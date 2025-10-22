Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones

Valladolid suma desde este miércoles 18.000 metros cuadrados a estrenar dedicados al deporte. El club Viding, situado en la antigua parcela de Lauki, ... en el arranque del barrio de Los Viveros desde la avenida de Palencia, abre sus puertas a las 6:30 horas tras dos años de obras y una inversión de veinte millones de euros, que han convertido un suelo industrial en desuso en unas modernas instalaciones en las que la luz natural, los amplios espacios, las máquinas de última generación y la inteligencia artificial aplicada a los entrenamientos son protagonistas. En total, contará con 67 empleados.

Álvaro Nieto, director de esta dotación con dirección en el número 2 de la avenida de Santander, ultimaba este martes los detalles de la puesta en marcha. En el interior del edificio todo está listo para recibir a los primeros socios mientras en el exterior se remata el ajardinamiento de la zona de solárium de las dos piscinas de verano. Allí ya están preparadas para acoger a los jugadores las seis pistas de pádel, tres de ellas a cubierto, mientras que se diseña otro área de 'fitness' techada y climatizada para completar la gran sala de máquinas de 1.300 metros cuadrados que ocupa un lugar protagonista dentro del inmueble.

En ese espacio, con 200 máquinas, entrará en juego la inteligencia artificial, que a través de una aplicación conectada a las pulseras que llevarán los usuarios ofrecerá rutinas personalizadas para adecuarlas a las condiciones de cada uno y mejorar así el rendimiento. José Javier Gordo, director de marketing de una compañía que cuenta con doce centros en España, destaca que el filosofía de la marca es que los clientes tengan siempre «una buena experiencia». Fuera estrés. «Espacios amplios y que no haya nunca una sensación de saturación, se trata de ofrecer bienestar», subraya.

La previsión es recibir 2.000 personas a diario. Simultáneamente pueden realizar actividades 550 usuarios. Entre la oferta de interior del centro destaca la zona de agua, que cuenta con una piscina climatizada de 25 metros y ocho calles, otra para actividades dirigidas y el área de spa, con un amplio vaso de jacuzzi, baño turco y sauna. Hay cuatro espaciosas salas de actividades. De ellas una con 45 puestos de bici, otra se destina a yoga y pilates, la tercera está diseñada para el barré (ejercicios coreográficos) y la cuarta se dedica a otras disciplinas dirigidas de fuerza. El club cuenta con tres grandes vestuarios -hombres, mujeres y niños- con 690 taquillas, duchas individuales con jabón y regulador de temperatura, secadores de pelo y de bañadores y básculas para que los usuarios puedan pesarse.

Con 180 plazas de aparcamiento, 85 de ellas subterráneas, las instalaciones incluyen una zona de cafetería-restaurante, que ofrecerá desayunos y menús del día. Está pendiente el cerramiento de una terraza exterior en la parte trasera para habilitarla como comedor y zona estancial. Viding ha dejado en reserva una parcela contigua de otros 3.000 metros cuadrados para la posible ampliación del club y ha cedido al Ayuntamiento una franja urbanizada de acera y aparcamientos en el Paseo del Cauce para uso público.

El abono individual con todos los servicios cuesta 59 euros al mes y también se ofrece la opción de uno matinal hasta las 16:30 horas por 41,30. En el caso de los bonos para familias legalmente constituidas, cada miembro de la pareja pagará 47,20 y los hijos hasta 14 años de edad, 15 euros al mes.