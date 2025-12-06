El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de setas en un pinar de Valladolid. R. Jiménez

Valladolid

Localizada una pareja de mayores que se había perdido mientras recolectaba setas

El hombre, de 80 años, y la mujer, de 76, alertaron a los servicios de emergencias de que estaban bien, pero se habían extraviado en un monte de Quintanilla de Onésimo

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:13

Comenta

Fue la propia pareja de mayores la que alertó, este sábado al mediodía, a los servicios de emergencias de que había salido a buscar setas por un monte de la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo y se había extraviado. En la llamada, el hombre, de 80 años, y la mujer, de 76, solicitaban ayuda para regresar a su domicilio, si bien aseguraban que se encontraban en buen estado y no necesitaban asistencia sanitaria.

Así que inmediatamente se desplegó un dispositivo, coordinado por el centro de emergencias de la Junta de Castilla y León, para dar con el paradero de la pareja.

Extremo que se logró aproximadamente una hora después de recibir la llamada, en torno a las 16:40 horas, en el monte Carrascal, al este de la citada localidad vallisoletana, puesto que se encontraban en una zona con escasa cobertura telefónica y no se disponía de suficiente precisión en el posicionamiento del móvil que proporciona el sistema AML.

En la búsqueda participaron agentes de la Guardia Civil y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, tres de los cuales consiguieron dar con la pareja. Ambos estaban ilesos y fueron trasladados en el vehículo oficial de Medio Ambiente hasta el lugar en el que tenían estacionado su coche particular.

