Localizan a un menor que se había fugado del Zambrana

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Municipal, han localizado a un joven que se había fugado del centro de menores Zambrana ... de Valladolid capital.

Los hechos se produjeron en la noche de este viernes, cuando patrullas de ambos cuerpos, que tenían constancia de que un menor de edad no había regresado al recinto de internamiento, dieron con su paradero.

Finalmente, «se recuperó» al joven, tal y como apuntan fuentes policiales, y regresó al centro de menores ubicado en la calle Miguel Ruiz de Temiño, a las afueras de la ciudad.