Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid

Todo está a oscuras. Tan solo, de vez en cuando, el parpadeo de una vela encendida, el reflejo de la tímida luna en el mármol, ... la contaminación lumínica que la ciudad, al otro lado de los muros, escupe en el horizonte. Todo es silencio. Apenas se escucha, de forma ocasional, el batir de alas de una paloma asustada, el runrún de un coche acelerado por la ronda, el repicar de la lluvia sobre algún panteón.

«Recorrer así el cementerio, de noche, es una experiencia totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados», dice Kiko de la Rosa, el guía que ilustra las visitas guiadas que, por el cementerio del Carmen, han organizado este fin de semana las asociaciones vecinales de Belén y San Pedro Regalado-Los Viveros, en colaboración con Nevasa (y en recuerdo de Jesús Anta, impulsor de estas rutas, si bien es verdad que por el día). Lo de ahora son cuatro sesiones especiales (con cerca de doscientos visitantes) para recorrer, por primera vez a estas horas, el camposanto entre sombras, cuando la luz ya se ha ido y todo es oscuridad alrededor.

«Os recomiendo algo antes de empezar. Olvidaos del móvil. No lo encendáis. Ni siquiera la linterna. Vamos a hacer el recorrido sin ningún punto de luz. El ojo se acostumbra muy pronto a las tinieblas y la experiencia será mucho mejor». Y así, sin farolas y tan solo con un haz que ilumina aquello que el guía va explicando, comienza (en sesiones de 19:00 y 22:00 horas) esta ruta –nocturna y guiada– por el principal cementerio de Valladolid.

Ampliar Los visitantes, ante uno de los panteones, durante el recorrido por el camposanto. J. C. C.

Un paseo entre tumbas para descubrir curiosidades y leyendas de esta otra ciudad dormida a las afueras de la ciudad. El arco de entrada al cementerio del Carmen pone una fecha (1843) aunque, en realidad, la primera persona aquí enterrada llegó diez años antes, en julio (tal vez septiembre, no está muy claro) de 1833. Fue Lucas Cosme, un tejedor del barrio de San Juan que estrenó el cementerio municipal de Valladolid, emplazado donde antes hubo una pequeña huerta de un monasterio de carmelitas. El caso es que en la entrada figura el año de 1843 porque fue cuando se instaló aquí la portada de acceso, perteneciente al antiguo colegio de San Gabriel, que estuvo junto al actual archivo municipal de San Agustín.

Una vez dentro, comienza un recorrido para recordar figuras históricas y relevantes de la ciudad a través de sus tumbas. Por ejemplo, la del alcalde Miguel Íscar o la del empresario Miguel de Prado, que cuenta con un gigantesco panteón, con gárgolas y todo, inspirado en la iglesia parisina de Notre Dame. La de Paulina Harriet (adornada con piñas, como símbolo de la sabiduría por su labor educativa al fundar el colegio de Lourdes) o la de Mariano Miguel de Reinoso (ministro que, con Isabel II, promovió que la línea de tren Madrid-Irún diera un rodeo para que el ferrocarril pasara por su Valladolid natal).

Y eso, sin contar con los vallisoletanos enterrados en el panteón de los ilustres, desde José Zorrilla (quien lo inauguró) hasta Emilio Ferrari, Miguel Delibes, Rosa Chacel o Concha Velasco (que es, en la actualidad,«la tumba más visitada del cementerio»).

Ampliar La ruta se realizó de noche, tan solo con la luz de una linterna. José. C. Castillo

Durante el recorrido, De la Rosa explica la simbología presente en muchos de los enterramientos. La corona representa la unión del alfa y el omega, la manifestación de un círculo en el que no cabe el olvido.La antorcha es imagen de la vida que se apaga. La pala y la guadaña son símbolos de la muerte. Tres flores (pensamientos) son un emblema de perpetuidad que se puso de moda entre los libepensadores del siglo XIX. Los ángeles son un pasaporte para llegar lo más rápido posible al cielo (y eran habituales junto a las sepulturas de niños y religiosos). El reloj de arena, la constancia de que el tiempo vuela.

Entre las curiosidades desveladas durante el recorrido, el guía cuenta que Antonio Mercero, creador de 'Farmacia de guardia' y 'Verano azul', tiene aquí depositadas (la ciudad donde estudió) parte de sus cenizas. También que hay un panteón familiar decorado con una gran bañera de mármol, ya que la primera persona allí enterrada fue una niña ahogada. O que durante más de tres años (de 2019 a 2023) una hembra de corzo vivió en el interior del cementerio, hasta que falleció atragantada por un plástico.

En varias tumbas hay esculturas de ilustres artistas, con manifestaciones públicas y monumentales de Valladolid. Nicolás Fernández de la Oliva, autor de la estatua de Cervantes en la plaza de la Universidad, esculpió dos imágenes de las virtudes de la fe y la esperanza. Jerónimo Ortiz Urbina diseñó diversos panteones. José Martínez Oteiza talló un cristo yacente y una mujer implorante para otras dos tumbas, de 1919 y 1923. «El problema es que la escultura funeraria se ha considerado siempre una manifestación menor», indica De la Rosa, quien explica tanto las fosas comunes de la Guerra Civil hasta los panteones que incluyen incluso capillas en su interior. El Ayuntamiento trabaja en ampliar estas rutas turísticas de cara al próximo año.