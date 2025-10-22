El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sala para la práctica del 'spinning', piscina climatizada y gimnasio de las nuevas instalaciones de Viding. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones

El nuevo centro ubicado en la antigua parcela Lauki espera recibir dos mil personas al día y crea 67 empleos directos

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:45

Valladolid suma desde este miércoles 18.000 metros cuadrados a estrenar dedicados al deporte. El club Viding, situado en la antigua parcela de Lauki, ... en el arranque del barrio de Los Viveros desde la avenida de Palencia, abre sus puertas a las 6:30 horas tras dos años de obras y una inversión de veinte millones de euros, que han convertido un suelo industrial en desuso en unas modernas instalaciones en las que la luz natural, los amplios espacios, las máquinas de última generación y la inteligencia artificial aplicada a los entrenamientos son protagonistas. En total, contará con 67 empleados.

