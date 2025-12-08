El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El empresario vallisoletano Agustín Pescador en sus oficinas de la calle Santiago. En detalle, el Palacio de Las Salinas, en plena reforma, y el balneario que acaba de comprar en Galicia. Carlos Espeso

El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego

Agustín Pescador tiene redactado el proyecto para convertir la iglesia de Las Brígidas en un alojamiento con 19 habitaciones y spa

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:35

Comenta

Tiene 28 años, es vallisoletano y está inmerso en la que probablemente sea la inversión de mayor calado en el sector hotelero de la provincia ... en este momento. Agustín Pescador, máximo responsable de la compañía turística Punta 25, reabrirá el próximo mes de febrero el antiguo hotel La Vega, bajo el nombre de Villa Augusta Spa & Garden, remata la reforma integral del Palacio de Las Salinas, con nuevo campo de golf incluido, y ahora vuelve a saltar la fronteras de la comunidad con la adquisición del histórico balneario gallego de Baños de Molgas, en Orense.

