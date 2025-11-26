Un belén reciclado anticipa la llegada del Nacimiento Goyesco al museo de San Joaquín y Santa Ana

Un Belén permanente que llegará en los próximos meses y uno temporal que se podrá visitar a partir del próximo 5 de diciembre. El Museo ... de San Joaquín y Santa Ana ha albergado este miércoles la presentación de dos iniciativas muy diferentes, pero que comparten el gusto y la afición por la cultura belenista. El proyecto de más largo aliento es el que impulsa Carmen Alonso-Pimentel, profesora de Historia del Arte ya jubilada (impartió clases en la Universidad y en Deusto), residente en San Sebastián, pero de raíces vallisoletanas, y que ha diseñado un Belén Goyesco con más de 200 figuras y que, una vez montado, pasará a formar parte de la colección permanente del Museo de San Joaquín y Santa Ana, en Valladolid.

Este museo tiene una estrecha vinculación con el pintor aragonés, ya que en la iglesia del monasterio se conservan las tres únicas pinturas de Goya que pueden verse en Castilla y León. Y, además, algo extraordinario, pueden contemplarse en el lugar exacto para el que fueron concebidas. Esta conexión con Goya ha animado a que sea aquí donde se instale este Belén Goyesco, inspirado en cartones, tapices y pinturas del artista. La idea es que el montaje pueda estar listo para conmemorar el bicentenario del fallecimiento de Goya, que tendrá lugar en 2028. Para eso, tanto el museo como los promotores del proyecto buscan ayuda económica para financiar la escenografía, ya que las figuras ya están modeladas.

Se trata de más de doscientas piezas de barro cocido (para la cabeza, manos y piernas), con alambre y estopa para el resto del cuerpo. Esto permite crear figuras articuladas, que son vestidas con ropa cuidada al detalle, a partir del proceso de documentación histórica de Alonso-Pimentel. Los diferentes grupos de personajes recrean además importantes cuadros y obras de Goya, desde 'La gallina ciega' y 'El pelele' a las pinturas negras o 'Los fusilamientos'. «En los belenes napolitanos siempre había representaciones del bien (con los ángeles) y del mal (con demonios). Esa figura del mal estará aquí representada con la serie negra de Goya», explica Alonso-Pimentel. Y en uno de los rincones, el horror también de los fusilamientos.

La escenografía, como explicó Paula Alonso-Pimentel (sobrina de Carmen y responsable del diseño de los diferentes rincones donde se colocarán las figuras), replicará diversos escenarios vallisoletanos, desde la antigua Casa Consistorial a la vieja Fuente Dorada hasta la fachada de la iglesia de la Pasión o del real monasterio de San Joaquín y Santa Ana, donde se instalará este Belén. Concretamente, en la primera planta del museo. «El montaje se hará con elementos históricos, culturales y pedagógicos para explicar, a partir de las figuras de Goya, un momento crucial en la historia de España», explica Jesús del Río, director del museo, quien confía en que, ya con todas las figuras listas, la instalación pueda comenzar «en breve».

Materiales reciclados

Ampliar Belén elaborado con material reciclado que monta la Cofradía del Santo Entierro en la iglesia de San Joaquín y Santa Ana. Alberto Mingueza

Hasta que ese Belén sea una realidad, de momento se puede disfrutar ya en la iglesia del monasterio del montaje belenista que todos los años organiza la Cofradía del Santo Entierro. La particularidad de su propuesta es que, desde hace una década, trabajan en un Belén elaborado enteramente con material reciclado. «Todo son objetos recuperados a los que de este modo damos una segunda vida», explica Alberto Pascual. El corcho, las maderas o las ramas de árbol («encontradas en la basura o los contenedores de obra») o viejos motores de microondas (para el movimiento de las figuras) son algunos de los materiales empleados para una instalación que supera los 25 metros cuadrados y que este año gana en perspectiva. «Hemos ampliado la parte delantera del Belén para que el fondo pueda estar un poco más cerca», explica Fernando Medina, de la cofradía.

Ampliar Aurelio López, Fernando Medina, Cristian Medina, Ángel Luis Macías y Alberto Pascual, cofrades y responsables del Belén de material reciclado que acoge la iglesia de San Joaquín y Santa Ana. Alberto Mingueza

El Belén reciclado se podrá visitar a partir del 5 de diciembre en la iglesia del real monsaterio de San Joaquín y Santa Ana, con horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. «La entrada se hace desde la misma iglesia, así que tenemos un horario más amplio que el del museo», cuenta Ángel Luis Macías, otro de los impulsores de un Nacimiento, junto a Cristian Medina o Aurelio López, que cada año cuenta con nuevas incorporaciones. «Esta vez hay un castillo nuevo, un palacio, una zona de viñedos y una pastelería, en homenaje a las monjas del monasterio», indican los cofrades.

El Belén, que en la actualidad está compuesto por más de 200 figuras, comenzó a exponerse en unos locales de la cofradía. Sin embargo, al crecer en tamaño, fue necesario buscarle nuevas ubicaciones. Durante varios años estuvo instalado en una sala lateral de la iglesia hasta que, desde hace tres, ocupa un espacio central del templo.

Entre las sorpresas que atesora, hay una que desde la cofradía entienden que se ha convertido ya en tradición. El Belén esconde un ratoncito que entra y sale de una caseta. «Cada vez que viene un niño, le animamos a que busque este ratón», apuntan.