Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias

ValladolidTrasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
La víctima fue evacuada de madrugada al Río Hortega y el delincuente, de 34 años, detenido por robo con violencia
Valladolid
Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:39
Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Municipal, han detenido en la madrugada de este sábado a un joven de 34 años ... como presunto autor de un delito de robo con violencia. Los hechos se produjeron sobre las 5:00 horas en el barrio vallisoletano de Delicias, momento en el que los servicios de emergencias recibieron el aviso de que dos hombres se estaban peleando en plena vía pública.
Pero nada más lejos de la realidad. Hasta el lugar del altercado, la calle Granada en su extremo más próximo al Paseo de San Vicente, se desplazaron rápidamente varias patrullas de ambos cuerpos y, una vez allí, se cercioraron inmediatamente de que se trataba de un forcejeo entre dos individuos por un supuesto intento de robo.
Como consecuencia de la disputa y de la resistencia mostrada, la víctima, de unos 55 años, tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Río Hortega de Valladolid, ya que se quejaba de un fuerte dolor en una rodilla.
Por su parte, el presunto agresor, un hombre de 34 años, fue posteriormente detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión