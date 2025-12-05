El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia, en una imagen de archivo.

Valladolid

Un joven resulta herido en un atropello en Delicias

Los hechos han ocurrido en el cruce de la calle Embajadores con la calle Hornija

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:42

Comenta

Un joven ha resultado herido en la noche de hoy viernes tras ser atropellado en el barrio vallisoletano de Delicias. Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Embajadores con la calle Hornija y una llamada a las 21:06 horas alertó al 112 del suceso.

El alertante en su llamada indicó que el joven atropellado tendría unos veinte años y que se encontraba herido, pero consciente tras el atropello. El 112 dio aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar para atender al herido.

