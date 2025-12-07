El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Comienzan a declarar los arrestados por la operación en la que cayó el jefe antidrogas de Valladolid

Varios furgones han trasladado a los detenidos desde los calabozos de Delicias hasta los juzgados, cuyo acceso por la calle Torrecilla ha sido cortado

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:01

Comenta

Los siete arrestados, entre los que se encuentra el Jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández, permanecían en el calabozo ... desde que el pasado jueves Asuntos Internos explotase una operación antidroga en la capital. Finalmente, a primera hora de este domingo y sin agotar el plazo máximo legal de 72 horas en esas dependencias han pasado a disposición judicial y han sido trasladados desde poco antes de las ocho de la mañana de este domingo.

