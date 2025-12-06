Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Municipal, han detenido en la madrugada de este sábado a un joven de 34 años ... como presunto autor de un delito de robo con violencia. Los hechos se produjeron sobre las 5:00 horas en el barrio vallisoletano de Delicias, momento en el que los servicios de emergencias recibieron el aviso de que dos hombres se estaban peleando en plena vía pública.

Pero nada más lejos de la realidad. Hasta el lugar del altercado, la calle Granada en su extremo más próximo al Paseo de San Vicente, se desplazaron rápidamente varias patrullas de ambos cuerpos y, una vez allí, se cercioraron inmediatamente de que se trataba de un forcejeo entre dos individuos por un supuesto intento de robo.

Como consecuencia de la disputa y de la resistencia mostrada, la víctima, de unos 55 años, tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Río Hortega de Valladolid, ya que se quejaba de un fuerte dolor en una rodilla.

Por su parte, el presunto agresor, un hombre de 34 años, fue posteriormente detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.