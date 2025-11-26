El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Turistas pasean por Vía Roma junto a la actual parada para autobuses turísticos. Antonio Tanarro

Toledo ingresa 2 millones en nueve meses con la tasa que implantará Segovia en 2026

«Ese tipo de turismo está gastando Segovia pero no en Segovia», dice May Escobar sobre los turistas que llegan en autobuses

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

La Federación Empresarial Segoviana (FES) celebró en La Granja de San Ildefonso una mesa redonda sobre el impacto de las tasas turísticas. El debate reunió ... a la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segovia, May Escobar; al diputado provincial de Turismo, Javier Figueredo; al representante hostelero de Festur, Enrique Cañada; y al presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Segovia, Luis Patiño. La sesión se centró casi en su totalidad en la tasa que el Ayuntamiento de Segovia prevé implantar en 2026 para los autobuses turísticos.

