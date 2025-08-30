El Ayuntamiento aplicará la tasa a los autobuses turísticos cuando habilite el antiguo Regimiento

El Pleno del Ayuntamiento de Segovia correspondiente al mes de agosto careció de contendio de relevancia y el debate tan solo se produjo durante ... las mociones presentadas por la oposición. Las propuestas en materia de accesibilidad al patrimonio, mantenimiento de los colegios públicos, recuperación de los quioscos municipales y creación de una tasa para autobuses turísticos gestionados por turoperadores fueran aprobadas durante una sesión poco trascendente para el futuro de la ciudad.

Maquetas accesibles

La primera moción presentada y aprobada fue la propuesta por Ciudadanos para la instalación de maquetas accesibles de monumentos como el Alcázar, el Acueducto o la Catedral. La portavoz de la formación, Noemí Otero, defendió que Segovia debe seguir avanzando en inclusión y propuso que estas representaciones táctiles se ubiquen en entornos urbanos, no solo en espacios cerrados como el Centro de Recepción de Visitantes, donde ya existe una de estas piezas. Otero planteó, además, organizar una jornada de presentación abierta a colectivos con limitación visual que permita evaluar su utilidad desde la experiencia real.

La moción fue aprobada por unanimidad. Ángel Galindo (IU) aplaudió la iniciativa, destacando que sitúa a Segovia en la vanguardia de la accesibilidad. Vox mostró su respaldo, aunque planteó dudas sobre el coste de las maquetas y su aplicación en monumentos gestionados por otras instituciones. El PSOE valoró positivamente la propuesta, si bien preguntó si no pudo haber sido negociada previamente en los presupuestos municipales. Por parte del PP, la concejala de Turismo, May Escobar, explicó que ya existen maquetas en la ciudad y defendió la colaboración con entidades como la Fundación ONCE, con la que el equipo de gobierno trabaja para ampliar la accesibilidad del patrimonio. Segovia en Marcha también respaldó la moción, aunque cuestionó que el Ayuntamienfo financie proyectos de monumentos que no son gestionados por el Estado.

Inversiones en los colegios

La unanimidad en esta moción contrastó con el debate más intenso suscitado por la propuesta de Izquierda Unida para aumentar progresivamente el presupuesto municipal destinado al mantenimiento de los colegios públicos. Ana Peñalosa recordó que aunque la Junta de Castilla y León ha anunciado inversiones para 2025, estas siguen siendo «insuficientes» para afrontar los problemas estructurales que presentan muchos centros. Criticó que el gobierno local haya reducido la partida respecto al anterior mandato y pidió que el Ayuntamiento eleve su aportación hasta al menos 400.000 euros anuales.

La moción fue apoyada por PSOE, Ciudadanos y Segovia en Marcha, mientras que el PP y Vox se abstuvieron. La portavoz de Ciudadanos calificó de «vergonzoso» el abandono que sufre la educación pública y Segovia en Marcha reclamó inversiones que estén a la altura del estado real de los colegios, algunos con más de 40 años de antigüedad. El concejal de Educación, Sergio Calleja (PP), defendió el trabajo realizado por el gobierno local aunque reconoció que se pueden hacer mejoras. Además, también subrayó la inversión de la Administración autonómica. «En la ciudad invierte en colegios e institutos 3,7 millones. Son cifras para celebrar y felicitar a la Junta», comentó.

Nuevos usos para quioscos

También generó cierto consenso la moción presentada por Vox para impulsar la reapertura de los quioscos municipales, tanto los destinados a la venta de prensa como los de uso hostelero. Esther Núñez recordó que el Ayuntamiento anunció en abril de 2024 la reapertura de cuatro quioscos, pero a fecha de hoy solo uno -el de los Jardinillos de San Roque- ha vuelto a funcionar. Pidió que se liciten antes de fin de año para que estén operativos en primavera y propuso que ofrezcan servicios más allá de la venta de prensa, como ya ocurre en otras ciudades.

La propuesta fue bien recibida por Ciudadanos, que apuntó modelos multiservicio como los de Valladolid, y por el PSOE, que advirtió sobre la necesidad de concretar los usos para no caer en la improvisación. Segovia en Marcha se defendió una posible transformación de estos espacios en centros de servicios comunitarios, como apoyo vecinal. IU, por su parte, advirtió sobre las restricciones técnicas que tienen algunos de estos locales. El concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca (PP), explicó que muchos quioscos presentan un estado de ruina y que ya están incluidos en pliegos de adjudicación, donde se recoge que el concesionario tendrá que asumir las obras de reforma. Aclaró también que se busca diversificar su uso para lograr una rentabilidad razonable y que se está negociando con ADIF para recuperar el de la estación de trenes.

Tasa como en Toledo

Uno de los momentos más broncos del Pleno llegó con la moción del PSOE para implantar una tasa específica a los autobuses turísticos gestionados por turoperadores. La portavoz socialista, Clara Martín, defendió que este tipo de turismo, que en muchos casos no deja beneficios directos en la ciudad, debe contribuir a sufragar los costes que genera en términos de limpieza, movilidad o conservación del patrimonio. Subrayó que no se trata de estar en contra del turismo, sino de gestionarlo mejor.

La moción fue aprobada con el respaldo de Ciudadanos, IU y Segovia en Marcha, y el voto en contra de Vox. El PP votó a favor, aunque condicionó la aplicación de la tasa a la disponibilidad de un espacio adecuado para la llegada de los autobuses. El concejal de Servicios, José Luis Horcajo, recordó que se trabaja en habilitar para ello la zona del antiguo Regimiento y se estudia la posibilidad de intervenir en el cruce entre Padre Claret y Coronel Rexach para favorecer la movilidad de los autobuses. El edil también criticó la propuesta del PSOE de utilizar el Velódromo, mientras que Martín respondió que la pretensión del PP es llevar autobuses a un espacio donde se contempla la construcción de vivienda pública.

Esther Núñez criticó duramente la propuesta, acusando al PSOE de «turismofobia» y cuestionando que se quiera gravar un sector que, a su juicio, sí deja ingresos y vida en la ciudad. «Estamos de acuerdo en ubicar los autobuses en un lugar adecuado pero no creemos en la tasa. Toledo no es comparable a Segovia. Hay otro volumen de turistas y otro modelo de ciudad y de transporte. Hacer un copia pega no nos parece adecuado. Creemos que el turismo no es un problema sino una oportunidad. Esta tasa puede ser negativa para Segovia», declaró. «Ustedes, señores de Vox, tienen 'vecinofobia'. Para ustedes tiene más derecho un turista exprés que está dos horas en la ciudad que la vecina que contribuye con sus impuestos», respondió Guillermo San Juan.

El alcalde, José Mazarías, defendió que el equipo de gobierno ya está trabajando en esa tasa, pero subrayó que primero es necesario resolver los problemas de espacio y movilidad que implican estos autobuses. Aseguró que la medida se aplicará cuando sea viable y que el objetivo no es penalizar el turismo, sino ordenarlo mejor.