La Guardia Civil controla la seguridad en la zona a la espera de la retirada del tráfico. El Norte

El accidente de un camión en Dueñas provoca importantes retenciones en la A-62

El conductor del tráiler se salió de la vía a las 6:30 horas y el carril izquierdo permanece parcialmente cortado a la espera de retirar el vehículo de la vía

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:02

Un accidente de tráfico, a la altura de la localidad palentina de Dueñas, ha obligado a cortar el carril izquierdo de la A-62 en ... sentido Burgos, lo que está provocando importantes retenciones desde las seis y media de la mañana. El conductor ha perdido el control del tráiler en una zona de curva y el vehículo ha terminado en el arcén de una autovía de mucho tránsito -a la que se le suman cientos de desplazamientos por el puente de diciembre- e invadiendo parte de la calzada.

