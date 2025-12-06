Localizada una pareja de mayores que se había perdido mientras recolectaba setas

El Norte Valladolid Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:13 Comenta Compartir

Fue la propia pareja de mayores la que alertó, este sábado al mediodía, a los servicios de emergencias de que había salido a buscar setas por un monte de la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo y se había extraviado. En la llamada, el hombre, de 80 años, y la mujer, de 76, solicitaban ayuda para regresar a su domicilio, si bien aseguraban que se encontraban en buen estado y no necesitaban asistencia sanitaria.

Así que inmediatamente se desplegó un dispositivo, coordinado por el centro de emergencias de la Junta de Castilla y León, para dar con el paradero de la pareja.

Extremo que se logró aproximadamente una hora después de recibir la llamada, en torno a las 16:40 horas, en el monte Carrascal, al este de la citada localidad vallisoletana, puesto que se encontraban en una zona con escasa cobertura telefónica y no se disponía de suficiente precisión en el posicionamiento del móvil que proporciona el sistema AML.

En la búsqueda participaron agentes de la Guardia Civil y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, tres de los cuales consiguieron dar con la pareja. Ambos estaban ilesos y fueron trasladados en el vehículo oficial de Medio Ambiente hasta el lugar en el que tenían estacionado su coche particular.