Encendido de luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas

La Navidad llega a Valladolid el 27 de noviembre con el acto inaugural del encendido navideño en San Pablo. Desde este jueves, casi un centenar de calles y plazas estarán iluminadas con diferentes motivos navideños y también habrá espectáculos sonoros y visuales.

Horarios de las luces de Navidad

Durante las próximas semanas, el horario de iluminación de Valladolid comenzará a las 18:00 horas y estará encendido hasta las 22:00 horas hasta el 18 de diciembre. Entre el 19 de diciembre y el 6 de enero este periodo se ampliará media hora, hasta las 22:30 horas.

La Plaza Mayor y las calles adyacentes como Santiago, Pasión, Calixto Fernández de la Torre y Lencería, Portugalete, la calle Ferrari, Fuente Dorada, San Pablo, plaza Rinconada y la plaza del Salvador se iluminarán todos los días del periodo navideño entre las 18:00 horas y las 00:00 horas hasta el 18 de diciembre, y hasta la 1:00 horas del 19 de diciembre hasta el 6 de enero de 2025.

Espectáculos de luz y sonido

Respecto a los espectáculos de luz y sonido, el de la calle Santiago tendrá dos pases diarios del 27 de noviembre al 18 de diciembre de 2025 (a las 19:30 horas y 20:45 horas) y tres pases diarios del 19 de diciembre al 6 de enero de 2025 (a las 18:30 horas, 19:30 horas y 20:45 horas). Además, contará con un pase extraordinario a las 18:30 horas los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre de 2025.

Por su parte, el espectáculo de Portugalete contará con dos pases diarios del 27 de noviembre al 17 de diciembre (a las 19:00 y 20:00 horas) y tres pases del 21 de diciembre al 6 de enero (a las 19:00, 20:00 y 21:15 horas). También contará con un pase extraordinario a las 21:15 horas los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre, un pase a las 22:00 horas el 18 de diciembre, y a las 21:45 horas los días 19 y 20 de diciembre.

Además, la fachada de la iglesia de San Pablo contará con un espectáculo de videomapping 'La Controversia' los días 6 y 7 de diciembre a las 20:30, 21:15 y 22:00 horas.

