La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años

Han pasado más de un mes desde que Concepción, Conchy, Sánchez Hernández acudiera a la Comisaría de la Policía Nacional de la calle Gerona a ... recoger su cartera y aún no se había atrevido a desenvolverla del trozo de papel con el que la asió. «Me daba no se qué. ¿Dónde habrá estado todo este tiempo?», se pregunta esta vecina de La Victoria mientras desempaqueta el billetero para mostrar su interior. «Lo ha tenido que tener alguien guardado en su casa todo este tiempo», apunta. Y es que la cartera está impoluta, como recién comprada; y es que Conchy acababa de adquirirla una semana antes de perderla... hace cuatro años.

«Yo soy de Béjar y me gusta ir en Navidad a una tienda de Hervás que vende productos de artesanía. Allí me compré en diciembre de 2020 esta cartera y, en enero de 2021, me desapareció. No digo que me la robaran porque yo soy muy despistada. La pude haber perdido. Se me pudo caer al sacar algo del bolso. Es difícil porque es un bolso muy profundo, pero nada es imposible. Lo que está claro es que en la calle no ha estado todos estos años. Está perfecta», sentencia esta vecina del barrio de La Victoria.

Ampliar Carlos Espeso

«Me llamó mi hija un día de mediados de octubre y me preguntó: '¿No echas en falta nada? Me acaba de llamar la Policía que tiene tu cartera, que pases a buscarla por la comisaría de la calle Gerona'. '¿Mi cartera? La tengo aquí', le respondí. Y de repente me vino a la cabeza esta cartera». (señala el billetero de corcho que acaba de recuperar). «En ese momento estaba en el trabajo y se lo comenté a mis compañeras, que sabían que había perdido la cartera hace años. Las bromas fueron mayúsculas: 'Llévate unos guantes, a saber cómo estará después de tantos años'. 'A ver si te van a haber metido droga y te van a detener'...'. Nada de nada. Perfecta. Solo faltan los 80 euros que acababa de sacar del cajero para ir al supermercado. Ahí fue cuando me di cuenta de que me faltaba la cartera. Cuando la fui a sacarla para entrar en el súper», recuerda Conchy.

Salvo el dinero, no le falta nada más. «No denuncié porque el carné de identidad y el de conducir lo llevaba en otra carterita más pequeña y esa sí la tenía. Llamé al banco y anulé las tarjetas, lo único, pero nunca se intentaron utilizar». Dentro de la cartera está la tarjeta de crédito, la de débito, la de la Seguridad Social, la de Amigos de la Provincia, el abono del Teatro Calderón de la temporada 2018-2019, la tarjeta con el número PUK de su teléfono móvil, el carné de donante de órganos y una foto de su hija, «que acababa de hacerse para renovar el DNI y me dio una para mí. Por eso he sabido exactamente hace cuántos años perdí la cartera. Por la fecha del carné de identidad de mi hija», apunta esta vecina de La Victoria. «Lo que más me disgustó fue el dinero. Y es lo único que no aparecido». Eso hubiera sido ya un milagro.

«Cuando me desapareció tampoco le di más importancia. ¿Qué iba a hacer? Ahora tampoco le quiero dar muchas vueltas al tema, es una cosa superrara». A la comisaría de Delicias la llevó una patrulla de Atención al Ciudadano. «No nos han dicho nada más que la llevó un 'z'». «Suponemos que la Policía llamó a mi hija porque la línea telefónica está a mi nombre. Cuando descolgó, preguntaron por mí. No sabemos nada más. Misterios de la vida y una anécdota que contar. Como me dijo mi hija cuando le conté qué cartera era: 'Lo que no te pase a ti...' Pues eso, lo que no me pase a mí», apostilla Conchy, que no es la primera vez que pierde' una cartera. «Hace 26 años me la quitaron del bolsillo de la austríaca cuando atravesaba el túnel de Labradores. Ahí sí que sentí cómo me la sacaban y grité: 'al ladrón, al ladrón'. Le vi perfectamente. Aquella vez sí fui a denunciar y la Policía me dijo que mirara en los contenedores de la zona que, normalmente, cogían el dinero y tiraban la cartera, pero entonces yo estaba embarazadísima y no me iba a poner a rebuscar en los contenedores con aquella barriga. Así que me quedé sin cartera», lamenta.

Conchy piensa utilizar el billetero que acaba de recuperar. «Me gustaba muchísimo y no me dio tiempo casi ni a estrenarlo. Ahora tengo otra vez cartera nueva«.