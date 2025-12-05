El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ismael Ruiz, junto a su esposa, Carmen Martínez, que es la presidenta de Alcer (Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de Riñón) en Valladolid. Iván Tomé

Ismael Ruiz, 24 años con un riñón trasplantado

«Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»

Ismael Ruiz es un trasplantado veterano que tiene en el Clínico de Valladolid su «segunda casa» y destaca la oportunidad de vida que ha supuesto el injerto renal

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:48

Ismael Ruiz es un veterano de los trasplantes de riñón. Le injertaron uno en el Hospital Clínico de Valladolid hace 24 años y ahí sigue, ... funcionando. «Me tocó un valiente», asegura para referirse al órgano que le ha permitido, cuidándose mucho, hacer una vida que puede considerarse normal. Viajar sin estar pendiente de programar donde hacerse la diálisis. Ir al pueblo a cuidar los frutales sin fecha de vuelta a Valladolid. Olvidarse de las fístulas que le provocaban los pinchazos para conectarse a la máquina. Cosas a las que solo das importancia cuando te toca pasar por ellas.

