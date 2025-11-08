El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los participantes en una de las visitas nocturnas organizadas para visitar el cementerio del Carmen.

Los participantes en una de las visitas nocturnas organizadas para visitar el cementerio del Carmen. José C. Castillo

Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid

Las asociaciones vecinales de Belén y San Pedro Regalado organizan unas visitas (tan solo con una linterna) por el interior del camposanto

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:24

Comenta

Todo está a oscuras. Tan solo, de vez en cuando, el parpadeo de una vela encendida, el reflejo de la tímida luna en el mármol, ... la contaminación lumínica que la ciudad, al otro lado de los muros, escupe en el horizonte. Todo es silencio. Apenas se escucha, de forma ocasional, el batir de alas de una paloma asustada, el runrún de un coche acelerado por la ronda, el repicar de la lluvia sobre algún panteón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  2. 2

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  3. 3 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  4. 4 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  5. 5 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  6. 6

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  7. 7

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  8. 8

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  9. 9

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  10. 10

    La abuela de Valladolid que ha conquistado el corazón del cantante Antoñito Molina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid