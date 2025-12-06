El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
D. S.

Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

La Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género

Doménico Chiappe

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:07

Comenta

Ella tenía 48 años y dos hijos de tres años. Este sábado se lanzó al vacío desde la décima planta del edificio donde vivía, después de cargar en brazos a los dos niños. Ella, que según los vecinos tenía delirios de persecución derivados de alguna enfermedad mental por confirmar, murió al estrellarse contra el pavimento.

Los dos niños sobrevivieron a la caída, pero se encuentran muy graves en el Hospital Universitario 12 de Octubre y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús..

Sucedió a las nueve de la mañana en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. La primera hipótesis, que podría tratarse de un caso de violencia de género, fue descartada por la Policía Nacional, que se trasladó al lugar, en la calle Ricardo Ortiz. Tras el aviso de los vecinos llegaron también el Samur / Protección Civil y los bomberos, según publicó Emergencias Madrid en su cuenta de X.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  2. 2

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  3. 3 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  4. 4

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  5. 5

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  6. 6 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  7. 7

    Revientan la cristalera de un bar de La Rondilla tras discutir por un coche aparcado en un vado
  8. 8

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves