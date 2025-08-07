El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coches aparcados entre Vía Roma y San Gabriel.

Coches aparcados entre Vía Roma y San Gabriel. Óscar Costa

Segovia

La policía multa a una veintena de coches por aparcar entre Vía Roma y San Gabriel

Durante las fiestas del barrio de San Lorenzo son decenas los conductores que han dejado su vehículo en los terrenos del antiguo montículo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:08

El solar resultante del desmonte del montículo situado entre las calles Santa Catalina, San Gabriel y Vía Roma ha cobrado una inesperada utilidad durante las ... fiestas del barrio de San Lorenzo: se ha transformado, sin planificación alguna, en un aparcamiento improvisado que responde al problema de falta de estacionamiento que, en determinados momentos, sufre esta zona de la ciudad.

