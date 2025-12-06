El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acceso al centro de menores Zambrana de Valladolid, en una imagen de archivo. Carlos Espeso

Valladolid

Localizan a un menor que se había fugado del Zambrana

Agentes de la Policía Nacional y Municipal dieron con el paradero del joven, que regresó al centro de internamiento de Delicias

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:29

Comenta

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Municipal, han localizado a un joven que se había fugado del centro de menores Zambrana ... de Valladolid capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  2. 2

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  3. 3 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  4. 4

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  5. 5

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  6. 6 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  7. 7

    Revientan la cristalera de un bar de La Rondilla tras discutir por un coche aparcado en un vado
  8. 8

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Localizan a un menor que se había fugado del Zambrana

Localizan a un menor que se había fugado del Zambrana