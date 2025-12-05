El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un buzón mágico de Correos para enviar las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos. El Norte

'Buzones mágicos' en Valladolid para enviar las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos

Correos los instala por diferentes puntos de la ciudad y en Laguna de Duero y Medina de Rioseco para que los más pequeños depositen su lista de deseos

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:24

Los más pequeños ya pueden enviar sus cartas a Papá Noel y los Reyes Magos. Correos ha instalado por diferentes puntos de Valladolid, además de en Laguna de Duero y Medina de Rioseco, 'buzones mágicos' para hacer llegar las listas de deseos y de regalos a Sus Majestades de Oriente o a Santa Claus.

En concreto, además de las localidades anteriormente citadas, se han ubicado en oficinas postales de Puente Colgante, Delicias, edificio administrativo, oficina central, avenida de Palencia, Parquesol y La Rubia. «Además de fomentar el espíritu navideño, esta iniciativa también pretende fomentar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa», apuntan desde la empresa postal.

Asismismo, esta Navidad, en las oficinas de Correos con buzón especial y a través de Correos Market, también se podrán conseguir 'packs mágicos' que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios.

Además, se podrán adquirir 'sellos mágicos' personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar en todas las oficinas de Correos y en Correos Market. También esta Navidad los equipos de voluntarios de Correos volverán a acercarse a varios hospitales de España a recoger las cartas de los niños ingresados. Además de entregarles un detalle, les asegurarán que sus deseos llegarán directamente a las manos de Papá Noel  y los Reyes Magos.

