Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas

La compañía azucarera Acor ha iniciado las obras de división de sus oficinas en Isabel la Católica con el objetivo de reorganizar este espacio y ... dejar libre un local de unos 1.500 metros cuadrados para la implantación de un nuevo gimnasio de la cadena Imagym, que en Castilla y León ya cuenta dos de sus once centros, concretamente uno en Palencia y otro en Aranda de Duero. Los obreros ya trabajan en las demoliciones interiores de este local de 2.293 metros cuadrados en los que la cooperativa lleva trabajando desde 1975.

La reforma reducirá el espacio laboral de Acor a los 816 metros. Con entrada desde la calle Doctrinos, esas oficinas de menos superficie seguirán acogiendo a veinte trabajadores de la empresa azucarera que realizan tareas de gestión. La entrada principal, junto al número 1 del Paseo de Isabel la Católica, se reserva como acceso a esta futura oferta de Imagym. Está previsto que las obras de adecuación de esta planta de calle culminen en mayo, momento en el que la firma deportiva comenzará a habilitar su gimnasio.

El Ayuntamiento concedió en abril la licencia para la obra que se está ejecutando. Imagym ya se ha presentado oficialmente a través de su página web. «Seguimos creciendo para estar cada vez más cerca de ti. Nos alegra anunciar que muy pronto abriremos nuestro gimnasio en Valladolid, el número doce de nuestra red nacional. Esta nueva apertura marca otro paso firme en nuestro propósito de acercar el fitness de calidad a todos los rincones del país», subraya la marca, que ha elegido «una zona con gran visibilidad y accesibilidad para todos los vallisoletanos», según destacan.

Con más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones, el gimnasio contará con las características que definen todas sus espacios: «equipamiento de última generación, zonas diferenciadas de entrenamiento (fuerza, cardio, peso libre y funcional), el denominado 'shake estudio' para actividades dirigidas y un diseño moderno pensado para la comodidad, la motivación y el rendimiento de los socios», subrayan.

Una de las señas de identidad de la marca es que abre los 365 días del año y las 24 horas del día. El espacio está en funcionamiento de forma permanente de manera que se adapta a todos los horarios. La inversión prevista por la firma en Valladolid ronda los 600.000 euros. En cuanto a los precios, ahora estos centros tienen una cuota mensual de 19,99 euros más IVA y un precio de matrícula de 69,99.

Las últimas dotaciones deportivas abiertas en el entorno más próximo son el espacio de entrenamiento personal Corde, en el número 9 del Paseo de Zorrilla, y el Xperience Gabilondo, que ocupa 2.200 metros cuadrados en las antiguas naves de Vasa Renault.

Este sector vive un auge importante en la capital como lo demuestra el estreno el pasado mes de octubre del gran centro de la cadena Viding levantado antigua parcela de Lauki, en el número 2 de la avenida de Santander. Con 18.000 metros cuadrados y tras una inversión de 20 millones de euros, esta dotación cuenta con un gran gimnasio, salas para actividades, piscinas cubiertas y descubiertas, zona de spa, seis pistas de pádel y área de cafetería-restaurante.

En este caso, el abono individual con todos los servicios cuesta 59 euros al mes y también se ofrece la opción de uno matinal hasta las 16:30 horas por 41,30. En el caso de los bonos para familias legalmente constituidas, cada miembro de la pareja paga 47,20 y los hijos hasta 14 años de edad, 15 euros al mes. La previsión de esta marca es que cada día sea utilizado por cerca de dos mil socios.

Con licencia municipal concedida desde agosto de 2024, sigue pendiente el inicio de las obras de otro centro deportivo en la explanada del Seminario de La Rondilla promovido por la empresa Enjoy Wellness, que tiene dos espacios abiertos en Salamanca. El proyecto contempla una dotación de 10.000 metros cuadrados con sala de gimnasio, piscinas climatizadas y exteriores y tres pistas de pádel.

Uno de las ofertas cuyas obras comenzarán de forma inminente, en este caso en el barrio de Los Santos Pilarica, es el de la empresa burgalesa Skala, que prevé invertir 6,5 millones de euros en la construcción de un gran rocódromo 'indoor'. El edificio, de 3.000 metros cuadrados, dispondrá de 200 vías para la escalada, cuatro pistas de pádel cubiertas, un gimnasio y una zona con cafetería y restaurante. Está previsto que la edificación arranque el próximo mes de febrero.