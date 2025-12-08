El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego

Tiene 28 años, es vallisoletano y está inmerso en la que probablemente sea la inversión de mayor calado en el sector hotelero de la provincia ... en este momento. Agustín Pescador, máximo responsable de la compañía turística Punta 25, reabrirá el próximo mes de febrero el antiguo hotel La Vega, bajo el nombre de Villa Augusta Spa & Garden, remata la reforma integral del Palacio de Las Salinas, con nuevo campo de golf incluido, y ahora vuelve a saltar la fronteras de la comunidad con la adquisición del histórico balneario gallego de Baños de Molgas, en Orense.

Con tres alojamientos a pleno rendimiento en la ciudad alicantina de Benidorm y otros dos en Medina del Campo –Hotel La Mota y La Mota Express– , este emprendedor está dando un impulso a un negocio que se especializa en lo que se denomina 'longevity hub'. «Nuestro concepto es un 360 grados en torno al bienestar, a cómo cuidarse y la manera de envejecer de forma saludable», explica en sus oficinas de la calle Santiago, al tiempo que subraya que la sede central de esta compañía la va a mantener en su ciudad natal a pesar de la rápida expansión de la firma.

Pescador acaba de cerrar una importante operación en Galicia dentro de esa línea turística. Ha comprado un edificio histórico de 1873 situado en un municipio a orillas del río Arnoia conocido por la calidad de sus aguas termales, que se remonta al tiempo de los romanos. El vallisoletano prevé una inversión superior a los dos millones de euros para reformar este inmueble en el que se habilitará un hotel de cuatro estrellas con 30 habitaciones, restaurante y los servicios de piscina terapéutica con flotarium, cuellos de cisne, cama y sillones de hidromasaje, volcán de burbujas y saunas, entre otras prestaciones.

Con apoyo de la Xunta

Como en sus dos proyectos para Valladolid, incluirá una clínica médico-estética con tratamientos de última generación. «Nuestro cliente objetivo es el de Madrid y el internacional; la conexión con nuestro proyecto estrella, el de Palacio de Las Salinas, en Medina del Campo, es de una hora y 40 minutos en AVE», subraya. La Xunta de Galicia ya colabora con él en esta resurrección de un recurso turístico con mucho arraigo y tradición en Orense y que llevaba cerrado varios años.

Antiguo hotel La Vega, balneario de Baños de Molgas y Las Brígidas.

Punta 25 tiene ahora en nuestra provincia dos importantes flancos de trabajo activos. El más inmediato: la reapertura del antiguo Hotel La Vega de Arroyo, que desde el próximo 1 de febrero se estrenará como Villa Augusta Spa & Garden. Con 150 habitaciones, este enorme alojamiento, inaugurado en 1996 y que permanecía cerrado desde octubre de 2021, ha sido sometido a una profunda obra de transformación para convertirlo en el primer spa urbano de la capital y su alfoz.

Así, se ha reformado una amplia área del establecimiento para los tratamientos de agua, se ha habilitado un gimnasio, una piscina exterior de verano y una pista de pádel diseñada para competiciones oficiales, además de la zona de restaurante y una sala infantil atendida por monitores para entretener a los niños mientras los padres se relajan en el agua. La plantilla prevista en las instalaciones, donde se ofrecerán también tratamientos de salud y antienvejecimiento, alcanzará las 64 personas.

La compañía se dirige con este establecimiento no solo al turista, sino también al visitante de negocios y a los clientes locales, ya que una de las líneas de trabajo que se quiere potenciar es la celebración de todo tipo de eventos tanto en sus amplios salones como en los jardines exteriores.

Un Estrella Michelin

Aunque, sin duda, el buque insignia de Punta 25 en Valladolid es el Palacio Balneario de Las Salinas de Medina del Campo. Los andamios cubren ahora la fachada principal de este imponente inmueble que permanece cerrado desde 2022. El actual edificio data de 1912 y su diseño recuerda mucho al del Palacio de la Magdalena de Santander. De hecho, fue proyectado por los mismos arquitectos. «Uno de nuestros objetivos, además de ofrecer una experiencia de calidad a nuestros clientes, es la recuperación del patrimonio histórico y cultural, darle una nueva vida manteniendo su esencia», destaca el empresario, que completa la gestión hotelera con la de una agencia de viajes mayorista y minorista .

Con 5.000 metros construidos y ocho hectáreas de jardines, este gran complejo volverá a abrir sus puertas en Semana Santa totalmente renovado. Entre las principales novedades de este alojamiento de 70 estancias, contará con un campo de golf de nueve hoyos diseñado por el exgolfista profesional Gonzalo Fernández Castaño. Además de sus servicios termales actualizados, el spa y la clínica estética y de antienvejecimiento, se abrirá un restaurante gestionado por un chef español con una Estrella Michelin, que Pescador prefiere no desvelar por el momento, así como con un gastrobar. En las instalaciones trabajarán entre 60 y 70 empleados, según los datos facilitados por el empresario, que cuando ponga en servicio sus tres proyectos en marcha gestionará una plantilla total cercana a las 300 personas.

Desde hace meses, Punta 25 trabaja en otro de sus planes de negocio más exclusivos: la recuperación de la céntrica Iglesia de Las Brígidas, en la plaza del mismo nombre de la capital vallisoletana, declarada Bien de Interés Cultural en 1991 y que data del siglo XVII.

El proyecto, que está redactado a expensas de cerrar un acuerdo con la propiedad del templo, prevé 19 habitaciones, una zona de spa con clínica y gimnasio, así como una cafetería y un restaurante. La iniciativa empresarial pretende recuperar patrimonialmente la iglesia, incluido el retablo de Francisco de Villota, como un espacio para la celebración de eventos y congresos. El Ayuntamiento está muy interesado en que este proyecto salga adelante dentro de su intención de recuperar la plaza con el proyecto Claustro Vivo, que ganó el concurso para remodelar el histórico espacio.