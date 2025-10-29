«La Controversia debe ser patrimonio ético y moral de España y del mundo»

Laura Negro Valladolid Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:43 Comenta Compartir

El consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, inauguró este miércoles la jornada organizada por El Norte de Castilla y patrocinada por la Junta de Castilla y León, con motivo del 475 aniversario de La Controversia de Valladolid. La cita se desarrolló en la capilla del Museo Nacional de Escultura, el mismo espacio donde tuvo lugar aquel debate que cambió el curso de la humanidad en 1550. Un debate que trataba sobre la legitimidad moral de la conquista de América y que está considerado por la ONU como el origen del pensamiento universal sobre los derechos humanos.

Ángel Ortiz, director de El Norte, dio la bienvenida al numeroso público. Lo hizo destacando que la grandeza del acontecimiento y el lugar donde se celebraba el acto, «le hizo sentir un íntimo sentimiento de pequeñez». «Vamos a poder conocer los detalles y pormenores más significativos de un episodio histórico del cual los vallisoletanos deberíamos sentirnos muy orgullosos», adelantó.

El consejero en su intervención subrayó que la trascendencia de aquel acontecimiento, «debe formar parte esencial del patrimonio ético y moral de España y del mundo». Recordó que «aquí, en el corazón de Castilla y León, entre los muros del Colegio de San Gregorio, el emperador Carlos I de España y V de Alemania detuvo en 1550 el curso de la conquista de las Américas, y pidió a los más sabios teólogos y juristas de su tiempo que debatieran sobre una cuestión trascendental: si todos los hombres, sin distinción de raza o cultura, debían compartir la misma dignidad y los mismos derechos». El consejero definió aquel gesto como «la expresión más alta del espíritu de Castilla y León, una comunidad que desde hace siglos ha hecho de la conciencia, de la palabra y del derecho los pilares de nuestra identidad».

En su repaso histórico, González Gago destacó la importancia de la región en la historia de España. Recordó el Fuero de Brañosera (Palencia, año 824), «origen del municipalismo en España»; las primeras Cortes de la historia, celebradas en León en 1188 y reconocidas por la UNESCO como «cuna del parlamentarismo universal», y afirmó que «este primer gran debate de la historia sobre la dignidad humana y los derechos universales solo podía haber tenido lugar en una tierra como Castilla y León».

Situó los antecedentes de la Controversia en las Leyes de Burgos de 1512, y añadió que el debate fue continuado por el dominico Francisco de Vitoria, quien defendió que «los indios eran libres por naturaleza y dueños legítimos de sus propiedades».

Sobre la Controversia de Valladolid de 1550, González Gago recordó que aquel debate fue protagonizado por Juan Ginés de Sepúlveda, que «defendía el derecho y la conveniencia del dominio de los españoles sobre los indígenas», y Bartolomé de las Casas, «considerado hoy pionero de la lucha por los derechos humanos». También participaron en ese histórico momento Domingo de Soto, Melchor Cano y Bartolomé de Carranza, todos ellos dominicos, y «aunque no hubo resolución final, los dos exponentes se consideraron vencedores».

Enseñanzas actuales

El consejero se centró también en las enseñanzas que deja aquel acontecimiento. «La Controversia fue, ante todo, debate y diálogo. En un tiempo en que el poder podía imponer sin dar explicaciones, aquí se decidió escuchar y razonar. Reflexionó, además, sobre la vigencia del tema. «Sería interesante pensar en qué medida es trasladable a las guerras de nuestros días, la guerra entre Ucrania y Rusia, o el conflicto entre Israel y el Estado Palestino».

González Gago dijo también que celebrar este 475 aniversario «es recordar que nuestra identidad se construye sobre la razón, el diálogo y la conciencia».

Por último, cerró su intervención apuntando que «la historia de Castilla y León no es solo una sucesión de fechas y nombres. Es una enseñanza moral que sigue vigente. Nos dice que gobernar es escuchar, que dialogar es construir, y que la justicia no pertenece a los poderosos, sino a los justos. Sigamos, por tanto, honrando esa herencia con hechos, con palabras y con instituciones que estén siempre al servicio de las personas».