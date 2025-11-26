El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Paula y Carmen Alonso-Pimentel, con uno de los grupos de figuras que formarán parte del futuro Belén Goyesco del museo de San Joaquín y Santa Ana. Alberto Mingueza
Valladolid

Un belén reciclado anticipa la llegada del Nacimiento Goyesco al museo de San Joaquín y Santa Ana

La impulsora del proyecto inspirado en el pintor aragonés, Carmen Alonso-Pimentel, presenta en Valladolid una iniciativa que formará parte de la colección permanente de la institución

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

Un Belén permanente que llegará en los próximos meses y uno temporal que se podrá visitar a partir del próximo 5 de diciembre. El Museo ... de San Joaquín y Santa Ana ha albergado este miércoles la presentación de dos iniciativas muy diferentes, pero que comparten el gusto y la afición por la cultura belenista. El proyecto de más largo aliento es el que impulsa Carmen Alonso-Pimentel, profesora de Historia del Arte ya jubilada (impartió clases en la Universidad y en Deusto), residente en San Sebastián, pero de raíces vallisoletanas, y que ha diseñado un Belén Goyesco con más de 200 figuras y que, una vez montado, pasará a formar parte de la colección permanente del Museo de San Joaquín y Santa Ana, en Valladolid.

