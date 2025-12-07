El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cientos de coches aparcados este domingo en el antiguo Regimiento de Segovia. Quique Yuste

Segovia

El antiguo Regimiento se estrena como macroaparcamiento… y se queda pequeño

El espacio, con capacidad para más de 500 vehículos, ha estado completo durante gran parte de este domingo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:38

Comenta

La jornada central del puente de la Constitución ha dejado imágenes inéditas en Segovia. El aluvión de turistas que el sábado puso a prueba las costuras de la ciudad ... hizo que, por momentos, estas saltaran por los aires este domingo, sobre todo en lo referido a la movilidad. Desplazarse en coche por las calles más próximas al recinto amurallado ha sido más complicado que nunca, y encontrar una plaza de aparcamiento libre fue celebrado casi con más ilusión que un premio de la lotería.

