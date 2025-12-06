Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo El espectáculo de luces y sonido, que estaba programado para este sábado y domingo, se pospone a la primavera de 2026

Sofía Fernández Valladolid Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:29 Comenta Compartir

El espectáculo de videomapping 'La Controversia', que estaba previsto para este fin de semana, traslada finalmente su celebración a la primavera de 2026. Este juego de luces y sonido que se iba a proyectar sobre la fachada de la iglesia de San Pablo estaba anunciado dentro de la programación navideña organizada por el Ayuntamiento de Valladolid.

Finalmente, habrá que esperar varios meses para disfrutar del videomapping en la céntrica plaza aunque por el momento no se ha fijado fecha para la actividad. Eso sí, el resto de actividades previstas con motivo del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid continúan con su programación. El jueves, 11 de diciembre, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos y del Día Internacional del Migrante, se proyecte el documental 'La Controversia de Valladolid: El amanecer de los Derechos Humanos', a las 18:00 horas en la sala Borja.

Además, los días 13 y 20 de diciembre se celebrará la visita teatralizada 'La Controversia de Valladolid', que partirá desde el Palacio de Santa Cruz a las 11:00 horas.

Asimismo, el ciclo de 'Protagonistas de la Controversia', que se inició el pasado 4 de noviembre con la conferencia 'Isabel la Católica, su testamento y las Indias', continuará mensualmente durante el próximo año. Todas las conferencias tendrán lugar a las 19:30 horas en el Círculo del Recreo y estarán abiertas al público hasta completar aforo.

13 de enero 'La política indigenista de la monarquía española' de la mano de María Luisa Martínez de Salinas.

3 de febrero, 'Los dominicos en Castilla y León: San Pablo y San Gregorio de Valladolid' con Javier Burrieza Sánchez.

3 de marzo, 'El Valladolid de las controversias' con Sandra Bertolini.

7 de abril, 'La Orden de Predicadores y las Indias' con Sixto Castro Rodríguez.

5 de mayo, 'La escuela de Salamanca' con Enrique Marcano Buenaga.

9 de junio, 'Juan Ginés de Sepúlveda' con Miguel Anxo Pena.

22 de septiembre, 'Bartolomé de las Casas' con Bernat Hernández Hernández.

6 de octubre, 'Francisco Tenamaztle' con Carmen Martínez Martínez.

3 de noviembre, 'La Leyenda Negra' con Miguel Molina Martínez.

1 de diciembre, 'Los debates de la Controversia' con Félix J. Martínez Llorente y Mariano Delgado Casado.