Los operarios están trabajando desde el acceso a las oficinas de Acor por la calle Doctrinos. Carlos Espeso

Valladolid

Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas

Los trabajos para reorganizar el local concluirán en mayo y reservan 1.500 metros cuadrados para un centro deportivo

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:13

La compañía azucarera Acor ha iniciado las obras de división de sus oficinas en Isabel la Católica con el objetivo de reorganizar este espacio y ... dejar libre un local de unos 1.500 metros cuadrados para la implantación de un nuevo gimnasio de la cadena Imagym, que en Castilla y León ya cuenta dos de sus once centros, concretamente uno en Palencia y otro en Aranda de Duero. Los obreros ya trabajan en las demoliciones interiores de este local de 2.293 metros cuadrados en los que la cooperativa lleva trabajando desde 1975.

