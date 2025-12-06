El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Concepción, Conchy, Sánchez Hernández muestra la cartera recuperada. Carlos Espeso

Valladolid

La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años

Concepción Sánchez Hernández recupera intacto su billetero: «Lo ha tenido que tener alguien guardado en su casa todo este tiempo»

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:15

Comenta

Han pasado más de un mes desde que Concepción, Conchy, Sánchez Hernández acudiera a la Comisaría de la Policía Nacional de la calle Gerona a ... recoger su cartera y aún no se había atrevido a desenvolverla del trozo de papel con el que la asió. «Me daba no se qué. ¿Dónde habrá estado todo este tiempo?», se pregunta esta vecina de La Victoria mientras desempaqueta el billetero para mostrar su interior. «Lo ha tenido que tener alguien guardado en su casa todo este tiempo», apunta. Y es que la cartera está impoluta, como recién comprada; y es que Conchy acababa de adquirirla una semana antes de perderla... hace cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  2. 2

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  3. 3 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  4. 4 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  5. 5

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  6. 6

    Revientan la cristalera de un bar de La Rondilla tras discutir por un coche aparcado en un vado
  7. 7

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  10. 10

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años

La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años