Trabajadores de un banco evitan que estafen a una clienta con el timo del 'hijo en apuros'

Se encendieron todas las alarmas cuando a eso de las 14:00 horas de este martes una mujer accedió a la sucursal de Unicaja de ... la plaza España de la capital vallisoletana. Allí, esta clienta solo quería sacar una «gran» cantidad de dinero para hacer frente a los gastos después de que «su hijo sufriera un accidente». Así se lo acababa de transmitir una persona anónima a través de una llamada con número oculto.

Ante esa incertidumbre, esta persona bajó a la entidad con la intención de hacer el movimiento bancario, pero fueron los propios empleados los que frenaron la operación al tener sospechas de que fuera un timo. Así que llamaron a la Policía Municipal, que se presentó en la oficina bancaria para hablar con la mujer. No fue hasta la llegada de los agentes cuando la mujer se tranquilizó. Estos le explicaron lo que podía estar pasando y llamaron directamente al hijo.

Este, incrédulo de lo que le estaban relatando, confirmó a su madre que no había sufrido ningún accidente y que se encontraba bien. Así que los mismo policías invitaron a la víctima a que se acercara a dependencias de la Policía Nacional a interponer la denuncia.

Ya sin el susto, la mujer abandonó el banco serena, aunque estuvo a punto de ser una estafada más por el timo del 'hijo en apuros', uno de los verdaderos quebraderos de cabeza para la Policía en cuanto a las ciberestafas.

Recomendaciones

El hecho de que la entrega del dinero deba hacerse de manera urgente a través de transferencia bancaria no da opción a los perjudicados a comprobar la veracidad de los hechos.

Por todo ello, la Policía Nacional recomienda comprobar la veracidad de los mensajes, llamando al número que se tiene de su hijo o si este no responde, al de alguna otra persona que pudiera estar con él. Si no es posible contactar con él, preguntarle al interlocutor algún dato que solo puede saber el hijo o ponerle algún «cebo» para comprobar que es verdaderamente su hijo: como decirle por ejemplo que si se toma todos los días las pastillas (cuando por ejemplo no toma ninguna medicación) o preguntarle cómo está su perro (cuando no tiene ninguno).

En este punto, piden precaución con realizar transferencias inmediatas porque los delincuentes las retiraran lo antes posible y luego no podrán recuperar el dinero cuando se den cuenta del engaño. Ante cualquier duda llamen a la Sala del 091 antes de realizar ningún ingreso de dinero y acuda a una Comisaría de Policía Nacional lo antes posible a denunciar los hechos.