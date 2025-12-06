Localizan a un menor que se había fugado del Zambrana

ValladolidLocalizan a un menor que se había fugado del Zambrana
Agentes de la Policía Nacional y Municipal dieron con el paradero del joven, que regresó al centro de internamiento de Delicias
Valladolid
Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:29
Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Municipal, han localizado a un joven que se había fugado del centro de menores Zambrana ... de Valladolid capital.
Los hechos se produjeron en la noche de este viernes, cuando patrullas de ambos cuerpos, que tenían constancia de que un menor de edad no había regresado al recinto de internamiento, dieron con su paradero.
Finalmente, «se recuperó» al joven, tal y como apuntan fuentes policiales, y regresó al centro de menores ubicado en la calle Miguel Ruiz de Temiño, a las afueras de la ciudad.
