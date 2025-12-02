Vuelve a Valladolid el sorteo del Árbol de los Deseos: 900 tiendas, fechas y cómo participar El Ayuntamiento presenta la campaña para incentivar las compras en Navidad, que incluye el certamen de decoración navideña y los concursos de escaparates y fotografía

Vuelve el sorteo del Árbol de los Deseos. El Ayuntamiento de Valladolid ha acogido este martes la presentación de la campaña de Navidad en el comercio de proximidad, que busca impulsar e incentivar las compras de cara a las compras de las próximas fechas. Además de la citada iniciativa, destacan el concurso de escaparates -que busca la implicación de los establecimientos para convertirse en una opción atractiva para los consumidores-, el certamen de decoración navideña de calles comerciales y el ya tradicional concurso fotográfico.

En el caso del Árbol de los Deseos, alcanza su vigésimo segunda edición y está destinado a premiar a los clientes que durante estas fechas realizan sus compras en los más de 900 establecimientos comerciales que participan en esta acción de promoción, que es ya un clásico de la Navidad en Valladolid.

Los comerciantes adheridos entregarán a sus clientes una papeleta por compras iguales o superiores a 6 euros, entre el 1 y 25 de diciembre. Para participar en el sorteo, el cliente deberá introducir el código de la papeleta y sus datos personales en la página www.valladolidcomercioproximo.es. Las papeletas registradas participarán en el sorteo ante notario que se celebrará el día 26 de diciembre en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. Así, se puede optar a los siguientes premios: 1 cheque regalo por valor de 7.407,41 euros (con retención incluida) y 40 cheques regalo por valor de 300 euros. En total, se reparten 18.000 euros en premios para gastar en los establecimientos participantes en esta campaña.

Además, se realizarán diferentes animaciones navideñas en 13 calles comerciales de la ciudad, dirigidas a niños y adultos, con el fin de incentivar que los ciudadanos paseen por las zonas comerciales y se acerquen a conocer la amplia oferta comercial de la ciudad, animando las calles con distintas actividades. Se podrá disfrutar de música en vivo, talleres y animaciones con personajes de la Navidad, entre otras actividades.

Mercado de La Rondilla

Tendrán lugar entre el 15 de diciembre de 2025 y 4 de enero 2026, tanto en el centro como en diversos barrios de la ciudad. Como novedad, desde la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, y de forma adicional al convenio de comercio minorista, se han organizado diversas actividades de dinamización en mercados municipales.

Así, el Mercado de La Rondilla vive su primera Navidad tras su rehabilitación integral con un programa que incluye sorteo de premios los días 3 y 4 de diciembre, servicio de ludoteca con actividades para niños los días 13, 22, 23,24, 29, 30 y 31 de diciembre, así como la actuación musical de la Coral 'La Cotarra' el día 20 de diciembre a las 12.30 horas. En el Mercado del Campillo habrá un taller gastronómico con cocina en vivo y degustación el 4 de diciembre.