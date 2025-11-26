Toledo ingresa 2 millones en nueve meses con la tasa que implantará Segovia en 2026

La Federación Empresarial Segoviana (FES) celebró en La Granja de San Ildefonso una mesa redonda sobre el impacto de las tasas turísticas. El debate reunió ... a la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segovia, May Escobar; al diputado provincial de Turismo, Javier Figueredo; al representante hostelero de Festur, Enrique Cañada; y al presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Segovia, Luis Patiño. La sesión se centró casi en su totalidad en la tasa que el Ayuntamiento de Segovia prevé implantar en 2026 para los autobuses turísticos.

Una de las ideas que marcó la mesa fue la constante referencia a Toledo, ciudad que desde marzo ha recaudado más de dos millones de euros gracias a una tasa para autobuses turísticos, un modelo que Segovia desea activar próximamente. Aunque la edil de Turismo no fijó una fecha concreta para su implantación debido a la complejidad burocrática, sí aseguró que estará en marcha a lo largo del próximo año. Escobar resaltó que los dos millones de euros recaudados por Toledo en tan solo nueve meses son una prueba de que esta fórmula no desincentiva las visitas y puede suponer un importante refuerzo económico para la gestión turística.

La concejala explicó que la ordenanza «está prácticamente redactada» y se encuentra en fase de ajustes jurídicos, pero dejó claro que su aplicación es una prioridad y señaló que el caso de Toledo ha servido de impulso para acelerar este sistema. Como dijo: «Desde marzo han recaudado más de dos millones de euros. Es una fórmula testada. Lo queremos poner en Segovia y también están trabajando en ello en otras ciudades Patrimonio de la Humanidad».

Por su parte, Luis Patiño se mostró a favor de la tasa y de su impacto para la ciudad. «Una tasa de cien euros para un autobús de 60 plazas no supone nada para el operador. El impacto para las arcas municipales sería enorme», declaró. Eso sí, insistió en la necesidad de que esos nuevos ingresos sean administrados por el Ayuntamiento para su inversión en el sector, con medidas como la construcción de un aparcamiento disuasorio.

«El turista que llega en autobús está gastando Segovia pero no está gastando en Segovia» May Escobar Concejala de Turismo

Los cuatro ponentes coincidieron en que Segovia no tiene -al menos por ahora- un problema de turismofobia ni de saturación continua, pero sí presenta episodios de congestión muy concentrados en el tiempo. En consecuencia, señalaron que la tasa a los autobuses se plantea como una herramienta para ordenar esos picos, financiar servicios adicionales y canalizar mejor los flujos de visitantes en torno a los principales puntos turísticos. A ello se añadirá, según Escobar, una ordenanza que limitará aspectos como el tamaño de los grupos de visitas guiadas.

Aunque el Ayuntamiento asegura que la ordenanza estará lista en 2026, aún queda por resolver uno de los aspectos más delicados: el lugar donde se realizará la carga y descarga de viajeros. «Lo estamos estudiando», reconoció Escobar, pese a que el gobierno municipal pretende reactivar comercialmente la calle Blanca de Silos con el paso de los turistas procedentes del antiguo Regimiento. Lo que sí tiene claro el Ayuntamiento es que en el futuro aparcamiento de autobuses, además de una zona de estacionamiento, se habilitarán servicios como aseos públicos o puntos de información que justifiquen el cobro de la tasa. «Queremos que quienes vengan en autobús encuentren servicios adecuados. Es parte de lo que pagarán», subrayó.

«No tendría sentido cobrar las mismas tasas que Barcelona; nos dejaría en fuera de juego en comparación con otros destinos» Javier Figueredo Diputado Turismo

La concejala insistió en que el sistema será sencillo. Los operadores registrarán la matrícula en la web municipal y abonarán la tasa antes de llegar o una vez en la ciudad. El importe dependerá del número de plazas del vehículo. Asimismo, Escobar defendió que la tasa se aplique únicamente a los autobuses y no a los turistas que llegan en coche o en tren. «Tenemos una gran cantidad de personas que viene en autobús y se va sin tomarse siquiera un café. Ese tipo de turismo está gastando en Segovia pero no en Segovia. Los que vienen en AVE normalmente sí que hacen gasto en la ciudad. Por eso la diferenciación», explicó.

La edil de Turismo también detalló que la implantación de la tasa se está ralentizando por motivos jurídicos. «Queremos que tenga todos los beneplácitos», afirmó en referencia al antiguo Regimiento, un espacio que urbanísticamente está destinado para construcción de viviendas.

Alojamientos

La mesa redonda, celebrada en la Real Fábrica de Cristales de La Granja, sirvió para exponer posiciones muy distintas sobre la tasa turística en general, más allá del caso específico de los autobuses. Luis Patiño fue el defensor más claro del modelo. Aseguró que en Europa estas tasas no constituyen un freno al turismo y que, si se reinvierten en el sector, «pueden ayudar a mejorar la gestión y generar sostenibilidad». Criticó que en algunos lugares sean los hoteles quienes recauden estos tributos: «Una empresa privada no debe recaudar impuestos».

«Una tasa turística de la ciudad para el que viene y hace gasto de calles, basuras y no pernocta viene fenomenal» Enrique Cañada Festur

Javier Figueredo asumió una postura más discrepante. Reiteró que «la mal llamada tasa turística es un impuesto» y defendió que «una tasa debe cubrir un servicio». En este sentido, expuso que «cuando se crea un impuesto debe salir de la necesidad» y rechazó que la provincia de Segovia la tenga en la actualidad. Añadió que «si el sector no lo demanda, no debemos imponerla». También puso en duda que el peso de la gestión recaiga en los hosteleros: «Cuando se crea un impuesto hay que tener claro quién lo gestiona y cómo se aplica». Figueredo, que también es alcalde de El Espinar, aseguró que en Segovia tan solo hay casos puntuales de saturación en municipios como Pedraza, donde ya se reguló con limitaciones nocturnas durante los conciertos de las velas.

«No debemos tener meido a cobrar este tipo de tasas; el problema es la discriminación que se puede producir» Luis Patiño Agencias de viajes

Enrique Cañada se mostró más abierto a la implantación de tasas, ya sea a través de autobuses turísticos o mediante otras fórmulas como trenes o lanzaderas con aparcamientos disuasorios, pero pidió coherencia y «un modelo igual para toda la comunidad». Es decir, rechazó que se aplique únicamente en Segovia, sobre todo si los ingresos gestionados por la Junta de Castilla y León pudieran destinarse posteriormente a otros territorios o sectores diferentes del turismo segoviano. Por otro lado, Cañada explicó que Segovia solo se satura «en momentos puntuales», pero que quienes llegan sin pernoctar también generan costes en limpieza o infraestructuras.

Los ponentes coincidieron en que Segovia compite en un entorno en el que ciudades como Barcelona o Baleares aplican tasas de pernoctación que generan ingresos millonarios, aunque recalcaron que comparar estos destinos con Segovia sería un error. «Barcelona recaudó 80 millones de euros el año pasado. No es comparable», recordó Figueredo. En ese objetivo de aumentar las pernoctaciones, la concejala de Turismo subrayó que Segovia debe ampliar su oferta con una gastronomía más variada, experiencias nuevas, actividades nocturnas y propuestas de turismo de calidad. «Existen turistas dispuestos a pagar más de 200 euros por un viaje en globo. Son visitantes que compran y comen en buenos restaurantes. Ahí tenemos margen», apuntó. Los demás ponentes coincidieron en que la ciudad aún tiene recorrido para convertirse en un destino de varios días, apoyándose en el patrimonio, la naturaleza y la gastronomía provincial.