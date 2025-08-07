La policía multa a una veintena de coches por aparcar entre Vía Roma y San Gabriel

El solar resultante del desmonte del montículo situado entre las calles Santa Catalina, San Gabriel y Vía Roma ha cobrado una inesperada utilidad durante las ... fiestas del barrio de San Lorenzo: se ha transformado, sin planificación alguna, en un aparcamiento improvisado que responde al problema de falta de estacionamiento que, en determinados momentos, sufre esta zona de la ciudad.

Aunque el Ayuntamiento de Segovia se encargó en primavera de acondicionar el terreno tras la eliminación del montículo, no será hasta finales de año cuando se ejecuten las obras definitivas. El proyecto, tal y como anunció el gobierno municipal, contempla una reorganización del tráfico, con ligeras modificaciones en la rotonda de Melitón Martín y la creación de un nuevo carril para facilitar la conexión entre Vía Roma y San Gabriel. No obstante, y pese al deseo de parte de los vecinos de la zona, no se contempla destinar los 1.400 metros cuadrados del solar a aparcamiento.

El motivo es puramente urbanístico. Según el planeamiento vigente, la parcela está catalogada como zona libre, lo que impide su uso para el estacionamiento permanente de vehículos. A pesar de ello, durante las últimas semanas, y especialmente coincidiendo con el arranque de las fiestas del barrio de San Lorenzo, el solar se ha llenado de coches. La ausencia de señales de prohibición visibles -en las últimas horas se han colocado conos- y la necesidad acuciante de espacios para aparcar han favorecido su ocupación espontánea.

El miércoles por la noche, coincidiendo con la celebración del primer encierro nocturno, decenas de vehículos ocuparon el solar, tanto en las inmediaciones de San Gabriel como de Vía Roma. Aunque la mayoría de los coches no fueron sancionados, fuentes municipales confirman que la Policía Local interpuso alrededor de una veintena de multas por estacionar en zonas no autorizadas, y en al menos un caso fue necesaria la intervención de la grúa para permitir una correcta salida de los vehículos.

Mientras tanto, el espacio sigue sin uso definido. A falta del inicio de las obras municipales, solo dos bancos instalados recientemente dan un uso público al solar, que también es atravesado por peatones que recortan camino en sus trayectos.

Por su parte, los problemas para aparcar son frecuentes en esta zona a tan solo un kilómetro del Acueducto de Segovia. En Vía Roma, a pesar de ser zona ORA, es habitual que esté completamente llena durante los fines de semana y festivos. En Santa Catalina se eliminaron recientemente varias plazas para habilitar estacionamientos de uso exclusivo para la farmacia, y en la calle Los Vargas también se han suprimido espacios para permitir el paso del autobús urbano de la línea 2.

Por si fuera poco, durante la semana de fiestas de San Lorenzo tampoco está disponible la parcela de tierra ubicada entre Jerónimo de Aliaga y Cardenal Zúñiga, donde habitualmente se puede aparcar, ya que se ha instalado allí la plaza de toros portátil utilizada en los eventos taurinos.