Un joven resulta herido en un atropello en Delicias

El Norte Valladolid Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:42

Un joven ha resultado herido en la noche de hoy viernes tras ser atropellado en el barrio vallisoletano de Delicias. Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Embajadores con la calle Hornija y una llamada a las 21:06 horas alertó al 112 del suceso.

El alertante en su llamada indicó que el joven atropellado tendría unos veinte años y que se encontraba herido, pero consciente tras el atropello. El 112 dio aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar para atender al herido.

