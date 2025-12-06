El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La calle Granada de Valladolid, donde se produjeron los hechos, este sábado por la mañana. E. E.

Valladolid

Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias

La víctima fue evacuada de madrugada al Río Hortega y el delincuente, de 34 años, detenido por robo con violencia

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:39

Comenta

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Municipal, han detenido en la madrugada de este sábado a un joven de 34 años ... como presunto autor de un delito de robo con violencia. Los hechos se produjeron sobre las 5:00 horas en el barrio vallisoletano de Delicias, momento en el que los servicios de emergencias recibieron el aviso de que dos hombres se estaban peleando en plena vía pública.

