El antiguo Regimiento se estrena como macroaparcamiento… y se queda pequeño

La jornada central del puente de la Constitución ha dejado imágenes inéditas en Segovia. El aluvión de turistas que el sábado puso a prueba las costuras de la ciudad ... hizo que, por momentos, estas saltaran por los aires este domingo, sobre todo en lo referido a la movilidad. Desplazarse en coche por las calles más próximas al recinto amurallado ha sido más complicado que nunca, y encontrar una plaza de aparcamiento libre fue celebrado casi con más ilusión que un premio de la lotería.

Para intentar asumir la llegada de los miles de vehículos que durante el puente han visitado Segovia, el Ayuntamiento habilitó como parking provisional los terrenos del antiguo Regimiento, un espacio que en los próximos meses se quiere destinar al estacionamiento de caravanas y autobuses turísticos.

La medida, pese a no haber sido comunicada previamente por el Ayuntamiento, ha demostrado ser un acierto. Sin embargo, también se ha revelado insuficiente: la capacidad para más de 500 coches del antiguo Regimiento se quedó pequeña a primera hora de la tarde ante la afluencia de visitantes. Durante gran parte de la jornada de este domingo, aparcar también ha sido imposible en este enclave situado en el barrio de Santa Eulalia, donde la entrada y salida de turistas fue constante.

En el Consistorio celebran el lleno del antiguo Regimiento y que un alto porcentaje de los turistas que aparcaron en sus terrenos pasearan por la calle Blanca de Silos en su camino hacia el casco histórico de Segovia. De hecho, se considera un buen ensayo de cara a la puesta en marcha del futuro parking para autobuses en este punto situado entre Coronel Rexach y la avenida de la Constitución, donde se cobrará una tasa a los autocares similar a la que ya ha implantado Toledo, que ha recaudado dos millones de euros en menos de un año.

Ampliar Decenas de coches, en los accesos al aparcamiento de Padre Claret. Antonio de Torre

El antiguo Regimiento, al aire libre, no fue el único parking que colgó el cartel de completo durante la jornada del domingo. Según confirman fuentes municipales, el resto de aparcamientos subterráneos también se llenaron durante más o menos tiempo. Los más concurridos fueron, una vez más, los de las Oblatas y la avenida Padre Claret. Los de la avenida del Acueducto y Ezequiel González también estuvieron completos a primera hora de la tarde, situación que igualmente se produjo en el parking municipal de José Zorrilla.