero que gracias al cine, documentales o internet la reconocerán perfectamente en este montaje con el protagonismo de la Natividad de Jesús. Unas escenas de mucho detalle y con mucha profundidad que consiguen insertar la espiritualidad de Belén en la belleza patrimonial de Roma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

