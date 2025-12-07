Comienzan a declarar los arrestados por la operación en la que cayó el jefe antidrogas de Valladolid

Los siete arrestados, entre los que se encuentra el Jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández, permanecían en el calabozo ... desde que el pasado jueves Asuntos Internos explotase una operación antidroga en la capital. Finalmente, a primera hora de este domingo y sin agotar el plazo máximo legal de 72 horas en esas dependencias han pasado a disposición judicial y han sido trasladados desde poco antes de las ocho de la mañana de este domingo.

Es en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, que se encuentra de guardia hasta este lunes, donde los arrestados prestarán declaración a lo largo de lo que se prevé una intensa jornada en estas dependencias.

Los implicados (cuatro de nacionalidad española y tres de nacionalidad dominicana) han sido trasladados en viajes sucesivos en furgones de la Policía Nacional para acceder a los juzgados por la entrada habilitada para vehículos de la calle Torrecilla. Precisamente, varios agentes tanto de Policía Nacional como Local acordonaban la calle impidiendo el acceso al tráfico y a los viandantes y tomando fuertes medidas de seguridad para un traslado que continuaba pasadas las nueve de la mañana.

Esta noticia ha golpeado de lleno a la Policía Nacional de Valladolid, ya que presuntamente, el que fuera máximo responsable antidrogas del Cuerpo desde hace diez años ha caído en esta operación que lleva a sus espaldas más de un año de investigaciones por parte de Asuntos Internos desde Madrid.