Un vehículo choca contra la escultura del toro en los jardines de la Rubia En el siniestro no se produjeron heridos, según la Policía Local

El Norte Valladolid Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:41

Un accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 22.20 horas de la noche del sábado en el Paseo de Zorrilla al colisionar un vehículo contra la escultura del monumento al toro. En el siniestro no se han registrado heridos, según informó la Policía Municipal, que envió una dotación a la zona, a la altura del número 174 del Paseo de Zorrilla.

Al parecer, el conductor perdió el control del vehículo, que acabó saliéndose de la calzada e invadió la zona ajardinada donde se asienta la escultura del artista de Serrada José Luis Medina, justo en la intersección donde el Paseo de Zorrilla se bifurca hacia la calle Daniel del Olmo.