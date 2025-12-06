El accidente de un camión en Dueñas provoca importantes retenciones en la A-62 El conductor del tráiler se salió de la vía a las 6:30 horas y el carril izquierdo permanece parcialmente cortado a la espera de retirar el vehículo de la vía

La Guardia Civil controla la seguridad en la zona a la espera de la retirada del tráfico.

Sofía Fernández Valladolid Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:02 Comenta Compartir

Un accidente de tráfico, a la altura de la localidad palentina de Dueñas, ha obligado a cortar el carril izquierdo de la A-62 en ... sentido Burgos, lo que está provocando importantes retenciones desde las seis y media de la mañana. El conductor ha perdido el control del tráiler en una zona de curva y el vehículo ha terminado en el arcén de una autovía de mucho tránsito -a la que se le suman cientos de desplazamientos por el puente de diciembre- e invadiendo parte de la calzada.

