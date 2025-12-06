El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sucursal de Unicaja en la plaza España de Valladolid, donde se produjeron los hechos. Alberto Mingueza

Valladolid

Trabajadores de un banco evitan que estafen a una clienta con el timo del 'hijo en apuros'

El personal del Unicaja de plaza España alerta a la Policía después de que una mujer intentara retirar una gran cantidad de dinero para abonar los gastos del «accidente de su hijo»

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:14

Comenta

Se encendieron todas las alarmas cuando a eso de las 14:00 horas de este martes una mujer accedió a la sucursal de Unicaja de ... la plaza España de la capital vallisoletana. Allí, esta clienta solo quería sacar una «gran» cantidad de dinero para hacer frente a los gastos después de que «su hijo sufriera un accidente». Así se lo acababa de transmitir una persona anónima a través de una llamada con número oculto.

