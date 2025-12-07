Segovia, desbordada: la policía multa a decenas de coches entre Vía Roma y San Gabriel La escasez de lugar para aparcar empuja a numerosos visitantes a estacionar sus vehículos de manera irregular en descampados, calles y plazas

Policía Local comienza a multar a los vehículos estacionados entre Vía Roma y San Gabriel este domingo.

Quique Yuste Segovia Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:29 Comenta Compartir

Un coche con cuatro turistas en su interior accede a la parcela de tierra situada entre las calles Santa Catalina, San Gabriel y Vía Roma, donde una pareja de policías locales prepara sus dispositivos electrónicos para empezar a multar a los más de 60 vehículos estacionados en este punto, a poco más de un kilómetro del Acueducto. El copiloto baja la ventanilla y pregunta a la patrulla:

—Si aquí no se puede, ¿dónde se aparca por aquí?

Uno de los agentes levanta la cabeza, mira a su alrededor y se encoge de hombros:

—Hoy, imposible.

Su frase resume mejor que ninguna la situación que se vivió este domingo en el centro de Segovia, donde miles de vehículos desbordaron los aparcamientos y las calles más próximas al recinto amurallado. No había plazas libres, ni en superficie ni en los aparcamientos subterráneos, por lo que las únicas alternativas eran esperar a que quedase algún hueco disponible o alejarse varios kilómetros del centro.

Sin embargo, para decenas de turistas, el terreno resultante del desmonte de un montículo entre San Gabriel y Vía Roma emergió como la solución a sus problemas. Entró el primero a última hora de la mañana y el resto le siguió en cuestión de minutos, llenando en menos de una hora esta parcela del barrio de San Lorenzo. «Ya me extrañaba que esto estuviera aquí gratis cuando a tan solo unos metros está la zona azul», comentaba el conductor de un coche que se apresuraba a retirar su vehículo antes de que llegara la multa.

Los agentes municipales tuvieron que turnarse para sancionar a todos los coches aparcados de manera irregular. Aunque no existe en la zona ninguna señal que prohíba explícitamente el estacionamiento, tampoco hay un acceso habilitado para vehículos: solo es posible entrar subiendo bordillos o a través de la rebaja del paso de peatones de Vía Roma, próximo a la glorieta de Melitón Martín. De ahí derivaron las sanciones, fijadas en 80 euros por vehículo —40 con pronto pago—, aunque será en la tramitación cuando se concrete la cuantía definitiva.

La de este domingo no fue la primera vez que la Policía Local tuvo que multar por aparcamientos irregulares entre San Gabriel y Vía Roma. El pasado agosto, con motivo de las fiestas del barrio de San Lorenzo, decenas de segovianos decidieron dejar en este espacio sus coches ante la falta de plazas. El resultado entonces fue una veintena de sanciones.

Más infracciones

El cuerpo municipal también tuvo ocasión este domingo de sancionar a numerosos vehículos mal estacionados en distintos puntos de la ciudad. Plazas y calles de barrios como San Millán, El Salvador, Santa Eulalia, San Lorenzo o el propio recinto amurallado acumularon coches en vados, pasos de peatones o zonas no habilitadas.

Ampliar La grúa se lleva el coche mal estacionado que impedía el paso de un camión de la basura. Quique Yuste

En Santa Eulalia, en la calle de Las Morenas, un vehículo estacionado en una zona marcada con línea amarilla no solo recibió la multa: también tuvo que ser retirado por la grúa. Su irregular aparcamiento en esta estrecha calle impidió el paso de un camión de recogida de residuos, que tuvo que esperar alrededor de media hora a que el coche fuese retirado.

Reporta un error