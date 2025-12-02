La Sala Borja proyecta el 11 de diciembre un documental sobre La Controversia de Valladolid El 'videomapping' de la fachada de San Pablo traslada su celebración a la primavera de 2026

La Sala Borja proyectará el 11 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, el documental 'La Controversia de Valladolid: El amanecer de los Derechos Humanos', en el marco de la programación que lleva a cabo el Ayuntamiento con motivo del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid, a lo que seguirá un coloquio relacionado con este acontecimiento histórico y todo lo que supuso a nivel social y cultural. Además, los sábados de este mes se llevará a cabo una visita teatralizada que versará sobre esta efemérides, según recogió Ical.

En la fecha elegida se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y del Día Internacional del Migrante. La sesión contará con la intervención del director y productor del documental, Juan Rodríguez Briso-Montiano; el responsable del área de guion y producción en Omnicorp Estudio, Enrique Jesús Martínez Pérez, subdirector del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid y catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, en una cita moderada por Carlos Fernández Aganzo, director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y director de la Fundación Vocento. Una iniciativa dirigida a todos los ciudadanos de Valladolid que estén interesados en conocer este acontecimiento histórico y que quieran profundizar en la situación de los Derechos Humanos en nuestra sociedad actual.

Esta proyección llega tras la celebración en el lunes de la segunda conferencia del ciclo 'Protagonistas de la Controversia' y cuyas sesiones se mantendrán durante el próximo año. Además, los sábados 6, 13 y 20 de diciembre tendrá lugar la visita teatralizada 'La Controversia de Valladolid', a las 11 horas, desde el Palacio de Santa Cruz.

Por otro lado, el 'videomapping' 'La Controversia' programado para los días 6 y 7 de diciembre en la fachada de la iglesia de San Pablo se aplaza y tendrá lugar durante la primavera de 2026 a la espera de confirmar las nuevas fechas de su celebración.

Continúa en 2026

El ciclo de 'Protagonistas de la Controversia', que se inició el pasado 4 de noviembre, continuará mensualmente durante el próximo año. Las conferencias tendrán lugar a las 19.30 horas en el Círculo del Recreo y estarán abiertas al público hasta completar aforo. Así, el 13 de enero tiene lugar 'La política indigenista de la monarquía española', de la mano de María Luisa Martínez de Salinas; el 3 de febrero, 'Los dominicos en Castilla y León: San Pablo y San Gregorio de Valladolid' con Javier Burrieza Sánchez; el 3 de marzo, 'El Valladolid de las controversias' con Sandra Bertolini; el 7 de abril, 'La Orden de Predicadores y las Indias', con Sixto Castro Rodríguez; y el 5 de mayo, 'La escuela de Salamanca', con Enrique Marcano Buenaga.

Ya el 9 de junio tiene lugar la conferencia 'Juan Ginés de Sepúlveda', con Miguel Anxo Pena; el 22 de septiembre, 'Bartolomé de las Casas', con Bernat Hernández Hernández; el 6 de octubre, 'Francisco Tenamaztle', con Carmen Martínez Martínez; el 3 de noviembre, 'La Leyenda Negra', con Miguel Molina Martínez; y el 1 de diciembre de 2026, 'Los debates de la Controversia', con Félix J. Martínez Llorente y Mariano Delgado Casado.