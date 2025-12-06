A prisión por saltarse una orden de alejamiento y amenazar a su padre con un cuchillo para robarle

El Norte Valladolid Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:28 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles día 3 en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de quebrantamiento de condena. Un hombre de avanzada edad, en silla de ruedas, alertó a la sala CIMACC 091 de que su hijo le había agredido y robado, por lo que inmediatamente se desplazaron hasta el domicilio en cuestión varias patrullas.

Una vez allí, la víctima relató a los agentes cómo esa misma madrugada, en torno a la 1:30 horas, su hijo, quien tenía una orden de alejamiento en vigor respecto a sus progenitores, había llamado insistentemente a la puerta y al no abrirle, se había marchado del lugar. A la mañana siguiente, cuando la madre se marchó del domicilio, el presunto autor volvió y consiguió acceder al interior donde, valiéndose de un cuchillo, amenazó a su padre exigiéndole dinero, llegando a producirle un corte en el brazo, para acto seguido rebuscar entre los cajones y los armarios.

En uno de ellos encontró 1.500 euros en efectivo que sus padres guardaban. Tras cogerlos y arrebatar el teléfono móvil a su padre, abandonó la casa. Los agentes de Policía Nacional de Valladolid facilitaron una descripción física y de la vestimenta del presunto autor a través de la malla de comunicaciones.

Minutos después, una furgoneta rotulada con policías uniformados de la Unidad de Prevención y Reacción localizó en las inmediaciones de la plaza Circular al presunto autor, a quien conocían de otras actuaciones. Al percatarse de la presencia policial, el hombre se dio a la fuga a la carrera, siendo perseguido por los agentes a pie, hasta que le dieron alcance en la confluencia de calle Industria con calle Bailarín Vicente Escudero.

Desencajó la ventana a patadas

Pese a la agresividad y resistencia del hombre, los policías lograron detenerle como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de quebrantamiento de condena. Tras introducirlo en un vehículo para llevarlo a dependencias policiales, el detenido llegó a desencajar durante el traslado la ventana trasera del radio patrulla a base de patadas. El arrestado fue trasladado nuevamente al Hospital Clínico para ser asistido por personal médico dado su gran estado de agresividad.

En las dependencias médicas, el hombre siguió intentando agredir a todo el personal sanitario que estaba a su alcance, llegando a amenazar a los agentes que le custodiaban con la vía que le habían practicado y que se arrancó. El detenido ha pasado a disposición judicial, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.