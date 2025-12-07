Isabel Rivero: «La Iglesia es un bar tranquilo y con buena música donde hemos realizado pesajes de boxeo»

La boxeadora vallisoletana Isabel Rivero posa con su cinturón de campeona del mundo en peso átomo en el bar La Iglesia.

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:42 Comenta Compartir

Isabel Rivero entra en el bar La Iglesia, como tantas otras veces, pero con la diferencia de que en esta ocasión algún cliente la mira de reojo y, además, porta en su mano un gran maletín con su bien más preciado. Lo abre cuidadosamente sobre una mesa y muestra el pesado y brillante cinturón que prueba que, desde el pasado 21 de noviembre, es la campeona del mundo de boxeo en peso átomo. Lo mira ensimismada y confiesa que estuvo «dos días llorando sin poder creerlo. Aún me cuesta creerlo». Tras una jornada de trabajo en una empresa farmacéutica de Boecillo se dirige a dar clases en el centro deportivo de artes marciales Shotokan, a menos de 5 minutos andando de La Iglesia, situado en el barrio de La Rubia. «Me gusta porque es un bar súper chulo, tranquilo para charlar, ponen muy buena música y está cerca de Shotokan. Aquí incluso hemos realizado pesajes», cuenta.

Aunque Isabel Rivero cuida su dieta y dedica gran parte de su tiempo libre a prepararse para los combates, de vez en cuando se permite comer o tapear fuera. Eso sí, siempre siguiendo ciertos parámetros que más o menos encajen con la dieta y el estilo de vida que lleva. «Me gusta ir a El Peregrino, en La Rondilla. Se come genial y está muy cerca del Centro del Alto Rendimiento Río Esgueva. Como muchas veces vamos a hacer actividades allí nos viene muy bien. Los champiñones rellenos de bechamel y almendras están buenísimos. También el arroz con bogavante, toda la carne, los pescados... el otro día hasta probé unos callos, que antes no los comía, y muy ricos», admite. Del barrio de Delicias, donde vivió un tiempo, destaca la hamburguesería Carmelo's. «Lo regenta una pareja muy agradable y utilizan productos de muy buena calidad», valora.

Ampliar Arroz a la zamorana del restaurante Vinotinto, uno de los platos favoritos de la boxeadora vallisoletana Isabel Rivero. Vinotinto

Algunos de sus rincones gastronómicos imprescindibles de la zona centro y alrededores son Vinotinto por su arroz a la zamorana y el lagarto ibérico, El Peso por sus croquetas de boletus y la jamonería Sarmiento por sus Miguelitos, Wabi Sabi por su sushi, Bistro Aroma De India y el griego Pita.gr de la Bajada de la Libertad. De la comida griega disfruta especialmente «el hummus, el tzatziki, la salsa de berenjena y la hoja de parra rellena de arroz». «No tengo dificultades con el peso porque no suelo subir de 48 o 49 kilos pero es verdad que me gusta mantenerme y seguir una dieta equilibrada», reconoce. De su pueblo, Pedrajas de San Esteban, destaca El Aderezo. «Ponen unas tostas riquísimas, la carne, el pescado... está todo muy bueno. El cocinero es increíble, invito a todo el mundo a que vayan a probar su comida», recomienda.

Isabel Rivero sigue impactada por su victoria y por toda la repercusión mediática que ha provocado. «No lo asimilo, no interiorizo el hecho de haber ganado un campeonato mundial», asegura. Tras haber conseguido este sueño y dedicado unos días a descansar y reponerse del esfuerzo ya ha vuelto poco a poco a los entrenamientos y a fijar nuevos objetivos. Aunque reconoce que han sido unos días frenéticos, agradece el apoyo de la gente y el haber podido ayudar a dar más visibilidad al boxeo y, especialmente, a las mujeres deportistas, porque «nosotras lo tenemos siempre un poco más difícil». Un combate que va mucho más allá del ring de boxeo.

La próxima semana El domingo 14 de diciembre conoceremos el plan favorito de Nacho Gago, docente del Colegio Santa Teresa de Jesús de Valladolid galardonado como mejor profesor de Secundaria de España en 2024 en los VII Premios Educa Abanca y en 2023 como Global Teacher Award, el premio conocido como el 'Nobel de la Educación'.

Reporta un error